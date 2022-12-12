Cách trị chấy bằng muối – Tiêu diệt chấy hiệu quả “một đi không trở lại”

Chấy là ký sinh trình hút máu, thường ẩn nấp trong tóc. Tuy chúng không gây chết người, nhưng khiến cho bạn ngứa ngáy khó chịu. Đặc biệt, tốc độ phát triển và lây lan của chấy rất nhanh, chúng tăng theo cấp số nhân. Chính vì vậy, bạn cần phải có cách tiêu diệt chúng trong thời gian sớm nhất. Để đảm bảo an toàn cho làn da và tiết kiệm tối đa chi phí điều trị thì cách trị chấy bằng muối là lựa chọn tối ưu nhất cho bạn. Cụ thể thế nào, hãy cùng tham khảo ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trong khi đó, đối với muối thì thành phần hoàn toàn tự nhiên nên rất an toàn cho làn da, da đầu nhạy cảm cũng có thể dùng được. Trong muối có chứa hơn 20 khoáng chất khác nhau như: I, KCl, MgCl, CaCl, FeSo, Se, Mg, P, S… cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Những chất này kết hợp với tính kháng khuẩn có ở trong muối giúp trị chấy hiệu quả. Chính vì vậy, hầu hết các loại thuốc diệt ký sinh trùng đều có thành phần là muối.

Hiện nay trên thị trường bày bán khá nhiều thuốc trị chấy. Tuy nhiên những loại thuốc này thường chứa thành phần chất hóa học khá cao, dễ gây ra hiện tượng dị ứng với da đầu nhạy cảm, thậm chí có thể làm rụng tóc.

Muối chứa thành phần khiến chất bị mất nước và chết!

Một vài nghiên cứu nhỏ cho thấy khi tiếp cận với cá thể chấy, độ mặn có trong muối có thể gây ra tình trạng mất cân bằng nước đối cơ thể chúng. Chính sự chênh lệch này làm chấy bị mất nước và chết, nhưng điều bạn cần chú ý là muối không tiêu diệt được trứng chấy.

Bởi thế khi chọn cách trị chấy bằng muối, bạn cần có sự kiên nhẫn, có khả năng 2 đên 3 tuần hoặc hơn mới thấy loại ký sinh trùng này không còn trên da đầu. Cuối cùng cũng đừng quên chọn muối hạt thay vì muối tinh, bởi độ mặn tại muối hạt sẽ nhiều hơn, nên có công dụng hiệu quả hơn.

Hơn nữa, các khoáng chất trong muối còn tăng tính thải độc tố cho da, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất ở phần da đầu giúp tái tạo chữa lành vết thương do bị chấy cắn.

Chính với thành phần nguyên liệu tự nhiên mang công dụng hiệu quả mà quan trọng là nhà nào cũng có sẵn như này, các chị em còn chần chừ gì mà không áp dụng ngay nào?!

Tiết lộ các cách trị chấy bằng muối hiệu quả

Để nhanh chóng tiêu diệt chấy trong thời gian sớm nhất, bạn hãy dùng thử ngay những cách trị chấy bằng muối sau đây, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng.

1. Cách trị chấy bằng muối kết hợp với tỏi

Sự kết hợp của muối và tỏi là loại thuốc diệt chấy cực mạnh!

Tỏi có chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, cùng tinh dầu tự nhiên và mùi hương đặc trưng nên khi kết hợp với công dụng của muối, sẽ tạo ra một loại thuốc diệt chấy có tác dụng cực mạnh. Chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng, chấy sẽ biến mất hoàn toàn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 củ tỏi.

1 thìa muối.

1 thìa nước cốt chanh.

Các bước tiến hành thực hiện

- Xay nhuyễn tỏi, sau đó trộn đều với muối và nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

- Bạn cho hỗn hợp vào một chiếc khăn, rồi chùm kín quanh đầu.

- Giữ trong khoảng thời gian khoảng 30 phút.

- Sau đó bạn gội sạch bằng nước mát và dầu gội như bình thường.

- Cứ làm liên tục 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy giảm ngứa nhanh chóng, chấy cũng chết dần.

2. Cách trị chấy bằng muối và dầu oliu

Cách trị chấy bằng muối và dầu oliu hiệu quả tại nhà!

Dầu oliu cũng là một nguyên liệu đa công dụng vừa làm đẹp da trị mụn… mà còn có thể trị chấy hiệu quả. Cụ thể, thành phần trong dầu oliu có chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin E, C, cùng chất chống oxy hóa cao và kháng khuẩn cực mạnh, giúp triệt tiêu ký sinh trùng hiệu quả. Thông thường, khi kết hợp muối với dầu oliu, khoảng sau 2-3 lần thực hiện, bạn đã thấy được lượng chấy giảm rõ rệt đấy nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 thìa dầu oliu.

1 thìa muối.

Các bước tiến hành thực hiện

- Hòa tan muối vào trong dầu oliu.

- Sau khi gội đầu sạch, bạn thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu.

- Dùng khăn chùm kín quanh đầu trong khoảng 30-40 phút.

- Sau đó gội sạch bằng nước mát và dầu gội đầu như thông thường.

- 2 ngày thực hiện 3 lần để tiêu diệt chấy trong thời gian ngắn nhất.

3. Trị chấy bằng muối và giấm

Tiêu diệt chấy rận bằng giấm sẽ có tác dụng ngăn chặn chấy và trứng chấy bám vào sợi tóc, ngoài ra muối sẽ làm chấy mất nước. Bởi vậy sự kết hợp giữa độ mặn của muối và độ chua của giấm sẽ tạo nên hỗn hợp trị chấy hiệu quả. Cách làm cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần áp dụng lần lượt theo những bước sau và dùng ít nhất 3 lần mỗi tuần, lặp lại cho tới khi chấy bị tiêu diệt hẳn.

Giấm mang công dụng ngăn chấy và trứng chấy bám vào tóc!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

4 thìa giấm

1 thì muối

1 chai xịt

1 mũ tắm ủ tóc

Các bước tiến hành thực hiện

- Hòa tan muối và giấm ăn đã được làm ấm theo tỉ lệ 1 muối : 4 giấm.

- Cho hỗn hợp vào chai xịt, lắc đều trước khi sử dụng.

- Xịt hỗn hợp lên toàn bộ tóc cho đến khi tóc ướt.

- Dùng mũ tắm ủ tóc trong khoảng 60 - 90 phút.

- Gội sạch đầu bằng nước ấm.

- Lau tóc bằng khăn sạch và chải tóc bằng lược chuyên dụng.

Trên đây là tổng hợp 3 cách trị chấy bằng muối siêu đơn giản, tiết kiệm mà hiệu quả tại nhà. Chỉ cần kiên trì áp dụng trong một thời gian ngắn là bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt ngay đấy, chẳng mấy chốc mà có thể "tạm biệt" loại ký sinh trùng đáng ghét này rồi nhé!. Đừng để mọi người xa lánh bạn vì loại ký sinh trùng này nên hãy nhanh chóng tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt nhé! Chúc bạn độc giả áp dụng thành công và sớm nhận được hiệu quả ưng ý!