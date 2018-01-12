Để không tự làm hại bản thân và những người trong gia đình, các chị em nên từ bỏ những thói quen giặt quần áo dưới đây ngay lập tức.

Giặt quần áo là công việc hằng ngày của chị em. Tuy nhiên nhiều người đang mắc phải những thói quen giặt giũ sai lầm khiến làn da và sức khỏe trở nên ngày càng xấu.

Một số chị em nội trợ kỹ tính thường có thói quen ngâm, giặt quần áo thật lâu trong các loại bột giặt hay thuốc tẩy để đánh bay hoàn toàn bụi bẩn. Tuy nhiên, thói quen này hoàn toàn sai lầm bởi các loại bột giặt hay thuốc tẩy có chứa nhiều hóa chất nguy hiểm với làn da.

Việc dồn quần áo dơ và ẩm ướt vào máy giặt trong một thời gian dài chính là môi trường hoàn hảo cho các nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi phát triển. Chúng có thể làm mục các sợi vải, gây ra các bệnh ngoài da như: mề đây, lang ben, vảy nến...

Việc ngâm quần áo quá lâu trong các hóa chất giặt tẩy có thể khiến da bạn bị dị ứng, ngứa ngáy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngâm quá lâu trong các loại bột giặt, thuốc tẩy dù bạn có xả lại bằng nước nhiều lần thì vẫn còn sót lại những hóa chất bám trên quần áo. Đây chính là nguyên nhân gây ra các bệnh về da như: mụn ở trước ngực hay lưng.

Không vắt quần áo trước khi phơi

Vắt ráo trước khi phơi giúp quần áo khô nhanh và đảm bảo an toàn cho làn da của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em muốn giữ cho quần áo được phẳng phiu như lúc mới mua, nhất là các loại quần áo tơ tằm hay lanh nên đã bỏ qua bước vắt nước. Đây là một cách làm hoàn toàn sai lầm bởi không chỉ khiến quần áo lâu khô mà còn tạo môi trường ẩm ướt thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi.

Không phơi quần áo ngoài nắng

Tốt nhất nên phơi quần áo ngoài nắng để vi khuẩn ẩn náu trong sợi vải hoàn toàn bị tiêu diệt - Ảnh minh họa: Internet

Do thời tiết hay điều kiện nhà cửa không cho phép nên nhiều chị em đành hong khô quần áo ngay trong nhà. Vì nhiệt độ trong nhà không đủ mạnh nên nhiều loại vi khuẩn vẫn tồn tại và phát triển, làm gia tăng nguy cơ bị mắc các bệnh ngoài da cho người mặc.

Sử dụng bột giặt khi giặt bằng tay

Thường xuyên giặt quần áo bằng tay với bột giặt sẽ khiến da dễ bị kích ứng - Ảnh minh họa: Internet

Khi tiếp xúc trực tiếp với bột giặt giàu tính kiềm trong thời gian dài, môi trường axit yếu ở lớp biểu bì của da sẽ bị tổn hại. Điều này làm mất đi tác dụng ngăn chặn sự sinh trưởng của vi khuẩn, dễ dẫn tới da ngứa ngáy, thậm chí gây ra các triệu chứng như viêm da dị ứng. Vì vậy khi chị em giặt tay tốt nhất nên dùng xà phòng thơm.