Cách nấu cơm ngon đơn giản: Dù ăn với nước mắm, chồng con vẫn tấm tắc khen mãi không thôi

Để giúp các chị em có được nồi cơm chất lượng nhất dành cho gia đình, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những bí quyết nấu cơm ngon đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Ngày nay, việc nấu cơm trở nên vô cùng đơn giản khi có sự hỗ trợ của máy móc. Thế nhưng để có những chén cơm dẻo thơm thì không phải ai cũng làm được.

Theo một số nhiên cứu trên thế giới, nước đá sẽ trì hoãn thời gian hấp thụ nước của gạo giúp cho ra những bát cơm thơm và dẻo hơn. Bên cạnh đó, cho nước đá vào gạo sẽ làm tăng lượng axit amin, ngăn chặn enzyme phân hủy độ ngọt, mang đến hương vị tuyệt vời cho những hạt cơm.

Nghe có vẻ lạ nhưng việc thêm nước đá vào nồi là cách nấu cơm ngon phổ biến từ xưa của người Nhật Bản. Chỉ cần bỏ khoảng 2 - 3 viên nước đá vào nồi cơm điện và chờ khoảng 15 phút rồi bấm nút nấu, bạn sẽ bất ngờ với kết quả.

Dùng nước trà nấu cơm

Chỉ cần ngâm khoảng 0.5 đến 0.7g trà vào 1,5l nước sôi từ 5 đến 10 phút rồi lọc hết bã. Dùng nước trà này nấu cơm không chỉ khiến cơm thơm ngon, màu sắc bắt mắt mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa.

Bơ hoặc dầu

Chỉ cần cho vài giọt dầu vào nồi cơm trước khi nấu bạn sẽ bất ngờ trước kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Nhỏ vài giọt dầu mè, oliu hoặc bơ vào nước rồi mới bấm nút nấu cũng sẽ giúp hạt cơm mềm, dẻo, bóng bẩy rất đẹp mắt. Đặc biệt, dùng cách này khi nấu cơm bằng bếp ga sẽ đảm bảo cho nồi không bị cháy.

Nấu cơm bằng nước sôi

Thông thường, chị em chỉ dùng nước đun sôi để nguội thậm chí là nước máy để nấu cơm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng cách làm này không tốt. Thay vào đó bạn nên dùng nước sôi để nấu cơm. Áp dụng cách này, lượng vitamin B1 có trong gạo vừa không bị mất đi, vừa đảm bảo cơm thơm ngon.

Sử dụng giấm

Giấm có tác dụng hạn chế cơm bị ôi thiu hay có mùi trong những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày nóng bức, để giúp cơm lâu bị thiu chỉ cần cho khoảng 2 - 3ml giấm ăn hoặc nước chanh vào 1,5 kg gạo.

Lưu ý "vàng" để có nồi cơm ngon

Vo gạo đúng cách

Việc vo gạo là một bước đơn giản nhưng cũng rất quan trọng để có một nồi cơm thơm ngon. Khi vo gạo chị em cần xả nước vào nồi rồi dùng tay khuấy đều để sạch bụi bẩn, sạn hay trấu bám trên hạt gạo.

Vo gạo đúng cách sẽ giúp bạn có những chén cơm thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Làm 2 lần và đổ nước đi để gạo được sạch, giúp cơm trắng và dẻo hơn. Lưu ý, khi vo gạo các bạn không nên chà xát mạnh vì sẽ làm giảm lượng vitamin và khoáng chất bên ngoài hạt gạo.

Thời gian ngâm gạo hợp lý

Sau khi vo, bạn nên đo lượng nước phù hợp với loại gạo cần nấu rồi ngâm ít nhất 15 phút. Dù hơi mất thời gian nhưng việc ngâm gạo như thế này sẽ giúp cơm nhanh chín và tơi xốp hơn.