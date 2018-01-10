Mỡ bụng tự động tan, eo thon dáng đẹp nhờ thường xuyên dùng những thực phẩm này

Chuyên gia nói gì 10/01/2018 11:42

Chẳng cần phải ăn kiêng vất vả hay luyện tập khắc nghiệt, bạn vẫn có thể sở hữu vòng eo con kiến nhờ sử dụng những thực phẩm giúp tan mỡ bụng tự nhiên và nhanh chóng này.

Vòng eo ngấn mỡ luôn khiến bạn tự ti và ngại ngần khi lựa chọn trang phục. Đừng quá lo lắng, bạn có thể giảm eo nhanh chóng nhờ bổ sung những thực phẩm giúp giảm cân vào thực đơn hàng ngày.

Một vóc dáng thon gọn cùng vòng eo con kiến sẽ không còn là giấc mơ chỉ với những thực phẩm giúp tan mỡ bụng nhanh chóng và an toàn dưới đây, chị em đừng bỏ qua nhé!

Những thực phẩm giúp tan mỡ bụng tự nhiên và nhanh chóng

Nước chanh giúp giảm cân

Hàm lượng lớn vitamin C có trong nước chanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giảm mỡ thừa và duy trì vóc dáng hiệu quả. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, những người có chế độ ăn nhiều vitamin C thường có trọng lượng thấp hơn so với người ít dùng.

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Hàm lượng vitamin C có trong nước chanh giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bạn có thể cho một thìa cà phê nước cốt chanh vào bình nước ấm, uống thay nước lọc mỗi ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng, nhất là vào buổi sáng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang mắc các bệnh về dạ dày thì chỉ nên dùng một lượng nhỏ vitamin C mỗi ngày để không gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, thường xuyên uống nước chanh còn giúp tăng cường miễn dịch, loại bỏ chất béo dư thừa trong cơ thể.

Mật ong tăng cường trao đổi chất

Uống một thìa cà phê mật ong hòa nước ấm sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân. Mật ong có chứa đến 22 loại axit amin giúp đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể một cách hiệu quả.

Uống một thìa cà phê mật ong trước khi đi ngủ còn giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Dầu dừa giảm mỡ bụng

Nếu muốn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bạn có thể dùng dầu dừa để thay thế cho các loại dầu ăn bạn hay sử dụng. Dầu dừa chứa nhiều chất béo bão hòa, cung cấp đầy đủ các axit béo cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể dùng dầu dừa để mát xa vùng bụng, vừa giúp vòng eo thon gọn, vừa giúp làn da mềm mại hơn.

Mỡ bụng tự động tan, eo thon dáng đẹp nhờ thường xuyên dùng những thực phẩm này - Ảnh 2
Bạn có thể dùng dầu dừa để mát xa bụng - Ảnh: Internet

Giấm táo

Các loại vitamin và khoáng chất có trong giấm táo giúp tạo cảm giác no lâu, giảm chứng thèm ăn, nhờ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người ăn giấm táo với bánh mỳ thường nhanh no và ít cảm thấy đói bụng hơn so với những người không dùng giấm táo. Bạn có thể pha giấm táo với nước ấm để uống trước khi ăn 30 phút, cách này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Quế

Những dưỡng chất trong quế có khả năng cân bằng lượng đường trong máu, điều này cực kỳ quan trọng đối với quá trình giảm cân của bạn.

Bên cạnh đó, quế còn chứa một số chất chống vi trùng và ký sinh trùng giúp hạn chế nồng độ cholesterol trong cơ thể. Mỗi sáng, bạn hãy cho thêm một thìa cà phê bột quế vào ngũ cốc hoặc sinh tố để giúp đánh tan mỡ thừa nhé!

Mỡ bụng tự động tan, eo thon dáng đẹp nhờ thường xuyên dùng những thực phẩm này - Ảnh 3
Bạn nên bổ sung quế vào thực đơn hàng ngày để giảm cân - Ảnh: Internet

Trên đây là những thực phẩm giúp tan mỡ bụng tự nhiên bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn.

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Đi bộ thì rất tốt rồi, nhưng đi như thế nào để giảm cân hiệu quả thì bạn có biết không?

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