Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người bắt đầu hình thành thói quen bỏ qua bữa sáng để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ăn sáng không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động mà còn bảo vệ gan khỏi những tổn thương.

Gan là cơ quan vô cùng quan trọng của cơ thể, với nhiệm vụ chính là giải độc, loại bỏ các chất độc ra ngoài và chuyển hóa thực phẩm thành chất dinh dưỡng . Tuy nhiên, nhiều người đang làm tổn hại gan khi có những thói quen này.

Hiện nay, có rất nhiều người có thói quen làm việc hoặc giải trí cho đến tận khuya. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen khiến gan chịu nhiều tổn hại.

Nếu nhịn ăn sáng sẽ khiến toàn bộ cơ thể không được cung cấp năng lượng. Điều này sẽ khiến gan không sản xuất ra nhiều enzyme để thải các chất độc hại, về lâu dài sẽ khiến cơ thể mắc nhiều bệnh trong đó có xơ gan.

Khi ngủ, phần lớn các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi và máu sẽ lưu thông đến gan nhiều hơn. Chính vì thế, nếu bạn làm việc hay vui chơi quá khuya sẽ làm giảm thời gian ngủ, ảnh hưởng đến lượng máu tới gan dẫn đến các tế bào ở đây bị tổn hại sinh ra nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Một chuyên gia của Hiệp hội giấc ngủ tại Mỹ cho biết, để phòng tránh bệnh xơ gan cũng như đảm bảo sức khỏe, mọi người tốt nhất nên ngủ trước 23 giờ và đảm bảo giấc ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng.

Nhuộm tóc thường xuyên

Nhuộm tóc là sở thích làm đẹp rất phổ biến của các chị em phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thường xuyên nhuộm tóc là một trong những thói quen không ngờ gây ra bệnh xơ gan thậm chí là ung thư.

Nhiều loại thuốc nhuộm tóc có chứa hàng chục thành phần hóa học, trong đó có chất Nitrobenzene, Anilin có thể dễ dàng hấp thụ qua da, gây ra một số tổn thương cho gan nếu hàm lượng vào cơ thể quá cao.

Để bảo vệ gan cũng như sức khỏe, chị em phụ nữ nên dùng loại thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thực vật. Đồng thời không nên nhuộm tóc với tần suất quá dày, ít nhất khoảng 6 tháng/lần.

Uống nhiều rượu bia và hút thuốc

Ethanol trong bia rượu khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa tại gan tạo thành Acetaldehyd - chất hủy hoại tế bào gan. Ngoài rượu bia, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Tiêu thụ thức ăn nhiều dầu mỡ

Dầu ăn chứa nhiều dầu mỡ rất có hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hấp thụ những đồ ăn có lượng chất béo vừa đủ, cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng, duy trì chức năng sinh lý bình thường. Nhưng nếu dùng quá nhiều đồ ăn có chứa chất béo, điều này không chỉ làm tăng cholesterol trong máu mà còn gây ra các bệnh về gan.

Lời khuyên bảo vệ gan an toàn

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

- Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và đúng giờ.

- Hạn chế dùng những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, đồng thời cần tăng cường tiêu thụ các món rau.

Nếu có một trong những thói quen gây bệnh xơ gan ở trên, bạn hãy nhanh chóng thay đổi để bảo vệ sức khỏe của mình.