Cả đời chẳng cần uống thuốc, khỏe mạnh sống lâu nhờ thường xuyên làm 4 điều này khi vừa thức giấc

Sống khỏe 06/12/2017 15:10

Thường xuyên duy trì những thói quen này khi vừa thức giấc, bạn sẽ có một sức đề kháng mạnh mẽ giúp chống lại mọi bệnh tật.

Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để bạn nạp năng lượng cho cơ thể. Tập thể dục vào sáng sớm không phải là cách duy nhất để duy trì sức khỏe. Dưới đây là những hành động đơn giản bạn có thể thực hiện khi vừa thức giấc để thư giãn, sẵn sàng cho một ngày dài đầy năng động.

Thức dậy từ từ

Nếu bạn bật dậy ngay khi vừa thức giấc sẽ dễ dàng bị chao đảo vì cơ thể lúc này còn trong trạng thái nghỉ, não chưa kịp ghi nhận thông tin và mắt chưa kịp quan sát mọi thứ. Bên cạnh đó, hành động này còn khiến huyết áp thay đổi đột ngột làm tăng nhịp tim gây đau đầu, chóng mặt.

Đừng bắt cơ thể phải hoạt động ngay lập tức khi vừa thức giấc. Cách tốt nhất là sau khi mở mắt, bạn nên nhẹ nhàng vận động tứ chi trên giường khoảng 5 phút để thư giãn rồi hãy ngồi dậy từ từ.

Thực hiện vài động tác trên giường mỗi sáng như duỗi thẳng cơ thể, xoay người không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn hạn chế các cơn đau nhức và mỏi cơ sau một đêm dài.

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Đừng vội vàng bật dậy khi vừa thức giấc nhé - Ảnh: Internet

Mát xa tai

Theo Đông y, vành tai là bộ phận tập trung 12 kinh mạch và hơn 100 huyệt liên quan đến bệnh tật. Chính vì vậy, việc mát xa vành tai được coi là một phương pháp hữu hiệu giúp bảo vệ sức khỏe.

Các chuyên gia Đông y cho rằng việc mát xa đôi tai vào mỗi sáng sớm sẽ đả thông kinh mạch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn khi vừa ngủ dậy. Việc tác động vào các huyệt vị trên tai sẽ kích thích toàn bộ các cơ quan trong cơ thể, điều hòa thần kinh thực vật.

Mỗi sáng, bạn hãy dành 3 – 5 phút để thực hiện mát xa vành tai. Nếu kiên trì áp dụng phương pháp này, bạn sẽ thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể.

Uống nước ấm

Uống một cốc nước ấm khi vừa thức giấc là cách người Nhật duy trì sức khỏe dẻo dai và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Uống nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, bài tiết các chất thải một cách dễ dàng hơn.

Cả đời chẳng cần uống thuốc, khỏe mạnh sống lâu nhờ thường xuyên làm 4 điều này khi vừa thức giấc - Ảnh 2
Thói quen uống nước ấm vào sáng sớm rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, thói quen này còn giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể nhờ khả năng làm tăng lưu lượng tuần hoàn máu, làm chậm quá trình lão hóa, tốt cho da và giảm cân hiệu quả.

Đi đại tiện

Thói quen này nghe thì lạ lùng nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với sức khỏe của bạn. Theo các nhà khoa học nghiên cứu về hệ tiêu hóa, bạn nên cố gắng hình thành thói quen mỗi sáng thức dậy đi đại tiện một lần. Đây là cách để đào thải hết độc tố tích tụ trong cơ thể của ngày hôm trước.

Nếu bạn duy trì được thói quen này thì hệ tiêu hóa sẽ hoạt động rất tốt, nhờ đó mà các chất dinh dưỡng và men vi sinh có trong ruột non được cân bằng, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

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