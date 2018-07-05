Là phụ nữ, hãy thay đổi ngay những thói quen này để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung

Sống khỏe 05/07/2018 17:18

Ung thư cổ tử cung nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này, bạn cần từ bỏ ngay những thói quen tưởng chừng vô hại sau.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Dấu hiệu ban đầu của bệnh thường dễ bị nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác nên nhiều chị em chủ quan bỏ qua. Đến khi khối u đã di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể mới phát hiện bệnh thì đã quá trễ.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung là duy trì lối sống lành mạnh và khoa học. Dưới đây là những thói quen có hại bạn đang vô tình phạm phải hàng ngày nhưng lại không hề hay biết chúng là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ mắc ung thư cổ tử tung.

Những thói quen gây ung thư cổ tử cung

Vệ sinh vùng kín sai cách

Vệ sinh vùng kín sai cách sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm “cô bé”, về lâu dài có thể dẫn đến biến chứng hình thành bệnh ung thư cổ tử cung. Bên cạnh thói quen vệ sinh vùng kín hàng ngày, bạn còn cần hạn chế lạm dụng những sản phẩm tẩy rửa chứa nhiều hóa chất, tránh thụt rửa quá sâu… để tránh làm tổn thương vùng kín.

Bên cạnh đó, bạn nên giặt đồ lót ngay sau khi thay ra để ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây viêm nhiễm hình thành và phát triển.

Là phụ nữ, hãy thay đổi ngay những thói quen này để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung - Ảnh 1
Tránh lạm dụng các loại dung dịch tẩy rửa - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung hiệu quả. Đặc biệt, bạn nên bổ sung thêm nhiều vitamin A vào thực đơn hàng ngày. Dưỡng chất này có khả năng bảo vệ tế bào khỏe mạnh trong cơ thể, đồng thời ngăn ngừa sự hình thành các khối u.

Bạn cần lưu ý bổ sung thường xuyên các loại thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, gan, trứng, thịt bò... để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.

Là phụ nữ, hãy thay đổi ngay những thói quen này để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung - Ảnh 2
Bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin A cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thức khuya thường xuyên

Thói quen thức khuya không chỉ khiến làn da và vóc dáng bị ảnh hưởng mà còn gây ra hàng loạt tác hại đến sức khỏe. Chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo sẽ gây căng thẳng, ức chế hoạt động của hệ thần kinh, từ đó làm suy giảm sức đề kháng, rối loạn nội tiết tố, tăng nguy béo phì, viêm loét dạ dày...

Thức khuya quá nhiều còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến vùng kín, ngực và u xơ tử cung ở nữ giới.

Quên khám phụ khoa định kỳ

Khám phụ khoa định kỳ là cách tốt nhất để nhận biết những căn bệnh vùng kín kịp thời, từ đó có hướng điều trị thích hợp. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn thường bỏ qua việc khám phụ khoa định kỳ vì quá bận rộn.

Là phụ nữ, hãy thay đổi ngay những thói quen này để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung - Ảnh 3
Nên thường xuyên khám phụ khoa định kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, thói quen khám phụ khoa định kỳ đều đặn hàng tháng có thể giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe, giúp bạn phát hiện được nhiều bệnh nguy hiểm như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, u nang buồng trứng, u xơ tử cung, ung thư giai đoạn đầu...

Trên đây là những thói quen bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt để ngăn ngừa nguy cơ ung thư cổ tử cung, bảo vệ sức khỏe chính mình.

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Trong xã hội hiện đại ngày nay, ung thư đại trực tràng có liên quan chặt chẽ với chế độ ăn uống, sinh hoạt nên tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng.

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