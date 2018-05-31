Chẳng còn nỗi lo da khô, sần sùi vì phải làm việc liên tục với máy tính nhờ những bí quyết cực đơn giản này

Sống khỏe 31/05/2018 17:22

Nếu thường xuyên phải làm việc với máy tính, làn da sẽ dễ bị khô, nhanh lão hóa và dần trở nên kém mịn màng. Để ngăn ngừa tình trạng này, bạn hãy ghi nhớ những bí quyết giúp bảo vệ làn da cực đơn giản sau nhé!

Nhiều chị em văn phòng thường gặp tình trạng da khô, nổi mụn và đầy nếp nhăn do phải tiếp xúc liên tục với máy tính trong thời gian dài.

Nguyên nhân là do lượng điện tích sản sinh ra từ máy tính có tác dụng như chất xúc tác khiến da hấp thụ bụi bẩn nhiều hơn. Điều này khiến cho các lỗ chân lông nở to, bã nhờn dễ bám sâu vào da, lâu dài khiến da nổi mụn, nhất là mụn ẩn.

Ngoài ra, bức xạ từ máy tính còn khiến tốc độ lão hóa diễn ra nhanh hơn, thế nên việc xuất hiện những nếp nhăn là điều khó tránh khỏi.

Chẳng còn nỗi lo da khô, sần sùi vì phải làm việc liên tục với máy tính nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 1
Làn da dần xấu đi không chỉ là hệ quả do ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm hay chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh mà còn do thói quen làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn làn da luôn tươi trẻ rạng ngời, bạn hãy “bỏ túi” ngay những bí quyết dưới đây để ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả:

Bí quyết giúp bảo vệ làn da khi thường xuyên làm việc với máy tính

Bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin vào thực đơn

Để giảm thiểu tác động của các tia bức xạ từ máy tính, bạn cần thiết lập một chế độ dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ làn da từ bên trong.

Những loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin A, C như khoai lang, cà rốt, dưa hấu, đu đủ, cam, dâu tây, xoài, bơ… sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Vitamin A và C là hai loại dưỡng chất có khả năng chống lão hóa, phục hồi và cải thiện các vấn đề về da hiệu quả.

Chẳng còn nỗi lo da khô, sần sùi vì phải làm việc liên tục với máy tính nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 2
Thực phẩm giàu vitamin A và C có thể ngăn chặn những ảnh hưởng xấu từ tia bức xạ máy tính - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Tiếp xúc nhiều với các tia bức xạ máy tính sẽ khiến da mất nước, các tuyến bã nhờn tăng cường hoạt động, làn da sẽ đầy dầu thừa gây mất thẩm mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng mụn ẩn mọc tràn lan trên mặt.

Chính vì vậy, nếu thường xuyên phải làm việc với máy tính, bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể để ngăn ngừa tình trạng khô da.

Hạn chế sờ tay lên mặt khi đang dùng máy tính

Bàn phím máy tính chứa số lượng vi khuẩn rất lớn, thậm chí theo nhiều nghiên cứu nó còn nhiều gấp trăm lần so với… nhà vệ sinh. Thế nhưng, nhiều chị em có thói quen chạm tay lên mặt để sờ những nốt mụn trong lúc sử dụng máy tính lại không hề biết rằng hành động này vô cùng gây hại cho làn da.

Những vi khuẩn trên bàn phím có thể theo tay của bàn xâm nhập vào lỗ chân lông, gây mụn trứng cá, mụn bọc, mụn đầu đen... Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không nên sờ tay lên mặt khi đang dùng máy tính.

Chẳng còn nỗi lo da khô, sần sùi vì phải làm việc liên tục với máy tính nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 3
Hạn chế sờ tay lên mặt khi sử dụng máy tính - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt sạch sau khi dùng máy tính

Để ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ làn da, bạn đừng quên rửa mặt thật sạch sau khi dùng máy tính nhé! Nhất là với chị em thường xuyên sử dụng máy tính vào ban đêm, nếu vội vàng đi ngủ ngay sau khi dùng máy tính, làn da sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn dễ gây viêm sưng, nổi mụn.

Rửa mặt sạch sau khi làm việc với máy tính còn giúp hạn chế đến 70% tác động từ các tia bức xạ, bụi bẩn và vi khuẩn do máy tính gây ra.

Trên đây là những bí quyết giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại từ máy tính, bạn hãy lưu ý để da mặt luôn mịn màng, tươi trẻ nhé!

Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề

Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề

Đừng chủ quan khi thấy hiện tượng da mặt tiết quá nhiều dầu nhờn vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề. Nếu phát hiện kịp thời, bạn sẽ có hướng xử lý đúng cách, giúp phòng tránh những hậu quả không mong muốn.

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