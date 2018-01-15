Chỉ 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ trước những tác dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe

Sống khỏe 15/01/2018 11:57

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của tỏi đối với sức khỏe, bạn sẽ có động lực để tập thói quen ăn 1 tép tỏi mỗi ngày ngay lập tức.

Tỏi không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình mà còn là "thần dược" điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm.

Nếu đều đặn ăn 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ với những tác dụng của chúng với sức khỏe

Chỉ 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ trước những tác dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe - Ảnh 1
Có lẽ bạn chưa biết hết tác dụng của tỏi đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet 

Những tác dụng không ngờ của việc ăn tỏi đối với sức khỏe

Làm sạch dạ dày

Ăn 1 tép tỏi sống lúc đói sẽ giúp làm sạch dạ dày của bạn. Tỏi được xem là liều thuốc kháng sinh tự nhiên, có khả năng loại bỏ độc tố và vi khuẩn có hại trong dạ dày, đặc biệt là khi ăn tỏi sống lúc đói.

Tuy nhiên, những người người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp này.

Tốt cho xương

Tỏi có chứa chất nhiều chất dinh dưỡng hữu ích cho xương như kẽm, mangan, vitamin B6 hay vitamin C... Đặc biệt, loại gia vị này còn có nhiều chất chống oxy hóa cần thiết cho sự hình thành xương, các mô liên kết và sự hấp thụ canxi.

Chỉ 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ trước những tác dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe - Ảnh 2
Tỏi có thể làm chậm quá trình lão xương ở nữ giới vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn 1 tép tỏi mỗi ngày còn giúp làm chậm quá trình loãng xương ở phụ nữ bằng cách làm tăng lượng nội tiết tố estrogen.

Giúp thải độc cơ thể

Một tép tỏi mỗi ngày sẽ hỗ trợ hoạt động của gan và bàng quang từ đó giúp thải độc cơ thể tốt hơn. Bên cạnh đó, tỏi còn có khả năng tiêu diệt các kí sinh trùng và làm sạch cơ thể, tăng cường sức đề kháng giúp chống lại nhiều bệnh tật.

Chính vì có ích trong việc thải độc nên tỏi luôn là thành phần không thể thiếu trong nhiều công thức detox cơ thể.

Ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh, tỏi có khả năng giảm huyết áp và lượng cholesterol không tốt trong cơ thể. Đồng thời, nó còn kích thích sản sinh oxit nitric trong niêm mạc của thành mạch máu giúp hạn chế tình trạng giãn nở.

Chỉ 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ trước những tác dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe - Ảnh 3
Chỉ cần thường xuyên ăn tỏi, bạn sẽ sở hữu một trái tim khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, nếu duy trì thói quen ăn tỏi mỗi ngày, bạn sẽ có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch và đột quỵ.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Tỏi có khả năng kích thích dạ dày tiết dịch cũng như hạn chế các vi khuẩn gây hại phát triển, ảnh hưởng đến việc hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn.

Điều trị cảm cúm

Chỉ 1 tép tỏi mỗi ngày, bạn sẽ bất ngờ trước những tác dụng mà chúng mang lại cho sức khỏe - Ảnh 4
Bạn có thể khỏi hẳn bệnh cảm cúm nếu thường xuyên ăn tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Theo một số chuyên gia, việc tiêu thụ tỏi mỗi ngày giúp cung cấp một lượng đáng kể allicin. Đây là chất là chất giúp điều trị bệnh cúm nhanh chóng và vô cùng hiệu quả.

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn còn chần chừ gì nữa mà không tập ngay thói quen ăn 1 tép tỏi mỗi ngày để luôn khỏe mạnh?

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Ngâm tỏi với bia đến khi chuyển màu đen thì ăn 1 tép/ngày, từ nay đến Tết muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Ăn tỏi đen do ngâm với bia mỗi ngày là phương pháp giảm cân nhanh, an toàn, hiệu quả và vô cùng tốt cho sức khỏe.

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