Cảnh báo: Những thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng gây ra bệnh xơ gan

Sống khỏe 15/03/2018 16:46

Nhuộm tóc thường xuyên, nhịn ăn sáng, thức khuya... là những thói hàng ngày khiến nhiều người đang đến gần hơn với bệnh xơ gan.

Gan là cơ quan vô cùng quan trọng của cơ thể, với nhiệm vụ chính là giải độc, loại bỏ các chất độc ra ngoài và chuyển hóa thực phẩm thành chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhiều người đang làm tổn hại gan khi có những thói quen này.

Cảnh báo: Những thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng gây ra bệnh xơ gan - Ảnh 1
Có một số thói quen là nguyên nhân gây bệnh xơ gan - Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen hàng ngày gây bệnh xơ gan 

Nhịn ăn sáng

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều người bắt đầu hình thành thói quen bỏ qua bữa sáng để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ăn sáng không chỉ giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động mà còn bảo vệ gan khỏi những tổn thương.

Cảnh báo: Những thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng gây ra bệnh xơ gan - Ảnh 2
Bỏ bữa sáng là một trong những thói quen xấu đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhịn ăn sáng sẽ khiến toàn bộ cơ thể không được cung cấp năng lượng. Điều này sẽ khiến gan không sản xuất ra nhiều enzyme để thải các chất độc hại, về lâu dài sẽ khiến cơ thể mắc nhiều bệnh trong đó có xơ gan.

Thức khuya

Hiện nay, có rất nhiều người có thói quen làm việc hoặc giải trí cho đến tận khuya. Tuy nhiên, đây là một trong những thói quen khiến gan chịu nhiều tổn hại.

Khi ngủ, phần lớn các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi và máu sẽ lưu thông đến gan nhiều hơn. Chính vì thế, nếu bạn làm việc hay vui chơi quá khuya sẽ làm giảm thời gian ngủ, ảnh hưởng đến lượng máu tới gan dẫn đến các tế bào ở đây bị tổn hại sinh ra nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Một chuyên gia của Hiệp hội giấc ngủ tại Mỹ cho biết, để phòng tránh bệnh xơ gan cũng như đảm bảo sức khỏe, mọi người tốt nhất nên ngủ trước 23 giờ và đảm bảo giấc ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng.

Nhuộm tóc thường xuyên

Nhuộm tóc là sở thích làm đẹp rất phổ biến của các chị em phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thường xuyên nhuộm tóc là một trong những thói quen không ngờ gây ra bệnh xơ gan thậm chí là ung thư.

Nhiều loại thuốc nhuộm tóc có chứa hàng chục thành phần hóa học, trong đó có chất Nitrobenzene, Anilin có thể dễ dàng hấp thụ qua da, gây ra một số tổn thương cho gan nếu hàm lượng vào cơ thể quá cao.

Để bảo vệ gan cũng như sức khỏe, chị em phụ nữ nên dùng loại thuốc nhuộm có nguồn gốc từ thực vật. Đồng thời không nên nhuộm tóc với tần suất quá dày, ít nhất khoảng 6 tháng/lần.

Uống nhiều rượu bia và hút thuốc

Ethanol trong bia rượu khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa tại gan tạo thành Acetaldehyd - chất hủy hoại tế bào gan. Ngoài rượu bia, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Tiêu thụ thức ăn nhiều dầu mỡ

Cảnh báo: Những thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng gây ra bệnh xơ gan - Ảnh 3
Dầu ăn chứa nhiều dầu mỡ rất có hại cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hấp thụ những đồ ăn có lượng chất béo vừa đủ, cơ thể sẽ được cung cấp năng lượng, duy trì chức năng sinh lý bình thường. Nhưng nếu dùng quá nhiều đồ ăn có chứa chất béo, điều này không chỉ làm tăng cholesterol trong máu mà còn gây ra các bệnh về gan.

Lời khuyên bảo vệ gan an toàn

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

- Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và đúng giờ.

- Hạn chế dùng những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, đồng thời cần tăng cường tiêu thụ các món rau.

Nếu có một trong những thói quen gây bệnh xơ gan ở trên, bạn hãy nhanh chóng thay đổi để bảo vệ sức khỏe của mình.

Người phụ nữ bị xơ gan mãn tính vì thói quen "nhuộm tóc" rất nhiều chị em đang làm

Người phụ nữ bị xơ gan mãn tính vì thói quen "nhuộm tóc" rất nhiều chị em đang làm

Suốt 10 năm qua, người phụ nữ này vẫn nhuộm tóc đều 1 tháng/1 lần nhưng không thể ngờ thói quen đó đã khiến cô mắc phải căn bệnh đáng sợ.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen gây hại cho gan bệnh xơ gan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 23 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 49 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?