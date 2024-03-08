Chuyên gia phòng the chia sẻ bí quyết trong lúc ái ân để giúp cặp đôi thêm phấn khởi

Có thể với nhiều cặp đôi đang yêu quan niệm này vô cùng mới mẻ, nhưng nếu bạn biết và có thể thực hiện được thì cả hai sẽ có những đêm mặn nồng bùng cháy.

Ấn bụng dưới khi quan hệ để làm gì?

Ấn bụng dưới khi quan hệ sẽ giúp cơ âm đạo săn chắc hơn. Từ đó, tử cung sẽ hoạt động tốt hơn trong mỗi lần giao hợp, giúp chuyện vợ chồng thăng hoa hơn. Ấn bụng dưới khi quan hệ còn được gọi là co bóp tử cung khi quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy làm sao để có thể ấn bụng dưới khi quan hệ

Đầu tiên, bạn vào tư thế nằm ngửa hai chân mở rộng, hít thở sâu rồi từ từ thắt chặt vùng âm đạo và giữ yên như vậy khoảng vài giây. Chú ý, lúc này bạn không nên sử dụng phần cơ bụng.

Tiếp đến, bạn hãy dùng tay đặt lên phần bụng. Trong lúc ấn bụng dưới (cũng là lúc co bóp tử cung) mà bạn cảm nhận thấy bụng bị hóp lại thì chứng tỏ bạn đang làm sai. Bạn hãy thử lại một cách chậm rãi, sao cho cảm nhận được cảm giác co thắt tử cung mà phần vùng bụng vẫn giữ nguyên.

Ngoài kỹ năng này bạn cũng nên chú ý đầu tư đến màn dạo đầu. Vì màn dạo đầu là cách tốt nhất để kích thích phụ nữ và cũng là yếu tố quan trọng để âm đạo của phụ nữ tiết chất nhờn.

Thay vì vồ vập, bạn nên cho nàng một màn dạo đầu nóng bỏng với một nụ hôn; cùng với đó là cánh tay vuốt ve nơi gò má, cổ, tay, ngực và quanh vùng bụng dưới để kích thích ham muốn của nàng.



Một điều không thể thiếu nữa chính là chú ý thay đổi thêm nhiều tư thế mới lạ. Vì điều mới lạ lúc nào cũng mang lại cho đối phương cảm giác hứng thú.

3 dấu hiệu cho thấy phụ nữ muốn được gần gũi, đàn ông nên biết để giúp nàng thỏa mãn Đàn ông đừng nghĩ chị em phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng. Có những thời điểm nàng ham muốn vô cùng nhưng cũng có lúc nàng chán chường chẳng muốn được quan tâm.

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