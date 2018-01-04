Cách trị ra mồ hôi tay tại nhà hiệu quả còn hơn cả phẫu thuật

Lòng bàn tay trơn trượt, ẩm ướt cả ngày do ra quá nhiều mồ hôi không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn có thể khiến tâm lý của bạn trở nên e ngại, xấu hổ với bạn bè và đồng nghiệp.

Ra mồ hôi ở tay là chuyện rất bình thường. Có nhiều nguyên nhân như nhiệt độ cơ thể tăng lên sau khi tập thể thao hay do căng thẳng, xúc động... Tuy nhiên một số người lại ra nhiều mồ hôi tay kể cả khi không rơi vào những trường hợp trên.

Dùng muối hạt hòa tan vào nước ấm, ngâm ngập bàn tay rồi để yên khoảng 15 phút. Cách này sẽ giúp bạn trị dứt điểm vấn đề mồ hôi tay.

Để điều trị, các bác sĩ đều cho rằng phương pháp mổ cắt hạch thần kinh giao cảm ngực là cách tốt nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện hay đủ can đảm để thực hiện phẫu thuật. Chính vì thế những cách chữa trị đơn giản bằng phương pháp dân gian ngay tại nhà được nhiều người tìm kiếm và áp dụng.

Ngoài ra, bạn có thể rang muối trên chảo nóng rồi hơ tay hoặc gói chúng vào một tấm vải sạch để chườm.

Lá lốt

Lá lốt là phương pháp trị mồ hôi tay hiệu quả được lưu truyền trong dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị lá lốt (còn cả thân và rễ), rửa sạch, rồi cho vào nồi nấu sôi khoảng 15 phút. Sau đó, bạn để một tấm lưới trên nồi rồi hơ cả hai tay. Khi nước đã nguội bớt, cho tay vào ngâm khoảng 30 phút. Áp dụng ít nhất một lần trong ngày để mang lại kết quả tốt nhất.

Trà xanh

Nước trà xanh dùng để ngâm tay không chỉ giúp bạn có một làn da mịn màng mà còn hạn chế việc mồ hôi tiết ra. Theo nhiều nghiên cứu, chất tanin trong trà có tác dụng làm se bề mặt da tay, hạn chế việc tiết mồ hôi.

Nước trà xanh vừa giúp đẹp da vừa hạn chế mồ hôi tiết ra - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nắm một túi trà trong tay từ 10 đến 15 phút để trị mồ hôi tay.

Sử dụng rượu

Dùng một chiếc khăn có thấm rượu để lau tay thường xuyên là một cách trị ra mồ hôi đơn giản mang lại hiệu quả cao được nhiều người áp dụng. Bởi chất cồn có trong rượu có thể giúp thu hẹp các lỗ chân lông tốt cho việc trị mồ hôi tay.

Tuy nhiên, với những người có làn da nhạy cảm, cách này có thể sẽ làm da bị khô quá mức, gây ngứa và bong tróc. Nếu có hiện tượng này, bạn nên dừng ngay và chọn phương pháp khác.

Nước lạnh

Ngâm bàn tay đẫm mồ hôi của bạn trong nước lạnh trong 30 phút/ngày là cách hiệu quả để giảm thiểu các vấn đề về mồ hôi. Ngâm tay trong nước lạnh có thể ngăn không cho lòng bàn tay của bạn tiết mồ hôi trong khoảng 3 giờ.

Khoai tây

Khoai tây có thể hấp thụ nước rất tốt, vì thế đây là một liệu pháp chữa trị tuyệt vời cho người bị ra nhiều mồ hôi tay. Chỉ cần chà một lát khoai tây tươi vào lòng bàn tay trong vài phút, để khô và rửa lại bằng nước sạch.

Sử dụng cách này thường xuyên bạn sẽ tạm biệt nỗi ám ảnh về vấn đề mồ hôi tay - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những cách trị ra mồ hôi tay tại nhà đơn giản trên sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại được sự tự tin.