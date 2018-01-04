Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật

Sống khỏe 04/01/2018 21:22

Tay ra nhiều mồ hôi tuy không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng lại khiến bạn cảm thấy không thoải mái cũng như giảm tự tin khi giao tiếp. Đừng lo, những cách trị ra mồ hôi tay tại nhà này sẽ giúp bạn tạm biệt nỗi ám ảnh trên nhanh chóng.

Ra mồ hôi ở tay là chuyện rất bình thường. Có nhiều nguyên nhân như nhiệt độ cơ thể tăng lên sau khi tập thể thao hay do căng thẳng, xúc động... Tuy nhiên một số người lại ra nhiều mồ hôi tay kể cả khi không rơi vào những trường hợp trên.

Lòng bàn tay trơn trượt, ẩm ướt cả ngày do ra quá nhiều mồ hôi không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn có thể khiến tâm lý của bạn trở nên e ngại, xấu hổ với bạn bè và đồng nghiệp.

Để điều trị, các bác sĩ đều cho rằng phương pháp mổ cắt hạch thần kinh giao cảm ngực là cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện hay đủ can đảm để thực hiện phẫu thuật. Chính vì thế những cách chữa trị đơn giản bằng phương pháp dân gian ngay tại nhà được nhiều người tìm kiếm và áp dụng.

Mẹo trị mồ hôi tay hiệu quả tại nhà:

Muối

Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật - Ảnh 1
Ngâm tay trong nước muối ấm thường xuyên sẽ hạn chế việc tiết mồ hôi - Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối hạt hòa tan vào nước ấm, ngâm ngập bàn tay rồi để yên khoảng 15 phút. Cách này sẽ giúp bạn trị dứt điểm vấn đề mồ hôi tay.

Ngoài ra, bạn có thể rang muối trên chảo nóng rồi hơ tay hoặc gói chúng vào một tấm vải sạch để chườm.

Lá lốt

Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật - Ảnh 2
Lá lốt là phương pháp trị mồ hôi tay hiệu quả được lưu truyền trong dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị lá lốt (còn cả thân và rễ), rửa sạch, rồi cho vào nồi nấu sôi khoảng 15 phút. Sau đó, bạn để một tấm lưới trên nồi rồi hơ cả hai tay. Khi nước đã nguội bớt, cho tay vào ngâm khoảng 30 phút. Áp dụng ít nhất một lần trong ngày để mang lại kết quả tốt nhất.

Trà xanh

Nước trà xanh dùng để ngâm tay không chỉ giúp bạn có một làn da mịn màng mà còn hạn chế việc mồ hôi tiết ra. Theo nhiều nghiên cứu, chất tanin trong trà có tác dụng làm se bề mặt da tay, hạn chế việc tiết mồ hôi.

Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật - Ảnh 3
Nước trà xanh vừa giúp đẹp da vừa hạn chế mồ hôi tiết ra - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nắm một túi trà trong tay từ 10 đến 15 phút để trị mồ hôi tay.

Sử dụng rượu

Dùng một chiếc khăn có thấm rượu để lau tay thường xuyên là một cách trị ra mồ hôi đơn giản mang lại hiệu quả cao được nhiều người áp dụng. Bởi chất cồn có trong rượu có thể giúp thu hẹp các lỗ chân lông tốt cho việc trị mồ hôi tay.

Tuy nhiên, với những người có làn da nhạy cảm, cách này có thể sẽ làm da bị khô quá mức, gây ngứa và bong tróc. Nếu có hiện tượng này, bạn nên dừng ngay và chọn phương pháp khác.

Nước lạnh

Ngâm bàn tay đẫm mồ hôi của bạn trong nước lạnh trong 30 phút/ngày là cách hiệu quả để giảm thiểu các vấn đề về mồ hôi. Ngâm tay trong nước lạnh có thể ngăn không cho lòng bàn tay của bạn tiết mồ hôi trong khoảng 3 giờ.

Khoai tây

Khoai tây có thể hấp thụ nước rất tốt, vì thế đây là một liệu pháp chữa trị tuyệt vời cho người bị ra nhiều mồ hôi tay. Chỉ cần chà một lát khoai tây tươi vào lòng bàn tay trong vài phút, để khô và rửa lại bằng nước sạch.

Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật - Ảnh 4
Sử dụng cách này thường xuyên bạn sẽ tạm biệt nỗi ám ảnh về vấn đề mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những cách trị ra mồ hôi tay tại nhà đơn giản trên sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được sự tự tin.

4 thần dược trị ra mồ hôi tay, chân cực hiệu quả

4 thần dược trị ra mồ hôi tay, chân cực hiệu quả

Tinh dầu ngải cứu sẽ có tác dụng làm ấm đôi bàn tay, chân của bạn, hạn chế tình trạng hư hàn - nguyên nhân chính gây chứng đổ mồ hôi tay chân.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị ra mồ hôi tay tại nhà mẹo trị mồ hôi tay trị ra mồ hôi tay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 20 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?