Cách chữa nhức răng hiệu quả tức thì ngay tại nhà, bạn sẽ tiếc ‘đứt ruột’ vì không biết sớm hơn

Sống khỏe 19/03/2018 17:27

Những cơn đau nhức răng khiến bạn khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Đừng quá lo lắng, hãy áp dụng ngay những cách chữa nhức răng cực đơn giản này tại nhà để giảm đau tức thì.

Đau nhức răng không chỉ gây cảm giác mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, khiến bạn gặp khó khăn khi ăn uống. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này nhanh chóng?

Dưới đây là một số cách chữa nhức răng mang lại hiệu quả tức thì, bạn có thể thử áp dụng ngay tại nhà:

Những cách chữa nhức răng hiệu quả tức thì ngay tại nhà

Phương pháp ấn huyệt

Theo Đông y, phương pháp huyệt ngón tay có thể giúp giảm đau nhức răng tức thì. Cách làm rất đơn giản, bạn dùng ngón tay cái ấn mạnh vào điểm giao nhau giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay còn lại. Nhấn mạnh và giữ nguyên trong khoảng 2 phút sẽ giúp giải phóng endorphin - chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng cải thiện tâm trạng và làm giảm cảm giác đau.

Cách chữa nhức răng hiệu quả tức thì ngay tại nhà, bạn sẽ tiếc ‘đứt ruột’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 1
Đây là cách đơn giản nhất giúp giảm đau nhức răng tức thì - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng tỏi

Nhờ chứa nhiều chất kháng sinh allicin, glucogen, allin và fitonxit mà tinh dầu tỏi có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng và giảm đau hiệu quả.

Để giảm đau nhức răng, bạn nghiền nát tỏi rồi trộn với một ít muối. Dùng hỗn hợp này đắp lên vị trí cần điều trị hoặc có thể dùng tép tỏi sống ấn vào chỗ răng đau.

Dùng lá trầu không

Lá trầu có vị cay, tính ấm, khử mùi, diệt khuẩn tốt nên thường được dùng trong các bài thuốc Đông y trị đau nhức răng, viêm phế quản…

Bạn chuẩn bị 2-3 lá trầu không rửa sạch, giã nhuyễn rồi trộn chung với một ít muối và nửa chén rượu trắng. Ngâm hỗn hợp trong 10 phút rồi gạn lấy phần nước trong. Sử dụng nước này súc miệng vài lần trong ngày sẽ giúp làm dịu cơn đau ngay lập tức. Lưu ý, tuyệt đối không được uống nước lá trầu.

Cách chữa nhức răng hiệu quả tức thì ngay tại nhà, bạn sẽ tiếc ‘đứt ruột’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 2
Súc miệng bằng nước lá trầu sẽ giúp làm dịu cơn đau - Ảnh minh họa: Internet

Vỏ xoài

Vỏ xoài là vị thuốc lành tính thường được dùng để điều trị chứng xuất huyết đường ruột, giun sán, ho ra máu… Tuy nhiên, ít ai biết vỏ xoài còn có tác rụng trị sâu răng và đau nhức răng.

Bạn chuẩn bị 2-3 miếng vỏ xoài, cạo bớt vỏ bên ngoài rồi đun sôi với 3 bát nước sao cho còn 2 bát. Đổ nước vỏ xoài vào chai rượu trắng đã chuẩn bị. Dùng hỗn hợp này ngậm hoặc súc miệng sẽ giúp những cơn đau nhức răng thuyên giảm dần.

Cách chữa nhức răng hiệu quả tức thì ngay tại nhà, bạn sẽ tiếc ‘đứt ruột’ vì không biết sớm hơn - Ảnh 3
Vỏ xoài cũng có khả năng giảm đau răng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dùng gừng giảm viêm

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, gừng còn có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm và giảm đau hiệu quả. Những dưỡng chất trong gừng còn giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh răng miệng, ngăn ngừa sâu răng.

Bạn dùng vài lát gừng thái lát, giã nát rồi đắp lên vị trí răng đau, áp dụng vài lần trong ngày sẽ giúp giảm sưng tấy, đau nhức nhanh chóng.

Trên đây là những mẹo chữa nhức răng hiệu quả tức thì, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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