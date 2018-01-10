Chớ chủ quan nếu mắt xuất hiện các vấn đề này kẻo hối không kịp

Sống khỏe 10/01/2018 15:16

Đừng bao giờ chủ quan khi phát hiện mắt xuất hiện các triệu chứng này vì có thể bạn đang phải đối mặt với các vấn đề về thị lực, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa rất nguy hiểm.

Đôi mắt là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Chính vì vậy, bạn không được chủ quan hay lơ là trước những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất ở mắt.

Các vấn đề về mắt nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thị lực, thậm chí gây mù lòa.

Các vấn đề về mắt bạn cần cẩn trọng

Khô mắt

Nước mắt vừa giúp bảo vệ cho mắt, loại bỏ bụi bẩn, vừa có tác dụng đảm bảo độ ẩm cho bộ phận này. Nếu thường xuyên thấy khô mắt và khó chịu thì bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa axit béo omega-3 vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

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Khô mắt có thể dẫn đến tình trạng viêm giác mạc - Ảnh: Internet

Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, bạn nên đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Tránh để lâu dài dẫn đến nguy cơ viêm mí mắt và viêm giác mạc (có thể dẫn đến mù lòa).

Mắt đỏ và mờ

Thiếu ngủ, làm việc lâu trên máy tính hoặc tiếp xúc trực tiếp với nắng gió có thể gây ra tình trạng mắt đỏ và mờ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mắt đỏ và mờ có thể là dấu hiệu của bệnh tăng nhãn áp, áp suất nội sọ cao và bệnh tiểu đường.

Xuất hiện những vệt mờ trong mắt

Các vệt mờ xuất hiện trong mắt có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn. Mặc dù sự xuất hiện của các vệt mờ trong mắt là hiện tượng tự nhiên, có thể gia tăng theo tuổi tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý theo dõi nếu chúng xuất hiện quá dày đặc. Vệt mờ trong mắt có thể là dấu hiệu của một số bệnh lí về mắt như bong võng mạc…

Tốt nhất, nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Chớ chủ quan nếu mắt xuất hiện các vấn đề này kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Vệt mờ trong mắt có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý về mắt - Ảnh: Internet

Đốm trắng trên giác mạc

Những người hay đeo kính áp tròng thường gặp tình trạng đốm trắng trên giác mạc. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng giác mạc, bạn cần cảnh giác.

Đốm vàng trong tròng trắng

Đốm vàng trong tròng trắng có thể là dấu hiệu của sự lão hóa kết mạc. Bên cạnh đó, sự tác động của tia UV cũng có thể gây ra vấn đề này. Về lâu dài, đốm vàng này sẽ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Mất thị lực trong một khoảnh khắc

Mất thị lực một cách bất thường dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng là hồi chuông báo động của cơ thể. Nếu tầm nhìn đột nhiên bị suy giảm, che khuất hoặc thậm chí biến mất trong một khoảnh khắc, việc bạn cần làm là đến bệnh việc để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Thậm chí, nó có thể là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo nguy cơ đột quỵ. 

Chớ chủ quan nếu mắt xuất hiện các vấn đề này kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Đừng bao giờ chủ quan trước các vấn đề về mắt - Ảnh: Internet

Nếu bạn gặp các vấn đề về mắt như trên thì nên cảnh giác, tốt nhất là nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

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