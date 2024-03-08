Bí quyết phòng the khiến các bạn tăng gấp đôi cảm giác

Sống khỏe 08/03/2024 16:30

Nhiều chị em cho rằng khi cưới nhau rồi ‘chuyện ấy’ cũng là bình thường. Nhưng không, nếu bạn cứ để sự nhàm chán kéo dài các anh sẽ không thoải mái và rất dễ dẫn đến chuyện ngoại tình. Vì thế để giữ chồng chị em nên học ngay những bí quyết dưới đây nhé!

Nụ hôn hoàn hảo

Hôn là màn dạo đầu hoàn hảo trước khi bước vào cuộc yêu. Nó giúp sản sinh ra dopamine trong não – một chất dẫn truyền thần kinh làm tăng ham muốn tình dục của cả hai người.

Nghệ thuật phòng the để có một nụ hôn tuyệt vời là bạn có thể thử dùng lưỡi chầm chậm, nhẹ nhàng lướt dọc môi chàng hoặc cắn nhẹ môi dưới để đẩy cảm xúc thêm nồng nhiệt cho cả hai.

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 Ảnh minh họa: Internet

Mơn trớn ở vùng cổ của chàng

Bạn còn nhớ cảm giác chàng hôn vào cổ mình? Chàng cũng sẽ có cảm giác hồi hộp tương tự khi được bạn “âu yếm” như vậy. Bí kíp phòng the cho phụ nữ khi mơn trớn vùng cổ của chàng là hãy thử kích thích chàng bằng cách hôn vào cổ với khuôn miệng hơi mở và “huýt sáo” (miệng chum lại và đẩy hơi ra như bạn đang huýt sáo theo điệu nhạc). Sự kết hợp giữa hơi ấm và rung động trên bề mặt da sẽ tạo ra khoái cảm bất ngờ.

Massage vùng đáy chậu

Đáy chậu là khu vực nằm giữa bìu và hậu môn. Bạn hãy sử dụng ngón cái massage khu vực này theo chuyển động vòng tròn, giữ nhịp điệu với miệng và lưỡi của bạn. Và ngay trước khi chàng sắp “chạm đỉnh”, tạo lực ấn chắc chắn vào đáy chậu để chàng “phun trào” khoái cảm.

Chuyên gia phòng the chia sẻ bí quyết trong lúc ái ân để giúp cặp đôi thêm phấn khởi

Chuyên gia phòng the chia sẻ bí quyết trong lúc ái ân để giúp cặp đôi thêm phấn khởi

Có thể với nhiều cặp đôi đang yêu quan niệm này vô cùng mới mẻ, nhưng nếu bạn biết và có thể thực hiện được thì cả hai sẽ có những đêm mặn nồng bùng cháy.

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