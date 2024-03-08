4 điều cần biết trong chuyện ấy, bạn đừng nên bỏ qua đặc biệt là điều thứ 3

Trong chuyện ấy bạn đừng nên đánh giá thấp những điều này, đặc biệt là nụ hôn.

Đừng đánh giá thấp nụ hôn

Chúng ta đều biết rằng việc thực hành nhiều sẽ giúp nụ hôn của bạn ngày một trở nên hoàn hảo. Một nụ hôn tràn đầy đam mê và mãnh liệt sẽ thực sự có hiệu quả. Việc cắn nhẹ môi nàng hoặc nút cổ nàng đều rất quyến rũ, và nhớ đừng bao giờ bỏ qua “núi đôi” của cô ấy nhé!

Nên giữ sạch cơ thể

Mùi cơ thể có thể khiến bản thân bạn kém hấp dẫn. Thực tế là, không có gì quyến rũ hơn một chàng trai sử dụng một loại nước hoa có hương thơm phù hợp. Nhưng chớ đừng lạm dụng, chỉ nên sử dụng vừa đủ, việc cơ thể nồng nặc mùi nước hoa lại dễ có tác dụng ngược khiến nàng tránh xa bạn.

Bạn có thể có thai trong lần quan hệ đầu tiên

Có thể bạn nghĩ rằng một người phụ nữ khó có thai khi lần đầu tiên nàng làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, sự thật là, nếu một cô gái hay một chàng trai có quan hệ tình dục và không lựa chọn biện pháp tránh thai, thì cô ấy hoàn toàn có khả năng có thai ngoài ý muốn, bất kể đó là lần quan hệ thứ mấy.

Mặt khác, một chàng trai có thể khiến một cô gái mang bầu ngay trong lần đầu tiên anh ấy thực hành chuyện gối chăn. Nếu bạn là phụ nữ, chuyện có thai có thể xảy ra ngay khi bạn rụng trứng.

Việc có thai không dựa vào tư thế quan hệ

Một số người có thể đã nghe nói rằng một người phụ nữ không thể có thai nếu cô ấy quan hệ ở một vài vị trí. Tuy nhiên, sự thật là, sẽ không có vị trí quan hệ tình dục an toàn cho các cặp vợ chồng nếu bạn không sử dụng bao cao su hoặc bất kỳ hình thức ngừa thai nào khác.

Ngoài ra, cũng không có địa điểm nào an toàn cho “chuyện ấy”, bao gồm cả dưới vòi sen hoặc trong bồn tắm. Mang thai có thể xảy ra tại bất cứ nơi nào, chỉ cần tinh trùng gặp trứng.

Chiều chồng bằng 3 'chiêu lạ', cô gái đôi mươi khiến chồng 'tan chảy' Nhiều chị em cứ mãi nghĩ hôn nhân chỉ cần bạn nghĩ đến họ và ngược lại đã là đủ. Nhưng không hóa ra đàn ông họ cũng cần được một lần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu như muốn tình yêu luôn rực lửa chị em nên nhớ đến những điều này.

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