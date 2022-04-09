Trẻ em có cần bổ sung vitamin không? Bổ sung như thế nào là hợp lý nhất thì không phải ai cũng biết

Nuôi dạy con 09/04/2022 11:07

Trong một số trường hợp, trẻ có thể cần bổ sung thêm vitamin hoặc khoáng chất. Bài viết này cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về vitamin cho trẻ em để xem xét liệu con bạn có cần những loại vitamin này hay không.

Khi trẻ lớn lên, điều quan trọng là trẻ phải nhận đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe và phát triển cơ thể. Nếu con bạn theo một chế độ ăn kiêng hạn chế, không thể hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng hoặc kén ăn, thì việc bổ sung vitamin là điều cần thiết. Hãy chọn các loại vitamin dành riêng cho trẻ em và đảm bảo chúng không chứa liều lượng vitamin vượt quá nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của trẻ.

Biện pháp phòng ngừa về vitamin và khoáng chất cho trẻ em

Thuốc bổ sung vitamin hoặc khoáng chất có thể gây độc cho trẻ nếu dùng quá liều lượng. Điều này đặc biệt đúng với các vitamin A, D, E và K hòa tan và được lưu trữ trong chất béo trong cơ thể.

Nếu bạn nghi ngờ rằng con bạn đã uống quá nhiều chất bổ sung vitamin hoặc khoáng chất, hãy liên hệ ngay với chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc trung tâm kiểm soát chất độc.

Trẻ em có cần bổ sung vitamin không? Bổ sung như thế nào là hợp lý nhất thì không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Trẻ em có cần bổ sung vitamin không?

Nhìn chung, trẻ em ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm tất cả các nhóm thực phẩm thường không cần bổ sung vitamin hoặc khoáng chất.

Để đảm bảo trẻ nhận được đủ lượng chất dinh dưỡng mà không cần phải dùng đến sản phẩm bổ sung vitamin, hãy cố gắng đưa nhiều loại thực phẩm bổ dưỡng vào chế độ ăn của trẻ.

Kết hợp trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, chất béo lành mạnh và các sản phẩm từ sữa vào các bữa ăn chính và bữa phụ sẽ có thể cung cấp đủ vitamin và khoáng chất mà không cần dùng thực phẩm bổ sung.

Để giúp con bạn ăn nhiều sản phẩm hơn, hãy liên tục thay đổi các loại rau và trái cây mới được chế biến theo những cách khác nhau để tránh nhàm chán cho trẻ. Chế độ ăn uống lành mạnh cho trẻ em cũng nên hạn chế đường bổ sung, thực phẩm nhiều công đoạn chế biến và tập trung vào trái cây nguyên chất thay vì nước ép trái cây.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng con bạn không nhận được dinh dưỡng thích hợp chỉ thông qua chế độ ăn uống, thì thực phẩm bổ sung có thể là một phương pháp an toàn và hiệu quả để cung cấp các chất dinh dưỡng mà trẻ cần.

Trẻ em có cần bổ sung vitamin không? Bổ sung như thế nào là hợp lý nhất thì không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Trẻ em ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng thường đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng của chúng thông qua thực phẩm. Tuy nhiên, bổ sung vitamin có thể cần thiết đối với những người kén ăn, trẻ em có tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng, hoặc những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay.

Khi cung cấp vitamin cho trẻ em, hãy đảm bảo chọn các nhãn hiệu chất lượng cao có chứa liều lượng thích hợp cho trẻ và tuân theo liều lượng khuyến cáo. Bạn cũng nên thận trọng xem xét liệu con bạn có bị thiếu hụt vitamin hay không trước khi uống các thực phẩm bổ sung để tránh trường hợp sử dụng quá liều.

Để đảm bảo con bạn nhận được đủ chất dinh dưỡng, hãy cố gắng cung cấp cho trẻ một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại thực phẩm và hạn chế đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Theo Healthline

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