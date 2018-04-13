Việc nặn mụn không đúng cách rất nguy hiểm, dưới đây là những loại mụn bạn tuyệt đối không được nặn để tránh gây hại:

Nhiều chị em có thói quen nặn mụn ngay khi chúng xuất hiện trên da mà không cần biết đó là loại mụn gì và mọc ở vị trí nào. Thói quen này có thể gây nhiễm trùng, khiến tình trạng mụn càng trở nên tồi tệ, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Chính vì vậy, nếu mụn đinh râu xuất hiện trên da bạn chỉ nên dùng bông để vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài nốt mụn, nếu muốn loại bỏ mụn bạn nên đến gặp bác sĩ để được xử lý đúng cách.

Đây là loại mụn rất độc, nếu tùy tiện đụng tay vào có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống tĩnh mạch, gây nhiễm trùng máu. Nếu không được xử lý kịp thời, nhiễm trùng do loại mụn này gây ra có thể dẫn đến tử vong.

Mụn đinh râu rất nguy hiểm, bạn không nên tự ý nặn - Ảnh minh họa: Internet

Mụn ở chóp mũi, môi

Nếu thấy mụn mọc ở những vị trí này thì bạn không nên tùy tiện nặn vì chúng đều xuất hiện ở những vị trí có huyệt đạo quan trọng, có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Đối với những vị trí này, bạn nên thận trọng khi xử lý mụn. Tốt nhất bạn không nên nặn mà chờ chúng tự lành hoặc vỡ ra rồi sát trùng cẩn thận theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Mụn ở khóe mắt

Bạn tuyệt đối không nên nặn khi mụn xuất hiện ở khóe mắt vì đây là vị trí có các huyệt đạo quan trọng. Xử lí không đúng cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thay vì tự ý nặn bạn nên để chúng tự lành hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ da liễu.

Xử lý mụn sai cách có thể gây ra nhiều tác hại - Ảnh minh họa: Internet

Mụn đầu đen

Mụn đầu đen là loại mụn vô cùng “cứng đầu” và khó điều trị. Thường xuyên nặn mụn đầu đen không hề làm tình trạng này giảm bớt, ngược lại còn khiến cấu trúc da bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Chính vì vậy, bạn hãy đợi khi mụn chín và dùng các phương pháp tự nhiên như lòng trắng trứng để loại bỏ, đây là cách trị mụn đầu đen an toàn và hiệu quả.

Nặn mụn đầu đen có thể khiến da bị nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn ngừa mụn trên da

- Luôn vệ sinh da mặt thường xuyên, rửa mặt bằng những sản phẩm chăm sóc phù hợp với da. Khi bụi bẩn và dầu thừa được loại bỏ, mụn sẽ ít xuất hiện hơn.

- Nên thường xuyên tẩy da chết để loại bỏ tế bào da chết gây bít tắc lỗ chân lông.

- Tuyệt đối không tự ý nặn mụn, nhất là khi tay không được vệ sinh sạch sẽ.

Thường xuyên rửa mặt và chăm sóc da đúng cách để ngăn ngừa mụn - Ảnh minh họa: Internet

- Uống nhiều nước, bổ sung vào chế độ dinh dưỡng những loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để cải thiện và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Trên đây là những loại mụn bạn không nên nặn để tránh nguy hiểm đến tính mạng và cách ngăn ngừa da bị mụn, bạn hãy lưu ý nhé!