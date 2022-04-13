“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta

Sống khỏe 13/04/2022 11:39

Những tác dụng thần kỳ đến từ các chất dinh dưỡng có trong cà chua và hành tây sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cà chua và hành tây đôi khi được thêm vào các món trứng để tăng màu sắc và hương vị. Chúng ta có thể nấu chín cà chua tươi hoặc chế biến chúng thành dạng tương cà. Hành tây ăn sống hay nấu chín rồi ăn vẫn rất thơm ngon và bổ dưỡng. Hóa ra, sự kết hợp “tinh tế” này giúp tăng cường sức khỏe của chúng ta. Cà chua có nhiều chất dinh dưỡng hơn khi làm nóng, hành tây cũng có thể tạo hương vị khi nấu chín mà còn ít bị mất chất dinh dưỡng. Cùng tìm hiểu tác dụng của cà chua + hành tây đối với sức khỏe nhé.

Lý do cà chua có nhiều chất dinh dưỡng hơn khi nấu nhờ vào chất ‘lycopene’.

“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Thành phần chính trong cà chua là Lycopene, đặc biệt có nhiều trong cà chua chín đỏ. Càng làm nóng cà chua thì chất Lycopene càng sinh sôi phát triển nhiều hơn và dễ hấp thụ vào cơ thể hơn. Nếu kết hợp với dầu, loại chất đặc biệt này sẽ đi vào cơ thể dễ hơn. Những loại thực phẩm chế biến từ cà chua như sốt cà chua rất giàu lycopene. Khi rưới tương cà chua lên các món ăn, nó không chỉ giúp tăng hương vị mà còn tăng cường sức khỏe. Hành tây cũng có khả năng chịu nhiệt tốt nên dù có nấu chín cũng không mất đi đáng kể lượng chất dinh dưỡng. Nếu bạn không chịu được mùi hành sống, hãy nấu chín rồi ăn để giảm bớt mùi.

Không chỉ có hành tây, cà chua cũng có tác dụng ‘lọc máu’ 

Người ta nói rằng những người thích ăn thịt nếu ăn kèm với hành tây thì sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu. Hành tây nổi tiếng là loại thực phẩm 'lọc máu' tốt nhất. Thành phần Quercetin có trong hành tây sẽ ức chế sự tích tụ của chất béo trung tính và cholesterol trong mạch máu. Đồng thời, nó làm chậm quá trình tổn thương thành mạch máu và giảm lượng cholesterol có hại (LDL).

“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Ăn hành tây thường xuyên sẽ giúp phòng ngừa chứng tăng lipid trong máu (hay còn gọi là máu nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu) và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu như bệnh tim (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim) và đột quỵ (xuất huyết não, nhồi máu não). Chất Lycopene trong cà chua còn giúp ngăn ngừa lượng cholesterol có hại trong máu và các bệnh liên quan đến mạch máu. Thành phần Lutein trong cà chua góp phần làm giảm huyết áp và cholesterol.

Có hiệu quả trong việc chống ung thư đã được chứng minh

“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Thành phần Lycopene tạo màu đỏ tươi cho cà chua, là một chất chống oxy hóa mạnh, làm chậm quá trình oxy hóa và lão hóa của các tế bào trong cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư vú. Đặc biệt, hiệu quả phòng chống ung thư tuyến tiền liệt đã được công nhận bởi các cơ quan y tế trên thế giới như Trung tâm Thông tin Ung thư Quốc gia ở Hàn Quốc. Hoa loa kèn và các loại rau củ như hành tây, hành lá, tỏi, v.v làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Ngoài ra, nó còn giúp ngăn ngừa ung thư khi ăn chung với các loại món ăn khác.

Bộ đôi Hành tây + cà chua kết hợp ăn ý với thịt

“Cặp đôi hoàn hảo” - Cà chua + Hành tây: Vừa làm tăng hương vị cho món ăn, vừa giúp hỗ trợ sức khoẻ của chúng ta - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Cà chua được sử dụng trong nhiều món ăn, nhưng chúng cũng được nướng sơ qua để ăn kèm với thịt. Axit glutamic và axit hữu cơ có trong cà chua làm giảm vị béo và đắng của thịt. Nó cũng làm giảm tình trạng axit hóa trong cơ thể do ăn thịt. Cà chua còn có thể kết hợp với các loại thực phẩm hay gia vị khác để tạo nên một sự hài hòa tuyệt vời trong ẩm thực. Hành tây cũng rất hợp với thịt. Không những có thể ngăn ngừa các bệnh về mạch máu mà còn tạo nên hương vị thơm ngon hơn cho món ăn. Nhờ vào chất ngọt tự nhiên từ hành tây được tiết ra khi nấu chín, bạn không cần cho nhiều đường.

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