Cách làm chanh đào ngâm mật ong trị ho cực tốt cho cả nhà

Nhà ai cũng nên có một hũ chanh đào ngâm mật ong trong nhà để trị ho, giúp thông mũi, chữa cảm cúm và hạ sốt cực kỳ tốt. Nếu nhà có trẻ em hoặc người già thường xuyên mắc các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp thì bạn nên chuẩn bị sẵn chanh đào ngâm với mật ong để trị bệnh hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc hay kháng sinh nhé.

Chanh nói chung và chanh đào nói riêng có lớp vỏ chứa rất nhiều tinh dầu với tác dụng trị ho cực kỳ hiệu nghiệm, giúp người khản tiếng, mất tiếng nhanh chóng bình phục và lấy lại giọng nói. Chanh vốn là bài thuốc quý trong trị ho, giảm đau, sưng do viêm họng và giúp cho mũi được thông tốt hơn nhờ tinh dầu có trong quả chanh.

Chanh đào chứa tinh dầu rất tốt cho việc trị các bệnh lý đường hô hấp - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chanh đào còn chưa một hàm lượng lớn vitamin C cùng các loại vitamin khác như vitamin A, vitamin B1, B2 vừa thanh nhiệt cơ thể lại tăng cường sức đề kháng, chống sưng viêm, giảm phù nề và giải độc hữu hiệu.

Chanh đào khi ngâm cùng với mật ong giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể khỏi các loại virus, vi khuẩn, mầm mống gây bệnh tật. Nhờ đặc tính kháng viêm, mật ong khi ngâm với chanh đào không chỉ trị ho rất tốt mà còn giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, phòng tránh các loại bệnh về hô hấp và sưng viêm.

Cách làm chanh đào ngâm mật ong

Cách ngâm chanh đào với mật ong rất dễ, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Chanh đào: 1kg

- Mật ong: 1 lít

- Đường phèn: 500g

- Hũ thủy tinh có nắp đậy kín

Chanh đào ngâm mật ong rất dễ làm và có thể để dành dùng quanh năm - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Chọn chanh nên mua quả vỏ mỏng, bóng. Sau khi mua chanh đào về thì rửa sạch rồi ngâm với nước muối loãng 15 phút cho sạch hết vi khuẩn bám ở ngoài vỏ, vớt ra để cho ráo nước hoàn toàn

- Dùng dao thái chanh đào thành các lát mỏng vừa phải, giữ cả hạt để tăng cường khả năng trị ho của chanh.

- Xếp đường phèn vào hũ thủy tinh, sau đó xếp chanh lên trên, rồi cứ thế tiếp tục lặp lại xen kẽ để đường và chanh được trải đều

- Đổ mật ong lên trên, sau đó lấy 1 chiếc bát tô thủy tinh đậy lên trên như muối dưa để tránh việc chanh bị nổi lên bề mặt khiến hỗn hợp chanh đào ngâm mật ong bị mốc, hỏng.

- Đậy kín hũ thủy tinh lại, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cứ sau khoảng 2 ngày, bạn nên mở hũ thủy tinh ra rồi dùng muôi hớt bọt nổi bên trên bỏ đi. Đến khi đường phèn tan hết, chanh đào chuyển màu sẫm hơn như ô mai là bạn có thể dùng ngay.

Chanh đào ngâm mật ong là bài thuốc luôn cần có trong mỗi gia đình - Ảnh: Internet

Mỗi khi có người trong nhà bị ho, bạn chỉ cần lấy 1 lát chanh đào cho ngậm cùng 1 thìa cà phê nước mật ong ngâm chanh đào là sẽ ngăn ngừa và điều trị được viêm họng, cảm lạnh tức thì. Chúc các bạn thành công!