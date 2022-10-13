Mẹo giặt quần áo dính nghệ sạch nhanh trong một nốt nhạc!

Khi quần áo bị dính bẩn thì giải pháp đầu tiên mà nhiều bạn nghĩ đến hẳn là thuốc tẩy, với quần áo dính nghệ, tất nhiên, cũng có thể áp dụng cách này, khó có loại chất nào có thể vượt qua được thuốc tẩy với tác dụng làm sạch vết vàng nghệ dính trên quần áo một cách hoàn toàn cả.

Cách giặt quần áo bị dính nghệ như thế nào hẳn là vấn đề nhiều bạn quan tâm bởi vì nghệ có chứa thành phần chính là curcumin một hợp chất không hòa tan trong nước, làm cho vết nghệ dính trên quần áo cực kỳ khó loại bỏ. Rửa nhanh bằng nước máy hầu như không giúp tích gì được trong việc làm sạch quần áo dính nghệ này, còn hành động cứ cho vào máy giặt như bình thường sẽ khiến bộ quần áo của có màu vàng nhạt hay ngả màu hồng, đỏ tươi vĩnh viễn mà thôi. Vậy cách giải quyết nào cho những chiếc áo bị dính nghệ? Đừng lo lắng, hãy cùng khám phá ngay những cách giặt áo bị dính nghệ sạch nhanh và siêu đơn giản tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Đầu tiên, bạn pha thuốc tẩy và nước theo tỉ lệ 1:1, sau đó khuấy đều và ngâm phần dính nghệ vào dung dịch từ 15-20 phút.

- Tiếp đó tiến hành vò nhẹ và kỹ, sau đó đem giặt lại lần nữa bằng xà phòng, rồi xả sạch nước và phơi khô dưới ánh mặt trời.

- Nếu vết nghệ vẫn chưa mờ được như ý muốn thì bạn có thể tiến hành giặt với thuốc tẩy lần 2 hoặc tiếp tục ngâm với dung dịch baking soda để qua đêm được giới thiệu dưới đây để tìm ra cách giặt sạch quần áo dính nghệ như mong muốn nhé.

Lưu ý:

Để ý xem loại quần áo bạn cần tẩy trên nhãn mác có nói là dùng được với thuốc tẩy không nhé. Nếu có thông báo không dùng thuốc tẩy được thì hãy chuyển đến các cách giặt quần áo dính nghệ khác được giới thiệu ở dưới đây cũng hiệu quả không kém.

Hơn nữa chỉ nên dùng thuốc tẩy trên quần áo sáng màu hoặc màu trắng, đối với quần áo có màu, len hoặc tơ tắm sẽ làm đổi màu, thậm chí là làm hỏng vải nữa đấy nhé.

2. Giặt quần áo bị dính nghệ với Baking Soda

Giặt quần áo bằng Baking Soda không chỉ giúp làm sạch tinh tươm vết dính nghệ mà còn tẩy được các vết bẩn khét tiếng khác nữa, chỉ cần giặt qua 1 lần với baking soda, nếu còn mờ mờ vết nghệ vàng thì bạn hoàn toàn có thể làm sạch nó tận gốc bằng xà phòng thông thường.

Tận dụng baking soda giặt quần áo bị dính nghệ là một giải pháp hoàn hảo!

Các bước tiến hành:

- Đầu tiên, bạn đem ngâm chỗ dính nghệ trên quần áo vào nước (nên dùng nước ấm để làm mềm vết bẩn).

- Sau đó đặt quần áo dính nghệ trên bề mặt phẳng, và tiến hành rắc bột baking soda lên để che phủ nó hoàn toàn.

- Đợi 5 phút thì bắt đầu chà sạch vết bẩn bằng bàn chải đánh răng mềm. Lưu ý đừng chà xát mạnh vì nó có thể làm hỏng vải mỏng.

- Tiếp đó, giũ qua quần áo với nước để làm sạch hẳn lượng baking soda còn dư thừa, cũng như sạch hẳn vết dính nghệ.

- Cuối cùng, giặt quần áo bị dính nghệ đã được tẩy qua bakingsoda với xà phòng giặt như bình thường, sau đó phơi khô dưới ánh mặt trời là bạn sẽ không còn nhận thấy vết nghệ ở vị trí nào nữa rồi nhé!

3. Làm sạch, giặt quần áo bị dính nghệ với nước rửa chén

Ngoài tẩy bằng thuốc tẩy và baking soda, bạn hoàn toàn có thể giặt quần áo dính nghệ bằng nước rửa chén để làm sạch vết bẩn nghệ nếu biết dùng đúng cách nhé.

Giặt trắng quần áo dính nghệ hiệu quả bằng nước rửa chén!

Các bước thực hiện:

- Trước tiên, bạn pha nước rửa chén với nước, chú ý là pha đặc chút, sau đó khuấy đều làm bông dung dịch rồi đặt chỗ quần áo bị dính nghệ vào.

- Tiến hành để trong 30-60 phút rồi mới vò, chà nhẹ nhàn. Bạn tin không, chỉ ít phút sau, vết nghệ dính trên quần áo đã mờ hẳn đi rồi đấy, thậm chí còn mất hẳn luôn.

- Khi đã tẩy được nghệ dính trên quần áo như ý muốn thì các bạn giặt quần áo lại với xà phòng giặt/nước giặt, phơi khô đồ là sử dụng luôn được rồi.

4. Giặt quần áo dính nghệ với giấm trắng

Giấm trắng có thể được sử dụng để làm sạch hầu hết mọi thứ trong nhà. Nó cũng là một thành phần giúp làm sạch mạnh mẽ vết bẩn mà nghệ để lại trên quần áo. Bạn chỉ cần chuẩn bị một hỗn hợp giấm trắng, nước, xà phòng giặt và bạn sẽ nhanh chóng nói lời tạm biệt với vết dính nghệ trên quần áo thôi.

Giấm trắng có tác dụng giặt quần áo bị dính nghệ hiệu quả!

Các bước giặt quần áo bị dính nghệ này cũng khá đơn giản:

- Tiến hành ngâm phần quần áo chỗ dính nghệ vào trong hỗn hợp từ 15-20 phút.

- Sau đó vò nhẹ, đến khi mờ hoặc sạch hẳn vết nghệ dính trên quần áo.

- Cuối cùng, đem xả qua nước rồi giặt lại bằng xà phòng giặt như bình thường, sau đó chỉ việc phơi khô dưới nắng và quần áo bạn sẽ lại sạch tinh tươm như mới đấy nhé.

5. Giặt quần áo bị dính nghệ với chanh tươi

Giặt quần áo bị dính nghệ bằng nước chanh tại nhà

Chanh có thể dễ dàng thay thế các chất tẩy rửa đắt tiền trong nhà giúp giặt sạch vết nghệ dính cứng đầu trên quần áo đấy nhé:

- Các bạn chỉ cần vắt 2-3 quả chanh lấy nước, sau đó cho phần dính nghệ bẩn trên quần áo vào ngâm với nước chanh này từ 15-20 phút.

- Tiến hành vò nhẹ, kỹ rồi tiếp tục giặt qua với nước và xà phòng giặt lần nữa.

- Cuối cùng chỉ cần xả nước rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời là vết nghệ dính trên quần áo mờ đi khá nhiều rồi đấy.

Trên đây là 5 mẹo giặt quần áo bị dính nghệ siêu hiệu quả và nhanh chóng tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ dễ dàng đánh bay được những vết nghệ vàng cứng đầu này ngay nhé! Chúc các chị em thành công!