Cho trẻ ăn thực phẩm đông lạnh có tốt không?

Chăm sóc con 17/03/2022 18:04

Thực phẩm đông lạnh là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các bà mẹ bận rộn. Tuy nhiên họ cũng lo lắng không biết cho con ăn đồ đông lạnh có sao hay không.

4 lý do thực phẩm đông lạnh được cho là không tốt cho sức khỏe của trẻ

Thực phẩm đông lạnh có thể ăn từ khi chúng ta còn nhỏ nhưng mọi người thường có khuynh hướng nghĩ rằng đây là loại thực phẩm không tốt cho trẻ. Cùng tìm hiểu những nguyên do sau đây.

Cho trẻ ăn thực phẩm đông lạnh có tốt không? - Ảnh 1

Ảnh: Hanakomama

1. Nặng mùi

Có nhiều loại thực phẩm đông lạnh được tẩm ướp sẵn nhiều loại gia vị chẳng hạn như mì Ý, mì ramen, bánh bao,... là do những thực phẩm này được làm ra để người lớn ăn. Khi cho trẻ ăn thức ăn đông lạnh tẩm có ướp sẵn gia vị bạn cần chú ý vì có thể trong thực phẩm dư lượng muối.

2. Mất cân bằng dinh dưỡng

So với nguyên liệu tươi sống có nhiều người mang tư tưởng rằng chất lượng của thực phẩm đông lạnh không bằng. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ cấp đông hiện nay, giá trị dinh dưỡng trong thực phẩm đông lạnh hầu như không đổi vì các nguyên liệu được cấp đông khi còn tươi sống.

3. Xuất phát từ vụ việc xảy ra ở Trung Quốc

Việc nhiều thực phẩm đông lạnh có xuất xứ từ Trung Quốc cũng là một nguyên nhân khiến người ta cho rằng thực phẩm đông lạnh không tốt cho sức khỏe của trẻ. Trước đây, việc phát hiện các chất độc hại trong rau bina (rau chân vịt) đông lạnh được sản xuất tại Trung Quốc đã được phát hiện và trở thành vụ việc lớn được nhiều người quan tâm. Kể từ sau vụ việc này thì ngày càng có nhiều người tin rằng thực phẩm đông lạnh rất nguy hiểm.

4. Chứa các chất phụ gia

Một số thực phẩm đông lạnh chứa nhiều chất phụ gia như chất bảo quản, chất tạo màu, gia vị hóa học. Đối với người lớn thì không có vấn đề gì nhưng việc để trẻ hấp thụ quá nhiều chất phụ gia có thể gây ra các triệu chứng dị ứng. Do đó người ta cho rằng cho trẻ em ăn thực phẩm đông lạnh là không tốt.

Bây giờ đã khác trước khi thực phẩm đông lạnh ngày nay có 3 lợi ích

Nếu so sánh với ngày trước thì bây giờ kĩ thuật đông lạnh thực phẩm đã có sự tiến bộ, do đó ngay cả trẻ em cũng có thể ăn được một cách an toàn. Nếu tận dụng tốt các loại thực phẩm đông lạnh thì sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất là các bà mẹ bận rộn.

1. Làm tăng giá trị dinh dưỡng một số loại thực phẩm

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm sẽ tăng lên bằng cách đông lạnh. Gồm có các loại thực phẩm sau đây.

Nấm

Bông cải xanh

Việt quất xanh

Rau bina (rau chân vịt)

Đậu bắp

Nếu bạn có thể tận dụng tốt các thực phẩm đông lạnh trong các bữa ăn trưa hoặc các bữa ăn thông thường bạn cũng có thể cung cấp được nguồn dinh dưỡng cần thiết cho trẻ.

2. Có thể ăn được thực phẩm tươi

Cho trẻ ăn thực phẩm đông lạnh có tốt không? - Ảnh 2

Một lợi thế khác của thực phẩm đông lạnh là bạn có thể ăn được thực phẩm tươi. Kĩ thuật đông lạnh ngày ngay đã rất tiến bộ, các thực phẩm sẽ được đông lạnh khi mới thu hoạch nên còn giữ độ tươi sống. Trong siêu thị rau củ quả được bày bán ở các gian hàng, chất lượng của thực phẩm sẽ giảm xuống từng ngày nên việc giữ được độ tươi ngon của nguyên liệu là một điểm cộng khi dùng thực phẩm đông lạnh.

3. Không chứa chất bảo quản

Trước đây, nhiều loại thực phẩm đông lạnh có chứa chất bảo quản. Tuy nhiên trong những năm gần đây có nhiều loại thực phẩm đông lạnh được bày bán rộng rãi không sử dụng chất tạo màu, chất bảo quản. Ngày nay bởi vì thực phẩm đông lạnh mà trẻ em có thể yên tâm ăn được ngày càng tăng lên nên khi cho trẻ ăn thực phẩm đông lạnh các bà nội trợ hãy chọn những loại thực phẩm không sử dụng các chất phụ gia có hại cho sức khỏe..

Cho trẻ ăn thực phẩm đông lạnh cũng có nhiều cái lợi

Bí quyết bảo quản thịt cá trong tủ lạnh không bị mất chất

Mặc dù thực thực phẩm đông lạnh từ lâu đã bị gắn mác không tốt cho sức khỏe của trẻ nhưng công nghệ ngày nay rất tiến bộ nên ngày càng có nhiều loại thực phẩm đông lạnh vừa không chứa các chất phụ gia vừa có thể ăn được thực phẩm tươi sống, các bà mẹ có thể an tâm cho trẻ ăn.

Bạn hãy tận dụng những thực phẩm đông lạnh này vào những ngày bận rộn nhé!  

Theo Hanakomama

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