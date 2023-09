Bất ngờ với những tác dụng của đu đủ được ít người biết đến

Theo nghiên cứu, đu đủ chín có khoảng 90% nước, 13% đường, và chứa rất ít tinh bột. Ngoài ra, đu đủ có chứa rất nhiều vitamine C, caroten (tiền vitamine A), các vitamine B1, B2 cùng các loại khoáng chất khác. Vitamine C có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt, khi kết hợp cùng vitamine E có thể tạo thành enzyme ức chế quá trình tạo ra cholesterol xấu (LDL). Điều này rất tốt cho hệ tim mạch. Một loại acid folic có trong đu đủ chín có khả năng ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Do đó, đu đủ chín không chỉ là một loại thực phẩm tuyệt vời mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa.

Còn đu đủ xanh thì sao? Chắc hẳn các mẹ vẫn nhớ cách làm nộm bằng đu đủ xanh chứ! Nó thật ngon phải không nào? Và cả khi thiếu sữa nữa nhỉ? Các bà, các mẹ thường hầm đu đủ xanh với chân giò để có thật nhiều sữa cho con bú. Tiết lộ một bí mật cho các mẹ nhé. Đu đủ xanh có chứa 4% nhựa latex màu trắng đục, cùng papain nữa. Nhựa latex này là một loại men tiêu hóa chất đạm rất tốt, còn papain có tác dụng làm đông sữa và giảm độc nữa. Chính tác dụng này sẽ kích sữa của các mẹ lên đấy.