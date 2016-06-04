Đắp hỗn hợp này lên chân, ngực trẻ: Dứt ho, khò khè và cảm lạnh chỉ 1 đêm

Sống khỏe 04/06/2016 11:59

Ho, khò khè và cảm lạnh không phải là những triệu chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, theo theelliotthomestead.

Thay vì phải tống nhiều kháng sinh vào cơ thể, việc chọn một phương pháp tự nhiên là điều mà bố mẹ vô cùng mong muốn. Vậy phương pháp nào có thể trị được những triệu chứng trên một cách nhanh chóng và lành mạnh?

May mắn thay, có một phương pháp giúp trị triệt để ho, chất nhầy trong hệ hô hấp và cắt cơn cảm lạnh chỉ trong 1 đêm.

Dưới đây là tất cả những gì bố mẹ cần chuẩn bị:

-    8 tép tỏi

-    ½ chén dầu dừa

Thực hiện:

Việc bạn cần làm chỉ là dùng một máy xay sinh tố và xay nhuyễn hỗn hợp đến khi chúng sánh mịn hoàn toàn là được. Sau đó, đổ hỗn hợp vào một hũ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Sử dụng:

Thoa hỗn hợp lên ngực, chân trẻ sau đó mặc áo và đeo tất chân vào để để cố định hỗn hợp. 

Riêng đối với ngực, nên thoa hỗn hợp 3 giờ lần để có kết quả tốt nhất. Chân đeo bít tất sẽ để nguyên đêm và tháo bỏ vào sáng hôm sau.

Một người mẹ có con nhỏ cho hay: “Tôi thực hiện như vậy trong 12 giờ đồng hồ và con của tôi đã khỏi ho, khò khè một cách kì diệu”

“Nếu muốn có kết quả tốt nhất, hãy thoa lên ngực trẻ một chút hỗn hợp 3 tiếng đồng hồ mỗi lần. Và muốn có mùi thơm hãy cho vào hỗn hợp một chút tinh dầu hoa”, cô chia sẻ thêm.

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