Ngộ độc thực phẩm là phản ứng của cơ thể khi phải tiếp nhận những loại thức ăn không hợp vệ sinh, ôi thiu hoặc có các chất phụ gia. Đây là biểu hiện của bệnh lý.

Với việc thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc được bày bán thiếu vệ sinh tràn lan như hiện nay, mọi người cần hiểu rõ cách nhận biết và xử trí khi bị ngộ độc thực phẩm kịp thời, tránh nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cách nhận biết ngộ độc thực phẩm

- Thông thường, các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm thường xảy ra sau bữa ăn có thực phẩm gây ngộ độc chừng vài tiếng đồng hồ, nếu dài hơn có thể là một vài ngày. Biểu hiện đầu tiên của ngộ độc thực phẩm chính là buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy và sốt (nhiều trường hợp sốt nhẹ và cũng có trường hợp sốt cao trên 38 độ C).

- Người lớn tuổi và trẻ nhỏ thường có nhiều triệu chứng ngộ độc thực phẩm nặng hơn so với thanh niên – những người có sức đề kháng tốt hơn. Nếu thấy nôn, tiêu chảy liên tục kèm với những triệu chứng như thở nhanh, mệt nhừ người, ít nước tiểu thì có thể người bị ngộ độc thực phẩm đã bị mất nước trầm trọng và cần được cấp cứu kịp thời ngay.

Những loại thực phẩm dễ gây ngộ độc thực phẩm

- Các loại gỏi hoặc đồ ăn chưa nấu chín kĩ, nấu tái.

- Các loại gỏi hải sản được chế biến chưa chín kĩ hoặc ăn sống

- Một số loại rau ăn sống không được rửa sạch hoặc chứa chất gây ngộ độc nhẹ

- Sữa và các loại nước trái cây chưa qua tiệt trùng

Xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm

- Đầu tiên, hãy giúp người bị ngộ độc thực phẩm nhanh chóng đào thải các thực phẩm gây ngộ độc ra ngoài bằng cách nôn thật nhanh.

- Khi giúp người ngộ độc nôn, hãy chú ý để đầu người bệnh cúi thấp hơn hẳn so với phần ngực để tránh dịch nôn từ dạ dày sặc vào phổi gây khó thở, co giật.

- Đối với người lớn, cho người bệnh uống than hoạt tính theo liều lượng 1g/kg cân nặng và 0.5g/kg đối với trẻ em. Tiếp đó, bạn có thể cho người bị ngộ độc thực phẩm uống thuốc sorbitol để đào thải nhanh chất động ra ngoài theo đường đi tiêu.

- Sau khi xử trí theo các bước trên, để đề phòng biến chứng xấu, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ theo dõi và điều trị dứt điểm.

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