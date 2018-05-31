Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề

Sống khỏe 31/05/2018 16:12

Đừng chủ quan khi thấy hiện tượng da mặt tiết quá nhiều dầu nhờn vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề. Nếu phát hiện kịp thời, bạn sẽ có hướng xử lý đúng cách, giúp phòng tránh những hậu quả không mong muốn.

Da mặt tiết dầu nhờn là để cân bằng độ ẩm trên da, tuy nhiên, nếu tình trạng này vượt quá mức cho phép, khiến khuôn mặt luôn bóng nhẫy, mất thẩm mỹ thì bạn cần lưu ý.

Nguyên nhân khiến dầu nhờn tiết quá nhiều có thể là do căng thẳng kéo dài, cơ thể thiếu nước, rối loạn hoóc-môn… Dưới đây là những vấn đề sức khỏe bạn có thể nhận biết thông qua dấu hiệu da mặt đổ dầu quá nhiều:

Dầu thừa tiết nhiều trên da là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe

Căng thẳng kéo dài

Căng thẳng kéo dài có thể khiến bạn gặp nhiều vấn đề sức khỏe như thiếu ngủ, mệt mỏi và làn da bị ảnh hưởng. Tâm trạng lo lắng sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra một lượng lớn các hoóc-môn căng thẳng được gọi là cortisol. Khi lượng cortisol gia tăng sẽ làm xuất hiện tình trạng nhiều dầu thừa trên da mặt, thậm chí cả trên da đầu của bạn.

Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề - Ảnh 1
Căng thẳng kéo dài có thể khiến da tiết nhiều dầu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cortisol tăng quá mức còn khiến làn da xấu đi do lỗ chân lông bị tắc nghẽn, dẫn đến mụn trứng cá, mụn bọc, thậm chí là viêm da. Chính vì vậy, nếu thấy khuôn mặt thường xuyên đổ nhiều dầu, hãy thiết lập lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để đầy lùi căng thẳng.

Cơ thể mất nước

Cơ thể luôn cần được cấp nước thường xuyên để cân bằng điện giải, duy trì năng lượng cho cơ thể. Nếu cơ thể bị mất nước sẽ dẫn đến hiện tượng da mặt tiết nhiều dầu. Nguyên nhân là do nước trong các tế bào đã bị bay hơi, làn da không còn được duy trì độ ẩm lý tưởng, các tuyến bã nhờn phải tăng tiết dầu để cân bằng độ ẩm đã mất.

Tốt nhất, bạn nên bổ sung khoảng 2 lít nước mỗi ngày cho cơ thể và tránh lạm dụng điều hòa để ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề - Ảnh 2
Mất nước khiến da khô đi, tuyến bã nhờn hoạt động nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn hoóc-môn

Rối loạn hoóc-môn sẽ khiến các tuyến bã nhờn hoạt động kém hiệu quả, gây ra tình trạng mất kiểm soát trong việc điều tiết dầu nhờn trên da.

Một trong những nguyên nhân gây rối loạn hoóc-môn chính là do thói quen ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt thiếu lành mạnh... Vì vậy, bạn cần tránh thức khuya, tránh đồ ngọt, đồ chiên rán… để hạn chế hiện tượng rối loạn hoóc-môn.

Không phải do nắng nóng, dầu thừa tiết nhiều trên da có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề - Ảnh 3
Rối loạn hoóc-môn khiến các tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu trên da hơn - Ảnh minh họa: Internet

Da lão hóa sớm

Hiện tượng dầu thừa tiết quá nhiều có thể là dấu hiệu cho thấy làn da đang có nguy cơ lão hóa sớm. Một trong những biểu hiện đầu tiên khi bước vào giai đoạn lão hóa là làn da sẽ dần khô đi. Lúc này, các tuyến nhờn sẽ tiết nhiều dầu để cân bằng độ ẩm. Da càng khô, dầu thừa tiết ra càng nhiều, thậm chí rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Để khắc phục, bạn hãy thường xuyên cấp ẩm cho da bằng cách bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin cho cơ thể, uống nhiều nước, hạn chế sử dụng thực phẩm chứa các chất kích thích. 

Trong nhiều trường hợp, lượng dầu thừa trên mặt vượt quá mức cho phép có thể ngầm báo cho bạn biết một vài vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, tuyệt đối đừng xem thường.

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