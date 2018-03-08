Cả đời chẳng cần đi lấy cao răng nhờ sử dụng những nguyên liệu tự nhiên này tại nhà

Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên lấy cao răng để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Thay vì đến bệnh viện, bạn có thể sử dụng những nguyên liệu tự nhiên dưới đây để loại bỏ cao răng cực an toàn và hiệu quả tại nhà.

Phần cặn cứng trên bề mặt răng do sự khoáng hóa của mảng bám răng chính là cao răng . Cao răng có màu vàng hoặc đen, cứng, bề mặt thô ráp. Không chỉ gây mất thẩm mỹ, tình trạng này còn dẫn đến bệnh viêm nha chu, làm răng bị đau, ê buốt khi ăn…

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả dâu tây và 1/2 thìa cà phê baking soda. Sau đó rửa sạch dâu tây, nghiền nát rồi đem trộn chung với baking soda, dùng bàn chải bôi hỗn hợp này lên bề mặt răng. Để khoảng 5 phút rồi đánh sạch hỗn hợp và súc miệng với nước.

Hàm lượng axit malic trong dâu tây có khả năng loại bỏ và ngăn ngừa việc hình thành các mảng bám trên bề mặt răng. Trong khi đó baking soda có khả năng làm trắng răng tự nhiên.

Dâu tây và baking soda giúp loại bỏ cao răng sạch và nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chanh

Chanh chứa nhiều axit có tác dụng loại bỏ những mảng bám vàng trên răng. Bạn chỉ cần dùng nước cốt chanh pha với nước rồi súc miệng hàng ngày sẽ giúp răng trắng bóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng vỏ chanh chà xát răng để làm sạch mảng bám răng.

Để lấy sạch cao răng, bạn dùng nước cốt chanh và muối trộn đều tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa đều hỗn hợp này lên phần răng cần làm sạch, dùng bàn chải chà xát, sau đó để nguyên khoảng 5 phút rồi xúc miệng với nước.

Bạn có thể thực hiện phương pháp này mỗi ngày trong khoảng hai tuần liên tục để loại bỏ sạch cao răng và làm trắng răng.

Chanh có tác dụng làm trắng răng - Ảnh: Internet

Mía

Bạn có thể sử dụng mía để làm sạch cao răng nhanh chóng. Đây là một trong những cách lấy cao răng tại nhà đơn giản bạn có thể áp dụng. Sử dụng bã mía để chà xát lên bề mặt răng có mảng bám sẽ giúp loại bỏ cao răng sạch sẽ, nhanh chóng.

Dầu ô liu

Không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da, dầu ô liu còn là thực phẩm giúp loại bỏ mảng bám răng nhanh chóng và giúp răng trở nên sáng bóng tự nhiên.

Bạn lấy một miếng vải sạch hoặc bông gòn thấm đều dầu ô liu rồi chà xát lên bề mặt răng khoảng 7 phút, sau đó xúc miệng lại với nước.

Bên cạnh việc làm đẹp, dầu ô liu còn có khả năng bảo vệ sức khỏe răng miệng - Ảnh: Internet

Trên đây là những cách lấy cao răng tự nhiên bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để bảo vệ răng miệng hiệu quả.