Chữa khỏi trào ngược dạ dày nhờ thường xuyên ăn những món này mỗi ngày

Sống khỏe 04/01/2018 08:58

Người bị trào ngược dạ dày thường ợ hơi, ợ chua, ợ nóng gây đau rát họng rất khó chịu. Để chữa khỏi bệnh, bạn chỉ cần thường xuyên ăn những món này mỗi ngày, tình trạng trên sẽ được cải thiện đáng kể.

Trào ngược dạ dày gây ra các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau rát họng… và thường trầm trọng hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị trào ngược dạ dày còn có thể gặp tình trạng nuốt khó, sụt cân, chán ăn, mệt mỏi, mất ngủ.

Trào ngược dạ dày nếu không được điều trị kịp thời, về lâu dài có thể dẫn đến viêm loét thực quản, nguy hiểm hơn là hẹp thực quản.

Dưới đây là những món ăn bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng để chữa khỏi trào ngược dạ dày nhanh chóng, an toàn và hiệu quả:

Món ăn chữa trào ngược dạ dày

Lạc (đậu phộng) hầm

Lạc là thực phẩm rất giàu dưỡng chất nhưng không phải ai cũng biết nó còn có tác dụng chữa trào ngược dạ dày hiệu quả. Để thực phẩm này phát huy hết tác dụng của nó, bạn nên ăn lạc tươi luộc hoặc hầm kỹ.

Cách làm rất đơn giản, bạn chuẩn bị 1 chén lạc tươi, rửa sạch rồi ngâm nước khoảng 1 tiếng. Sau đó cho vào nồi đun với lửa nhỏ trong khoảng 4 giờ đến khi lạc chín mềm, bở tơi là có thể ăn.

Chữa khỏi trào ngược dạ dày nhờ thường xuyên ăn những món này mỗi ngày - Ảnh 1
Lạc giúp chữa trào ngược dạ dày hiệu quả - Ảnh: Internet

Món lạc hầm này sẽ giúp giảm lượng axit pantothenic gây nên chứng trào ngược dạ dày, nhờ đó giảm thiểu tình trạng ợ chua, ợ nóng, ăn uống khó tiêu và giúp giảm buồn nôn nhanh chóng.

Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa hàm lượng lớn axit béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể. Chất này có thể làm giảm triglyceride và cholesterol trong máu, ngăn ngừa hình thành máu đông, giúp tăng cường trí nhớ.

Mặc dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, lạc có thể gây đầy bụng nếu ăn quá nhiều. Vì vậy, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn khoảng 1 chén lạc nhỏ thôi nhé!

Táo tàu khô

Theo Đông y, táo tàu khô có vị ngọt nhẹ, chua thanh rất tốt cho dạ dày. Món táo tàu khô sau khi nấu chín có tính ấm, giúp dưỡng huyết an thần, bổ trung ích khí. Khi bị mệt mỏi, suy nhược hay tiêu chảy, bạn cũng có thể ăn táo tàu thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Mỗi ngày, bạn nên ăn khoảng 10 quả táo tàu khô để cải thiện tiêu hóa, bảo vệ dạ dày.

Chữa khỏi trào ngược dạ dày nhờ thường xuyên ăn những món này mỗi ngày - Ảnh 2
Thường xuyên ăn táo tàu giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Hạt tiêu trắng

Theo Đông y, hạt tiêu trắng có tính ấm, giúp hỗ trợ chức năng hoạt động của dạ dày hiệu quả.

Bên cạnh đó, hạt tiêu trắng còn giúp trị cảm lạnh, làm đổ mồ hôi để đào thải chất độc tích tụ trong cơ thể.

Cháo

Người bị trào ngược dạ dày nên thường xuyên ăn cháo trắng để cải thiện hệ tiêu hóa, tốt cho dạ dày, làm ấm bụng, giảm tình trạng tiêu chảy nhanh chóng.

Bên cạnh đó, những người cơ thể suy nhược hoặc mới ốm dậy đang trong giai đoạn phục hồi cũng nên ăn cháo trắng.

Một số biện pháp chữa trào ngược dạ dày

- Sau khi ăn, không nên nằm xuống ngay, hãy vận động nhẹ nhàng để hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

- Ăn đúng giờ, không bỏ bữa và nhai kỹ khi ăn.

- Không ăn quá no và uống nhiều nước sau khi ăn

- Kiêng ăn những loại thực phẩm như thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thức ăn chua, cay và hạn chế uống các loại nước như bia, rượu, cà phê, nước có ga.

Chữa khỏi trào ngược dạ dày nhờ thường xuyên ăn những món này mỗi ngày - Ảnh 3
Kiêng những thực phẩm như nước có ga, rượu bia - Ảnh: Internet

- Duy trì thói quen ngủ sớm và dậy sớm để tăng cường sức khỏe và chức năng của hệ tiêu hóa.

  • Thông tin mang tính tham khảo

>> Những thực phẩm chống trào ngược dạ dày cực hiệu quả bạn nhất định nên tận dụng

Phụ nữ nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp như gái đôi mươi

Phụ nữ nên làm gì trước khi đi ngủ để luôn khỏe mạnh, trẻ đẹp như gái đôi mươi

Nên làm gì trước khi đi ngủ để duy trì sức khỏe và vẻ đẹp là vấn đề mà nhiều phụ nữ quan tâm. Chị em chỉ cần duy trì những thói quen này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ dẹp như gái đôi mươi.

Xem thêm
Từ khóa:   cách chữa trào ngược dạ dày món ăn chữa trào ngược dạ dày trào ngược dạ dày ăn gì chữa trào ngược dạ dày biện pháp chữa trào ngược dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 20 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?