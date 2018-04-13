Chị em chớ dại mà nặn những loại mụn này nếu không muốn bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng

Sống khỏe 13/04/2018 11:07

Không phải loại mụn nào bạn cũng có thể đưa tay lên nặn vì nếu xử lý sai cách, nó có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Nhiều chị em có thói quen nặn mụn ngay khi chúng xuất hiện trên da mà không cần biết đó là loại mụn gì và mọc ở vị trí nào. Thói quen này có thể gây nhiễm trùng, khiến tình trạng mụn càng trở nên tồi tệ, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.

Việc nặn mụn không đúng cách rất nguy hiểm, dưới đây là những loại mụn bạn tuyệt đối không được nặn để tránh gây hại:

Những loại mụn nguy hiểm không nên nặn

Mụn đinh râu

Đây là loại mụn rất độc, nếu tùy tiện đụng tay vào có thể khiến vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống tĩnh mạch, gây nhiễm trùng máu. Nếu không được xử lý kịp thời, nhiễm trùng do loại mụn này gây ra có thể dẫn đến tử vong.

Chính vì vậy, nếu mụn đinh râu xuất hiện trên da bạn chỉ nên dùng bông để vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài nốt mụn, nếu muốn loại bỏ mụn bạn nên đến gặp bác sĩ để được xử lý đúng cách.

Chị em chớ dại mà nặn những loại mụn này nếu không muốn bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1
Mụn đinh râu rất nguy hiểm, bạn không nên tự ý nặn - Ảnh minh họa: Internet

Mụn ở chóp mũi, môi

Nếu thấy mụn mọc ở những vị trí này thì bạn không nên tùy tiện nặn vì chúng đều xuất hiện ở những vị trí có huyệt đạo quan trọng, có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Đối với những vị trí này, bạn nên thận trọng khi xử lý mụn. Tốt nhất bạn không nên nặn mà chờ chúng tự lành hoặc vỡ ra rồi sát trùng cẩn thận theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Mụn ở khóe mắt

Bạn tuyệt đối không nên nặn khi mụn xuất hiện ở khóe mắt vì đây là vị trí có các huyệt đạo quan trọng. Xử lí không đúng cách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thay vì tự ý nặn bạn nên để chúng tự lành hoặc nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ da liễu.

Chị em chớ dại mà nặn những loại mụn này nếu không muốn bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng - Ảnh 2
Xử lý mụn sai cách có thể gây ra nhiều tác hại - Ảnh minh họa: Internet

Mụn đầu đen

Mụn đầu đen là loại mụn vô cùng “cứng đầu” và khó điều trị. Thường xuyên nặn mụn đầu đen không hề làm tình trạng này giảm bớt, ngược lại còn khiến cấu trúc da bị tổn thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Chính vì vậy, bạn hãy đợi khi mụn chín và dùng các phương pháp tự nhiên như lòng trắng trứng để loại bỏ, đây là cách trị mụn đầu đen an toàn và hiệu quả.

Chị em chớ dại mà nặn những loại mụn này nếu không muốn bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng - Ảnh 3
Nặn mụn đầu đen có thể khiến da bị nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn ngừa mụn trên da

- Luôn vệ sinh da mặt thường xuyên, rửa mặt bằng những sản phẩm chăm sóc phù hợp với da. Khi bụi bẩn và dầu thừa được loại bỏ, mụn sẽ ít xuất hiện hơn.

- Nên thường xuyên tẩy da chết để loại bỏ tế bào da chết gây bít tắc lỗ chân lông.

- Tuyệt đối không tự ý nặn mụn, nhất là khi tay không được vệ sinh sạch sẽ.

Chị em chớ dại mà nặn những loại mụn này nếu không muốn bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng - Ảnh 4
Thường xuyên rửa mặt và chăm sóc da đúng cách để ngăn ngừa mụn - Ảnh minh họa: Internet

- Uống nhiều nước, bổ sung vào chế độ dinh dưỡng những loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin để cải thiện và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Trên đây là những loại mụn bạn không nên nặn để tránh nguy hiểm đến tính mạng và cách ngăn ngừa da bị mụn, bạn hãy lưu ý nhé!

Không còn nỗi lo da sạm, mắt khô vì làm việc liên tục với máy tính nhờ ăn những thực phẩm bổ dưỡng này

Không còn nỗi lo da sạm, mắt khô vì làm việc liên tục với máy tính nhờ ăn những thực phẩm bổ dưỡng này

Da sạm, mắt khô vì phải làm việc liên tục với máy tính, chị em văn phòng hãy bổ sung ngay những thực phẩm bổ dưỡng, giúp cải thiện làn da và tăng cường thị lực này mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   những loại mụn nguy hiểm những loại mụn không nên nặn nặn mụn đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?