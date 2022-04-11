Chế độ ăn kiêng Sirtfood là gì? Liệu đây có phải là chế độ ăn đã giúp “Họa mi nước Anh” Adele giảm cân thành công?

Nữ ca sĩ 33 tuổi cho rằng cử tạ, tập luyện và đấm bốc đã giúp cô có được thể chất và tinh thần mạnh mẽ hơn. Adele chia sẻ với tạp chí Vogue của Anh rằng tin đồn cô giảm cân bằng cách ăn kiêng là sai sự thật, tuy nhiên vẫn còn nhiều lời đồn đoán xung quanh vấn đề này.

Sau khi nàng “Họa mi nước Anh” Adele giảm cân thành công và nhận được nhiều lợi khen ngợi từ người hâm mộ, phương tiện truyền thông đã đặt ra những câu hỏi về hành trình chăm sóc sức khỏe của Adele và đưa chế độ ăn uống Sirtfood trở thành tâm điểm chú ý. Đây có phải là điều đã giúp nữ ca sĩ giảm thành công 45kg như nhiều nguồn đã đưa tin?

Những người sáng tạo ra chế độ ăn kiêng Sirtfood nói rằng đây là chế độ “được thiết kế để tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể”. Vậy liệu chế độ ăn này có thực sự giúp bạn giảm cân? Dưới đây là những gì bạn cần biết nếu bạn muốn tự mình thử nghiệm.

Các nhà dinh dưỡng học Aidan Goggins và Glen Matten - đồng tác giả của cuốn sách The Sirtfood Diet, cho biết cách ăn uống sẽ kích hoạt một họ protein gọi là “gen gầy” sirtuin. Việc kích hoạt sẽ có tác dụng tương tự giống với việc tập thể dục và nhịn ăn.

Rachel Li - chuyên gia dinh dưỡng tại Pure Nutrition ở Hồng Kông giải thích: “Sirtfood là thực phẩm chứa nhiều vi chất dinh dưỡng polyphenol có trong một số thực phẩm thực vật. Đã có những nghiên cứu gần đây trên động vật và con người cho thấy rằng sirtuin có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ và kiểm soát bệnh tật. Polyphenol có thể kích hoạt sirtuin. Vì vậy, người ta đề xuất rằng ăn một chế độ ăn giàu polyphenol, hay còn gọi là sirtfood, sẽ giúp giảm béo, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ."

Thực phẩm trong chế độ ăn Sirtfood bao gồm sô cô la đen, rượu vang đỏ, trà xanh, dâu tây, cà phê, quả óc chó, đậu nành, hành tây, cần tây, mùi tây, rau arugula, cải xoăn và một số loại thực phẩm khác.

Bạn có thể ăn gì khác khi đang ăn kiêng Sirtfood?

Sirtfood nên đi kèm với protein trong bữa ăn. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên ăn cá nhiều dầu và không cần phải cắt bỏ nghiêm ngặt những loại thực phẩm khác. Điều quan trọng ở đây là không ăn quá nhiều thực phẩm đã qua chế biến và chứa nhiều đường, hoặc cá chứa nhiều thủy ngân.

Sirtfood có phải là một chế độ ăn uống đáng để thử không?

Chế độ này thúc đẩy người ăn kiêng hướng tới một số loại thực phẩm nhất định nhưng không hạn chế sự lựa chọn của họ. Tuy nhiên, những người ăn thử chế độ này phải hiểu rõ về những gì họ ăn, đặc biệt là nếu họ tham gia hoạt động thể chất.

Michelle Lau - người sáng lập và chuyên gia dinh dưỡng tại Nutrilicious ở Hồng Kông cho biết: “Mặc dù chế độ này đề xuất các loại thực phẩm lành mạnh, nhưng nó có một điểm trừ là người ăn kiêng bị hạn chế những loại thực phẩm và khẩu phần mà họ có thể ăn. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi về lâu dài.”

Theo Michelle, kế hoạch ăn kiêng này tuân theo chu kỳ 7 ngày: Người ăn kiêng chỉ nạp 1.000 calo mỗi ngày trong 3 ngày đầu tiên và 1.500 calo mỗi ngày đối với các ngày còn lại. Tuy nhiên, lượng calo tiêu thụ hàng ngày từ 1.000 đến 1.500 calo là quá thấp đối với một người trưởng thành. Người ăn kiêng sẽ có thể cảm thấy mệt mỏi, choáng váng và luôn cảm thấy đói bụng.

Có những loại thực phẩm và chất dinh dưỡng khác mà người ăn kiêng nên hạn chế sử dụng, bao gồm các nguồn protein lành mạnh như thịt gà, các loại đậu, chất béo lành mạnh và ngũ cốc, vốn là những thành phần quan trọng cho một chế độ ăn uống lành mạnh.

Rachel đồng ý rằng chế độ ăn Sirtfood cung cấp quá ít năng lượng, đặc biệt đối với những người có lối sống năng động hay có tập luyện thể hình, nhưng nó cũng có những điểm cộng riêng. Cô cho rằng cốt lõi của chế độ ăn kiêng Sirtfood là rất tốt, vì nó nhấn mạnh đến các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nếu sử dụng chế độ Sirtfood làm nền tảng cho một chế độ ăn kiêng khác sẽ lý tưởng hơn rất nhiều, bởi người ăn kiêng vẫn có thể bổ sung đủ protein, đa dạng hóa thực phẩm hơn và loại bỏ các hạn chế thực phẩm để bản thân không bị gò bó trong việc ăn uống mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng chế độ ăn đã đề ra.

Lợi ích chính của chế độ ăn kiêng Sirtfood là gì?

Danh sách thực phẩm khuyên dùng trong chế độ ăn kiêng Sirtfood bao gồm các loại thực phẩm lành mạnh, đây cũng chính là điểm mạnh lớn nhất của chế độ ăn kiêng này. Chế độ ăn nhiều thực phẩm từ thực vật có thể giúp ích trong việc giảm nguy cơ béo phì và các bệnh khác nhau, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim mạch.

Thực phẩm được khuyến nghị cho chế độ ăn kiêng này có nhiều hợp chất lành mạnh như vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính và các bệnh liên quan đến lão hóa.

Theo South China Morning Post