Cứ duy trì những thói quen có hại này vào buổi sáng thì đừng trách tại sao sức khỏe ngày càng sa sút

Sống khỏe 16/02/2018 09:25

Đôi khi những thói quen tưởng chừng bình thường này mỗi sáng lại rất có hại cho sức khỏe và là nguyên nhân khiến bạn bệnh tật quanh năm không khỏi.

Buổi sáng chính là thời điểm thích hợp nhất để khôi phục chức năng của các cơ quan nội tạng. Chính vì vậy, nếu bạn thường xuyên duy trì những thói quen có hại cho sức khỏe thì sẽ khiến sức đề kháng giảm sút, cơ thể dễ bị các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài tấn công.

Bên cạnh những thói quen tốt thì cũng có những thói quen xấu cần được loại bỏ để bảo vệ sức khỏe. Dưới đây là những điều bạn cần tránh làm vào buổi sáng để tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.

Những thói quen có hại cho sức khỏe vào buổi sáng

Uống cà phê sau khi thức dậy

Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng khi dạ dày còn đang trống rỗng. Tuy nhiên thói quen này rất có hại cho sức khỏe của bạn.

Theo Steven L. Miller (bác sĩ tại trường Đại học Dartmouth), thói quen uống cà phê vào sáng sớm có thể phá hủy quá trình sản xuất cortisol – một loại hoóc-môn có vai trò giúp bạn tỉnh táo hơn. Chính vì vậy, bạn chỉ nên uống cà phê sau 9 giờ sáng thôi nhé!

Cứ duy trì những thói quen có hại này vào buổi sáng thì đừng trách tại sao sức khỏe ngày càng sa sút - Ảnh 1
Bạn nên uống cà phê sau khi đã ăn no, tốt nhất là sau 9 giờ sáng - Ảnh: Internet

Ngủ nướng

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải, nhất là với các bạn trẻ. Ngủ nướng không hề khiến bạn khỏe mạnh hơn mà ngược lại, nó sẽ khiến bạn thêm mệt mỏi. Bên cạnh đó, việc ngủ nướng có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến não bộ khó tập trung, kém minh mẫn.

Thay vào đó, bạn nên dậy sớm để lấy lại cân bằng cuộc sống. Thường xuyên duy trì thói quen này sẽ giúp bạn loại bỏ căng thẳng, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cứ duy trì những thói quen có hại này vào buổi sáng thì đừng trách tại sao sức khỏe ngày càng sa sút - Ảnh 2
Thói quen ngủ nướng rất có hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bỏ bữa sáng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Sau một đêm dài, cơ thể rất cần được nạp năng lượng vào sáng sớm để các cơ quan nội tạng phục hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

Thường xuyên bỏ bữa ăn sáng là một thói quen cực kỳ có hại mà bạn cần phải loại bỏ ngay lập tức.

Những chuyên gia thuộc hiệp hội tim mạch Mỹ cho biết, những người thường bỏ bữa sáng có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao hơn 27% so với những người duy trì chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh.

Bên cạnh đó, thói quen này kéo dài còn khiến hệ thống tiêu hóa bị ảnh hưởng, dẫn đến một số căn bệnh như loét niêm mạc dạ dày, viêm ruột non…

Cứ duy trì những thói quen có hại này vào buổi sáng thì đừng trách tại sao sức khỏe ngày càng sa sút - Ảnh 3
Bữa ăn sáng rất quan trọng nên bạn đừng bỏ qua nhé! - Ảnh: Internet

Dùng điện thoại ngay khi vừa thức giấc

Chắc hẳn đây là thói quen khá nhiều người mắc phải vào buổi sáng. Thói quen dùng điện thoại ngay khi vừa thức giấc vào sáng sớm rất có hại cho sức khỏe.

Đừng nghĩ rằng việc sử dụng điện thoại vào sáng sớm để tranh thủ đọc báo, lướt Facebook, trò chuyện với bạn bè có thể giúp bạn bớt căng thẳng. Trên thực tế, thói quen này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.

Trên đây là những thói quen có hại vào buổi sáng, bạn cần bỏ ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe chính mình nhé!

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