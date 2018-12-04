Chủ quan trước dấu hiệu phổ biến này để rồi đi khám mới biết u nang buồng trứng

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức vùng chậu bạn cần lưu ý để phát hiện bệnh kịp thời và điều trị đúng cách:

Đau vùng chậu là cơn đau xảy ra ở phần bụng ngay phía dưới rốn. Những cơn đau này có thể âm ỉ hoặc đau nhói từng cơn. Nhiều chị em nhầm lẫn đây là dấu hiệu cảnh báo tiền kinh nguyệt nên chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nó có thể là triệu chứng cảnh báo những vấn đề sức khỏe mà bạn đang mắc phải.

Bên cạnh các cơn đau vùng chậu, bạn có thể gặp một số hiện tượng như sốt, buồn nôn và đau ở một bên vùng lưng dưới.

Đau vùng chậu có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu do vi trùng xâm nhập gây ra. Triệu chứng này thường không nghiêm trọng nếu được điều trị đúng cách. Tuy nhiên, nếu không phát hiện kịp thời, nó có thể lây lan đến thận, gây tổn thương vĩnh viễn.

Đau vùng chậu có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm vùng chậu

Bệnh viêm vùng chậu là một bệnh viêm, nhiễm trùng ở các cơ vùng xương chậu. Những cơn đau vùng chậu có thể lan đến bụng, dịch âm đạo xuất hiện nhiều, đau khi giao hợp hoặc đi tiểu bất thường…

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến ống dẫn trứng, buồng trứng và tử cung. Trong một số trường hợp, căn bệnh này có thể gây vô sinh, mang thai ngoài tử cung và đau vùng chậu mạn tính.

Lạc nội mạc tử cung

Những cơn đau vùng chậu có thể xuất hiện khi mô nội mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung, ở buồng trứng, ống dẫn trứng, bàng quang, ruột, và nhiều bộ phận khác của cơ thể. Nếu nghi ngờ trước dấu hiệu này, bạn hãy đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Nếu nghi ngờ trước dấu hiệu này, bạn hãy đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

U nang buồng trứng

U nang buồng trứng có thể là nguyên nhân gây ra cơn đau vùng chậu, đi kèm với đó là những dấu hiệu khác như rối loạn kinh nguyệt hoặc đau sau khi giao hợp. Đau vùng chậu thường xảy ra khi các u nang đã phát triển lớn vì vậy bạn cần hết sức lưu ý, không được chủ quan.

U xơ tử cung

Những phụ nữ trong độ tuổi 30 thường có nguy cơ cao mắc u xơ tử cung. Một số dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc căn bệnh này là đau bụng, đau vùng chậu, đau lưng...

Trên đây là những nguyên nhân có thể gây ra cơn đau vùng chậu mà bạn cần ghi nhớ để phát hiện bệnh kịp thời, từ đó có hướng điều trị hiệu quả nhất, ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.