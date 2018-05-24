Cách làm nước ép cà rốt và cam giảm cân hiệu quả

Sự kết hợp tuyệt vời giữa cà rốt và cam tạo nên món nước ép cực kỳ bổ dưỡng, cách làm lại không quá phức tạp. Uống nước ép cam cà rốt mỗi ngày không chỉ là liều thuốc giảm cân tự nhiên hiệu quả mà còn giúp cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng , vitamin và tăng sức đề kháng.

Hỗn hợp nước ép cam cà rốt chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và các hợp chất quan trọng khác có lợi cho sức khỏe . Cà rốt chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E và vitamin K cũng như các khoáng chất như kali, magiê và canxi giúp cơ thể khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ trong củ cà rốt khá cao không chỉ làm sạch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt.

Nước ép cà rốt và cam là thức uống giải nhiệt ngày hè - Ảnh: Internet

Mặt khác, trái cam là một loại quả cực tốt nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là ở người già và trẻ em. Lượng vitamin C dồi dào trong trái cam còn là nguồn bổ sung tuyệt vời giúp da dẻ luôn mịn màng, tươi tắn.

Nước ép cà rốt và cam giúp giải độc và rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Uống mỗi ngày một ly nước ép cam cà rốt sẽ giúp cơ thể được thanh lọc khỏi độc tố và đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy uống nước ép này vào bữa phụ hoặc khi bụng đã no lưng lửng. Những người có bệnh đau dạ dày tuyệt đối không nên uống nước ép cam cà rốt vào khi đói nhé.

Cách làm nước cà rốt và cam giảm cân hiệu quả

Nước ép cam cà rốt không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn cung cấp vitamin thiết yếu giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn.

Uống 1 ly nước ép cam cà rốt mỗi ngày giúp đẹp da, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

- 2 củ cà rốt đã gọt vỏ

- 1 trái cam tươi

- ½ trái chanh tươi

- 1 lát gừng đã cạo sạch vỏ

- ½ ly nước

Cách làm:

- Thái cà rốt thành các miếng nhỏ để dễ xay

- Vắt trái cam và chanh vào một ly nhỏ, loại bỏ hạt

- Đổ nước vào máy xay sinh tố, sau đó thêm cà rốt và 1 lát gừng vào và xay nhuyễn

- Sử dụng một miếng vải cotton mỏng để vắt lấy nước ép cà rốt, bỏ phần bã

- Sau đó, trộn đều nước ép cà rốt với nước cam chanh vừa vắt

- Thêm vài viên đá là bạn đã có thể uống ngay

Để hỗ trợ giảm cân, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên cho đường vào nước ép. Nếu không uống được chua hoặc bị dạ dày, bạn có thể thêm vào hỗn hợp một chút đường ăn kiêng để tăng vị ngọt. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép cam cà rốt giúp cho da đẹp và giảm mỡ hiệu quả, đặc biệt là những phần mỡ khó tiêu như mỡ bụng, mỡ đùi. Chúc các bạn thành công!