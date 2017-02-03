Bạn chỉ cần làm điều này trước khi đánh răng mỗi ngày, chắc chắn bạn không bao giờ phải đến gặp nha sĩ, theo newsner.

Bệnh răng miệng luôn là một trong những căn bệnh phổ biến nhất mà con người hay gặp phải. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị mắc bệnh ở khu vực này: chế độ ăn uống không lành mạnh, vệ sinh răng miệng kém, do chấn thương hoặc các bệnh khác, vv. Chúng có thể khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống, nói chuyện, ảnh hưởng nặng nề tới sinh hoạt hàng ngày. Nếu không chữa trị kịp thời, chúng thậm chí có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Nhiều người không hiểu tại sao họ đánh răng thường xuyên nhưng vẫn bị bệnh răng miệng? Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, 47.2% người lớn ở độ tuổi 30 trở lên bị mắc 1 dạng bệnh răng miệng nào đó do không biết cách chăm sóc. Tỷ lệ này ở trẻ em còn cao hơn nhiều. Theo các chuyên gia, chỉ đánh răng ngày 2 lần là chưa đủ để đảm bảo bạn không bao giờ bị bệnh răng miệng. Mỗi năm, số tiền chi vào lĩnh vực chăm sóc nha khoa là cực kỳ cao. Thay vì dùng các loại sản phẩm nha khoa đắt tiền, hơn nữa lại có thể tiềm ẩn hóa chất độc hại, bạn có thể làm 1 điều đơn giản trước khi đánh răng để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Đó là súc miệng bằng dầu dừa. Ngoài việc có thể giúp làm trắng răng, súc miệng với dầu dừa có thể tống hết vi khuẩn, nấm và các phân tử có hại khác khỏi miệng, răng và nướu. Phương pháp này còn được gọi là ‘oil pulling’, 1 phương pháp dân gian của y học cổ truyền Ấn Độ được áp dụng từ thời xa xưa.

Bằng cách loại bỏ vi khuẩn có hại, phương pháp này có thể giúp hơi thở của bạn thơm tho, hết hôi miệng, ngăn ngừa các bệnh nha khoa thường gặp. Bạn sẽ không cần phải tốn hàng triệu đồng mỗi năm cho bác sĩ nha khoa nữa. Cách làm rất đơn giản: súc miệng với 1 thìa dầu dừa trước khi đánh răng. Khi ngậm dầu dừa, nó sẽ hòa với nước miếng tạo thành 1 chất lỏng màu trắng. Hãy đưa hỗn hợp này đi khắp răng, nướu và lưỡi để dầu dừa có thể hấp thụ chất độc và làm sạch miệng của bạn. Sau 10 phút, nhổ ra rồi đánh răng như bình thường. Nhiều người đã áp dụng phương pháp này và xác nhận hiệu quả tuyệt vời của nó. Bạn còn chờ gì nữa mà chưa thử ngay nhỉ? (Thông tin mang tính tham khảo).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-can-suc-mieng-voi-thu-nay-truoc-khi-danh-rang-ca-doi-khong-bao-gio-den-nha-si-178500.html