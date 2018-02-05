Đây đều là những căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mà bạn nên phòng tránh trong ngày Tết.

Chắc hẳn những món ăn ngon, lạ mắt và hấp dẫn không thể thiếu trong các bữa tiệc ngày Tết. Tuy nhiên đây cũng chính là lý do khiến bạn dễ gặp những vấn đề sức khỏe như táo bón, đầy bụng khó tiêu, ngộ độc thức ăn…

Một trong những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm chính là buồn nôn, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao… Nghiêm trọng cơn có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp, xuất huyết tiêu hóa, nôn ra máu.

Trong những bữa tiệc ngày Tết, rất khó để bạn có thể kiểm soát được những thức ăn mà cơ thể đã hấp thụ. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Nếu có dấu hiệu ngộ độc bạn nên đến bệnh viện ngay - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, nếu gặp những hiện tượng này, bạn nên đến bệnh viện ngay để được kiểm tra, tránh tự điều trị tại nhà.

Đầy bụng khó tiêu

Đây là một trong những triệu chứng bệnh thường xảy ra trong những ngày Tết nếu sử dụng quá nhiều thức ăn dầu mỡ hoặc các thức uống chứa chất kích thích. Nguyên nhân là do các vi khuẩn phân giải thức ăn trong ruột sẽ sản sinh ra nhiều khí gây ra triệu chứng đầy hơi, chướng bụng... Triệu chứng này sẽ nặng hơn nếu bạn tiêu thụ nhiều chất béo, chất đạm, rượu bia... trong các bữa tiệc.

Táo bón

Những thức ăn đầy dầu mỡ và ít chất xơ ngày Tết dễ khiến bạn bị nóng trong dẫn đến táo bón. Nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Táo bón là bệnh thường gặp nhất trong dịp Tết - Ảnh: Internet

Để ngăn ngừa chứng táo bón ngày Tết, bạn nên uống nhiều nước, bổ sung thêm những thực phẩm giàu vitamin, chất xơ vào thực đơn hàng ngày để giúp thải độc cơ thể, nhuận tràng tự nhiên. Hạn chế sử dụng những đồ uống chứa cồn hoặc có ga sẽ khiến tình trạng bệnh càng thêm tồi tệ.

Bệnh về gan

Những bữa tiệc ngày Tết khiến bạn phải uống nhiều bia rượu, đồ ăn chứa nhiều chất béo có hại… Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể tích tụ nhiều độc tố, dẫn đến những bệnh về gan như gan nhiễm mỡ, viêm gan...

Những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ hoặc các thức uống chứa nhiều cồn có thể gây nhiễm độc gan - Ảnh: Internet

Chán ăn, nôn mửa, sốt cao, đau bụng, vàng da… là một số triệu chứng điển hình của tình trạng gan nhiễm độc. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn tâm thần và nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến tử vong.

Trên đây là những căn bệnh dễ gặp ngày Tết bạn cần phòng tránh để bảo vệ sức khỏe. Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra thay vì tự ý mua thuốc và tự điều trị tại nhà.