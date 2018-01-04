Cách nấu cơm ngon đơn giản: Dù ăn với nước mắm, chồng con vẫn tấm tắc khen mãi không thôi

Nấu cơm là công việc quen thuộc hằng ngày của mọi chị em phụ nữ. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những cách nấu cơm ngon độc đáo này.
Ngày nay, việc nấu cơm trở nên vô cùng đơn giản khi có sự hỗ trợ của máy móc. Thế nhưng để có những chén cơm dẻo thơm thì không phải ai cũng làm được.
Để giúp các chị em có được nồi cơm chất lượng nhất dành cho gia đình, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những bí quyết nấu cơm ngon đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.
5 cách nấu cơm ngon độc đáo mà chị em nội trợ nào cũng phải biết:
Cho nước đá vào nồi trước khi nấu
Nghe có vẻ lạ nhưng việc thêm nước đá vào nồi là cách nấu cơm ngon phổ biến từ xưa của người Nhật Bản. Chỉ cần bỏ khoảng 2 - 3 viên nước đá vào nồi cơm điện và chờ khoảng 15 phút rồi bấm nút nấu, bạn sẽ bất ngờ với kết quả.
Theo một số nhiên cứu trên thế giới, nước đá sẽ trì hoãn thời gian hấp thụ nước của gạo giúp cho ra những bát cơm thơm và dẻo hơn. Bên cạnh đó, cho nước đá vào gạo sẽ làm tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt, mang đến hương vị tuyệt vời cho những hạt cơm.
Dùng nước trà nấu cơm
Chỉ cần ngâm khoảng 0.5 đến 0.7g trà vào 1,5l nước sôi từ 5 đến 10 phút rồi lọc hết bã. Dùng nước trà này nấu cơm không chỉ khiến cơm thơm ngon, màu sắc bắt mắt mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa.
Bơ hoặc dầu
Nhỏ vài giọt dầu mè, oliu hoặc bơ vào nước rồi mới bấm nút nấu cũng sẽ giúp hạt cơm mềm, dẻo, bóng bẩy rất đẹp mắt. Đặc biệt, dùng cách này khi nấu cơm bằng bếp ga sẽ đảm bảo cho nồi không bị cháy.
Nấu cơm bằng nước sôi
Thông thường, chị em chỉ dùng nước đun sôi để nguội thậm chí là nước máy để nấu cơm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cách làm này không tốt. Thay vào đó bạn nên dùng nước sôi để nấu cơm. Áp dụng cách này, lượng vitamin B1 có trong gạo vừa không bị mất đi, vừa đảm bảo cơm thơm ngon.
Sử dụng giấm
Vào những ngày nóng bức, để giúp cơm lâu bị thiu chỉ cần cho khoảng 2 - 3ml giấm ăn hoặc nước chanh vào 1,5 kg gạo.
Lưu ý "vàng" để có nồi cơm ngon
Vo gạo đúng cách
Việc vo gạo là một bước đơn giản nhưng cũng rất quan trọng để có một nồi cơm thơm ngon. Khi vo gạo chị em cần xả nước vào nồi rồi dùng tay khuấy đều để sạch bụi bẩn, sạn hay trấu bám trên hạt gạo.
Làm 2 lần và đổ nước đi để gạo được sạch, giúp cơm trắng và dẻo hơn. Lưu ý, khi vo gạo các bạn không nên chà xát mạnh vì sẽ làm giảm lượng vitamin và khoáng chất bên ngoài hạt gạo.
Thời gian ngâm gạo hợp lý
Sau khi vo, bạn nên đo lượng nước phù hợp với loại gạo cần nấu rồi ngâm ít nhất 15 phút. Dù hơi mất thời gian nhưng việc ngâm gạo như thế này sẽ giúp cơm nhanh chín và tơi xốp hơn.