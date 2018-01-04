Chữa khỏi trào ngược dạ dày nhờ thường xuyên ăn những món này mỗi ngày

Trào ngược dạ dày nếu không được điều trị kịp thời, về lâu dài có thể dẫn đến viêm loét thực quản, nguy hiểm hơn là hẹp thực quản.

Trào ngược dạ dày gây ra các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau rát họng… và thường trầm trọng hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị trào ngược dạ dày còn có thể gặp tình trạng nuốt khó, sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, mất ngủ.

Lạc là thực phẩm rất giàu dưỡng chất nhưng không phải ai cũng biết nó còn có tác dụng chữa trào ngược dạ dày hiệu quả. Để thực phẩm này phát huy hết tác dụng của nó, bạn nên ăn lạc tươi luộc hoặc hầm kỹ.

Dưới đây là những món ăn bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng để chữa khỏi trào ngược dạ dày nhanh chóng, an toàn và hiệu quả:

Cách làm rất đơn giản, bạn chuẩn bị 1 chén lạc tươi, rửa sạch rồi ngâm nước khoảng 1 tiếng. Sau đó cho vào nồi đun với lửa nhỏ trong khoảng 4 giờ đến khi lạc chín mềm, bở tơi là có thể ăn.

Lạc giúp chữa trào ngược dạ dày hiệu quả - Ảnh: Internet

Món lạc hầm này sẽ giúp giảm lượng axit pantothenic gây nên chứng trào ngược dạ dày, nhờ đó giảm thiểu tình trạng ợ chua, ợ nóng, ăn uống khó tiêu và giúp giảm buồn nôn nhanh chóng.

Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa hàm lượng lớn axit béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể. Chất này có thể làm giảm triglyceride và cholesterol trong máu, ngăn ngừa hình thành máu đông, giúp tăng cường trí nhớ.

Mặc dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, lạc có thể gây đầy bụng nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn khoảng 1 chén lạc nhỏ thôi nhé!

Táo tàu khô

Theo Đông y, táo tàu khô có vị ngọt nhẹ, chua thanh rất tốt cho dạ dày. Món táo tàu khô sau khi nấu chín có tính ấm, giúp dưỡng huyết an thần, bổ trung ích khí. Khi bị mệt mỏi, suy nhược hay tiêu chảy, bạn cũng có thể ăn táo tàu thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Mỗi ngày, bạn nên ăn khoảng 10 quả táo tàu khô để cải thiện tiêu hóa, bảo vệ dạ dày.

Thường xuyên ăn táo tàu giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Hạt tiêu trắng

Theo Đông y, hạt tiêu trắng có tính ấm, giúp hỗ trợ chức năng hoạt động của dạ dày hiệu quả.

Bên cạnh đó, hạt tiêu trắng còn giúp trị cảm lạnh, làm đổ mồ hôi để đào thải chất độc tích tụ trong cơ thể.

Cháo

Người bị trào ngược dạ dày nên thường xuyên ăn cháo trắng để cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho dạ dày, làm ấm bụng, giảm tình trạng tiêu chảy nhanh chóng.

Bên cạnh đó, những người cơ thể suy nhược hoặc mới ốm dậy đang trong giai đoạn phục hồi cũng nên ăn cháo trắng.

Một số biện pháp chữa trào ngược dạ dày

- Sau khi ăn, không nên nằm xuống ngay, hãy vận động nhẹ nhàng để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

- Ăn đúng giờ, không bỏ bữa và nhai kỹ khi ăn.

- Không ăn quá no và uống nhiều nước sau khi ăn

- Kiêng ăn những loại thực phẩm như thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thức ăn chua, cay và hạn chế uống các loại nước như bia, rượu, cà phê, nước có ga.

Kiêng những thực phẩm như nước có ga, rượu bia - Ảnh: Internet

- Duy trì thói quen ngủ sớm và dậy sớm để tăng cường sức khỏe và chức năng của hệ tiêu hóa.