Bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ và cách điều trị: Những thông tin phái đẹp cần phải biết

Sống khỏe 09/03/2018 15:52

Mụn rộp sinh dục là một căn bệnh xã hội khá nhiều người mắc phải và dễ lây. Vì thế, để bảo vệ sức khỏe, chị em nên biết những thông tin cần thiết về bệnh mụn rộp sinh dục và cách điều trị.

Mụn rộp sinh dục mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng nếu không sớm phát hiện và điều trị đúng cách có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

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Bệnh mụn rộp sinh dục là nỗi khiếp sợ của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, phụ nữ thường có sức đề kháng yếu hơn so với nam giới nên dễ mắc bệnh. Ngoài ra, vì ngại ngùng nên nhiều chị em không dám đi khám khiến bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ giới và cách điều trị

Mụn rộp sinh dục là gì?

Mụn rộp sinh dục ở nữ giới hay còn gọi là Herpes sinh dục, do một loại virus cùng tên là Herpes Simplex Virus (HSV) gây ra. HSV có 2 loại là HVS1 và HSV2 gây bệnh ở những vị trí khác nhau trên cơ thể.

Chủng HVS1 nếu xâm nhập vào cơ thể sẽ gây bệnh ở đường hô hấp, tiêu hóa và các dấu hiệu chủ yếu xuất hiện ở miệng. Còn loại HVS2 chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục nên các triệu chứng thường xuất hiện ở vùng kín.

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Mụn rộp sinh dục thường lây lan qua con đường tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những một căn bệnh xã hội có khả năng lây truyền rất nhanh và hiện nay các loại thuốc chỉ có thể làm bệnh ngưng phát triển chứ không điều trị tận gốc.

Dấu hiệu mụn rộp sinh dục 

Từ 4 - 7 ngày sau khi xâm nhập, những triệu chứng đầu tiên của bệnh mới bắt đầu xuất hiện. Thông thường, người bệnh có hiện tượng bị ngứa ngáy, bỏng rát, khó chịu tại một số vùng da, niêm mạc. Sau đó các mụn chứa đầy nước xuất hiện, vùng da xung quanh nốt mụn bị tấy đỏ, gây ra cảm giác ngứa ngáy và vô cùng khó chịu.

Các mụn rộp sinh dục này sẽ phát triển thành từng chùm và thường xuất hiện ở vùng kín, đùi, mông, má, môi, khoang miệng... Sau đó, những mụn nước bắt đầu vỡ, tạo thành những vết loét đau đớn mỗi khi người bệnh đi tiểu. Hơn nữa nếu các chị em không vệ sinh đúng cách có thể gây nhiễm trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ và cách điều trị: Những thông tin phái đẹp cần phải biết - Ảnh 3
Các mụn nước khiến người bệnh cảm thấy vô cùng ngứa ngáy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài dấu hiệu là các mụn nước, âm đạo sẽ tiết ra nhiều khí hư, đau vùng xương chậu, sốt cao, nhức đầu, cơ thể mệt mỏi, tiểu buốt và rát...

Nếu có những dấu hiệu này, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị sớm để tránh những biến chứng xấu có thể xảy ra.

Cách điều trị bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ

Phát hiện sớm bệnh sẽ giúp việc điều trị diễn ra dễ dàng hơn và ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các chị em. Hiện nay, bệnh mụn rộp sinh dục thường điều trị bằng thuốc kháng sinh để ức chế khả năng phát triển của virus. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được tự ý mua thuốc kháng sinh về dùng mà phải uống theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Ngoài ra, người bệnh cũng nên biết một số cách vệ sinh mụn nước để tránh bị nhiễm trùng:

- Tắm bằng nước muối pha loãng để sát khuẩn và làm khô các vết lở loét.

- Mặc quần lót có chất liệu cotton, không quá chật.

- Nên uống nhiều nước để đi vệ sinh bớt đau buốt hơn. Ngoài ra phải vệ sinh vùng kín thật sạch với nước để tránh bị nhiễm trùng.

- Tuyệt đối không được gãi hay sờ nhiều vào các mụn nước.

Biết được dấu hiệu bệnh mụn rộp sinh dục ở nữ giới và cách điều trị, chị em sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình tốt hơn. 

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