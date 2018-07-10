Bỏ ngay những thói quen ăn tối gây hại này nếu không muốn mắc bệnh ung thư đại trực tràng

Sống khỏe 10/07/2018 13:50

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao thứ 4 trên thế giới. Một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc bệnh là do thói quen ăn tối thiếu lành mạnh, gây hại sức khỏe mà bạn cần từ bỏ ngay.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Những dấu hiệu ban đầu của bệnh thường liên quan đến đường tiêu hóa như hơi thở có mùi, thường xuyên ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng bụng trước hoặc sau khi ăn. Bên cạnh đó, bạn có thể gặp một số triệu chứng khác như đi ngoài ra phân rắn hoặc ra máu.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư đại trực tràng, một trong số đó phải kể đến chế độ dinh dưỡng thiếu lành mạnh. Nếu bạn thường xuyên có thói quen ăn tối gây hại này thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Dưới đây là những thói quen ăn tối gây ung thư đại trực tràng, bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt!

Những thói quen ăn tối gây ung thư đại trực tràng

Ăn quá nhiều thịt vào bữa tối

Thịt là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất bổ dưỡng lại dễ chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Chính vì vậy, đây là thực phẩm được nhiều người yêu thích.

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Tránh ăn quá nhiều thịt vào buổi tối - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều thịt vào bữa tối lại không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu ăn quá nhiều thịt đỏ và các sản phẩm thịt đã qua chế biến như xúc xích, bánh mì kẹp thịt, lạp xưởng... có thể làm tăng cao nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng.

Tốt nhất vào bữa tối, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và chất xơ như các loại rau củ quả, trái cây…

Ăn nhiều đồ ngọt

Sau bữa tối, bạn có thể tráng miệng bằng trái cây hoặc bánh ngọt. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều đồ ngọt thì không chỉ gây béo phì mà còn tạo gánh nặng cho dạ dày. Hàm lượng đường trong các loại đồ ngọt sẽ rất khó phân hủy trong cơ thể, chúng sẽ chuyển hóa thành chất béo gây tích tụ mỡ thừa. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, dạ dày... thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Bỏ ngay những thói quen ăn tối gây hại này nếu không muốn mắc bệnh ung thư đại trực tràng - Ảnh 2
Ăn đồ ngọt quá nhiều sẽ gây bép phì, ảnh hưởng đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều loại thực phẩm gây đầy hơi

Những thực phẩm như đậu, bắp cải, ớt xanh, cà tím, khoai tây, ngô, bánh mì, trái cây có múi, nước ngọt, hay các món tráng miệng... đều có thể sản sinh ra nhiều chất khí trong quá trình tiêu hóa. Chính điều này sẽ tạo cảm giác đầy hơi, đầy  bụng rất khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.

Ăn nhiều đồ cay nóng

Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng vào buổi tối có thể khiến dạ dày của bạn bị nóng, gây trào ngược dạ dày hoặc táo bón, dẫn đến tình trạng đại tiện ra phân khô, đầy bụng, khó tiêu...

Trên đây là những thói quen ăn tối gây hại cho sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng bạn cần từ bỏ ngay hôm nay.

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