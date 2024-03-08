3 dấu hiệu cho thấy phụ nữ muốn được gần gũi, đàn ông nên biết để giúp nàng thỏa mãn

Sống khỏe 08/03/2024 16:20

Đàn ông đừng nghĩ chị em phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng. Có những thời điểm nàng ham muốn vô cùng nhưng cũng có lúc nàng chán chường chẳng muốn được quan tâm.

Thế nên cách mày râu cũng nên để ý để biết thời điểm nào nàng cần được chiều chuộng nhé!

Khi rụng trứng

Có thể nói thời điểm này là đỉnh cao ham muốn của phụ nữ. Mức độ hứng thú với tình dục của phụ nữ liên quan đến những thay đổi hormone trong chu kỳ kinh nguyệt. Chính vì thế, theo dõi chu kỳ của phụ nữ có thể giúp xác định nhu cầu ham muốn tình dục của cô ấy.

Một nghiên cứu năm 2015 quan sát thấy rằng phụ nữ bắt đầu tăng ham muốn và có hứng thú với tình dục hơn ngay trước khi rụng trứng. Gần ngày rụng trứng, các mối quan tâm với phim người lớn ở phụ nữ được đánh giá “tăng đột biến” so với những thời điểm khác trong tháng.

3 dấu hiệu cho thấy phụ nữ muốn được gần gũi, đàn ông nên biết để giúp nàng thỏa mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ấy cố ý chạm vào cơ thể của chàng

Một dấu hiệu kinh điển của khi phụ nữ muốn quan hệ chính là cô ấy sẽ chạm vào bạn tình. Nhìn chung, phụ nữ thường đề phòng đàn ông. Vì vậy, khi cô ấy sẵn sàng và cố tình đụng chạm cơ thể của bản, đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy cô ấy cảm thấy thoải mái và cởi mở với tình dục.

Cô ấy chỉ muốn có không gian của 2 người

Nếu hai bạn không biết rõ về nhau và cô ấy muốn dành thời gian riêng tư với bạn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không chỉ là một người bạn trong mắt cô ấy. Đặc biệt, nếu cô ấy mời bạn đến một không gian riêng tư hơn, điều này có thể tín hiệu xanh cho bạn.

4 điều cần biết trong chuyện ấy, bạn đừng nên bỏ qua đặc biệt là điều thứ 3

4 điều cần biết trong chuyện ấy, bạn đừng nên bỏ qua đặc biệt là điều thứ 3

Trong chuyện ấy bạn đừng nên đánh giá thấp những điều này, đặc biệt là nụ hôn.

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