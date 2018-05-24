Cách làm nước ép cà rốt và cam giảm cân hiệu quả

Sống khỏe 24/05/2018 09:51

Ai mà không thích một ly nước ép mát lạnh giữa mùa hè oi bức? Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu nước ép có tác dụng thúc đẩy quá trình giảm cân tự nhiên của cơ thể. Dưới đây là cách làm nước ép cà rốt và cam chắc hẳn chị em sẽ rất mê.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa cà rốt và cam tạo nên món nước ép cực kỳ bổ dưỡng, cách làm lại không quá phức tạp. Uống nước ép cam cà rốt mỗi ngày không chỉ là liều thuốc giảm cân tự nhiên hiệu quả mà còn giúp cơ thể được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, vitamin và tăng sức đề kháng.

Cách làm nước ép cà rốt và cam giảm cân hiệu quả - Ảnh 1

Nước ép cà rốt và cam là thức uống giải nhiệt ngày hè - Ảnh: Internet

Nước ép cam cà rốt có tác dụng gì

Hỗn hợp nước ép cam cà rốt chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và các hợp chất quan trọng khác có lợi cho sức khỏe. Cà rốt chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E và vitamin K cũng như các khoáng chất như kali, magiê và canxi giúp cơ thể khỏe mạnh. Hàm lượng chất xơ trong củ cà rốt khá cao không chỉ làm sạch mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa rất tốt.

Mặt khác, trái cam là một loại quả cực tốt nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt là ở người già và trẻ em. Lượng vitamin C dồi dào trong trái cam còn là nguồn bổ sung tuyệt vời giúp da dẻ luôn mịn màng, tươi tắn.

Cách làm nước ép cà rốt và cam giảm cân hiệu quả - Ảnh 2

Nước ép cà rốt và cam giúp giải độc và rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Uống mỗi ngày một ly nước ép cam cà rốt sẽ giúp cơ thể được thanh lọc khỏi độc tố và đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn. Tuy nhiên, hãy uống nước ép này vào bữa phụ hoặc khi bụng đã no lưng lửng. Những người có bệnh đau dạ dày tuyệt đối không nên uống nước ép cam cà rốt vào khi đói nhé.

Cách làm nước cà rốt và cam giảm cân hiệu quả

Nước ép cam cà rốt không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn cung cấp vitamin thiết yếu giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn.

Cách làm nước ép cà rốt và cam giảm cân hiệu quả - Ảnh 3

Uống 1 ly nước ép cam cà rốt mỗi ngày giúp đẹp da, giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm:

- 2 củ cà rốt đã gọt vỏ

- 1 trái cam tươi

- ½ trái chanh tươi

- 1 lát gừng đã cạo sạch vỏ

- ½ ly nước

Cách làm:

- Thái cà rốt thành các miếng nhỏ để dễ xay

- Vắt trái cam và chanh vào một ly nhỏ, loại bỏ hạt

- Đổ nước vào máy xay sinh tố, sau đó thêm cà rốt và 1 lát gừng vào và xay nhuyễn

- Sử dụng một miếng vải cotton mỏng để vắt lấy nước ép cà rốt, bỏ phần bã

- Sau đó, trộn đều nước ép cà rốt với nước cam chanh vừa vắt

- Thêm vài viên đá là bạn đã có thể uống ngay

Để hỗ trợ giảm cân, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên cho đường vào nước ép. Nếu không uống được chua hoặc bị dạ dày, bạn có thể thêm vào hỗn hợp một chút đường ăn kiêng để tăng vị ngọt. Uống mỗi ngày 1 ly nước ép cam cà rốt giúp cho da đẹp và giảm mỡ hiệu quả, đặc biệt là những phần mỡ khó tiêu như mỡ bụng, mỡ đùi. Chúc các bạn thành công!

7 loại nước ép vừa giải khát vừa cực bổ, ngày nóng này mẹ bầu nhất định phải thử

7 loại nước ép vừa giải khát vừa cực bổ, ngày nóng này mẹ bầu nhất định phải thử

Nước ép trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sự phát triển của bé mà vẫn không khiến mẹ bầu tăng cân.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ép cà rốt nước ép cam và cà rốt cà rốt có tác dụng gì nước ép giảm cân cách giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?