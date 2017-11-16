Bất ngờ với những tác dụng của đu đủ được ít người biết đến

Cây đu đủ vốn thường chỉ được trồng lấy quả ăn nhưng thật ra nó còn có nhiều tác dụng hơn thế nữa đấy các bạn ạ. Cùng tìm hiểu những tác dụng của đu đủ từ tác dụng của lá đu đủ, hạt đu đủ, đến cả hoa đu đủ được giới thiệu rõ trong bài nhé, chắc hẳn các bạn sẽ bất ngờ lắm đấy.
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Đu đủ là một loại cây quen thuộc với nhiều gia đình Tác dụng của đu đủ đầu tiên chính là làm thực phẩm. Các trái đu đủ chín mọng rất mềm và ngọt. Một trong những tác dụng của hoa đu đủ và quả đu đủ xanh là làm các món nộm rất ngon. Không chỉ có vậy tác dụng của đu đủ còn được ghi lại trong các sách thuốc Đông y cổ truyền. Theo Đông y, đu đủ còn có tên là mộc qua, tính hàn, vị ngọt, có thể hơi hắc, có tác dụng rất tốt trong việc thanh nhiệt, giải độc, bổ tỳ, mát gan, nhuận tràng, tiêu thũng,… Như vậy có rất nhiều tác dụng của đu đủ trong cuộc sống mà có thể các bạn vẫn chưa hề biết đến và tận dụng nó đâu. Hãy cùng tìm hiểu một số tác dụng của đu đủ, bao gồm cả các bộ phận khác như thân cây, lá, hoa, hay hạt đu đủ nhé.
Những bất ngờ về tác dụng của đu đủ
Tác dụng của cây đu đủ, một loại thực phẩm tuyệt vời
Theo nghiên cứu, đu đủ chín có khoảng 90% nước, 13% đường, và chứa rất ít tinh bột. Ngoài ra, đu đủ có chứa rất nhiều vitamine C, caroten (tiền vitamine A), các vitamine B1, B2 cùng các loại khoáng chất khác. Vitamine C có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt, khi kết hợp cùng vitamine E có thể tạo thành enzyme ức chế quá trình tạo ra cholesterol xấu (LDL). Điều này rất tốt cho hệ tim mạch. Một loại acid folic có trong đu đủ chín có khả năng ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Do đó, đu đủ chín không chỉ là một loại thực phẩm tuyệt vời mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa.
Còn đu đủ xanh thì sao? Chắc hẳn các mẹ vẫn nhớ cách làm nộm bằng đu đủ xanh chứ! Nó thật ngon phải không nào? Và cả khi thiếu sữa nữa nhỉ? Các bà, các mẹ thường hầm đu đủ xanh với chân giò để có thật nhiều sữa cho con bú. Tiết lộ một bí mật cho các mẹ nhé. Đu đủ xanh có chứa 4% nhựa latex màu trắng đục, cùng papain nữa. Nhựa latex này là một loại men tiêu hóa chất đạm rất tốt, còn papain có tác dụng làm đông sữa và giảm độc nữa. Chính tác dụng này sẽ kích sữa của các mẹ lên đấy.
Tác dụng của lá đu đủ, hạt đu đủ, hoa đu đủ, vị thuốc quý của Đông y
Lá đu đủ có chứa ancaloit carpain, đây là một loại chất có tác dụng giống glucozit của cây Dương Địa Hoàng (một loại thuốc quý của Đông y). Chất này có tác dụng tốt trong việc làm chậm nhịp tim, có khả năng diệt amip. Hạt đu đủ thì có chứa glucozit caricin và myrosin, hai chất có tác dụng tốt trong việc cầm máu và giải độc gan. Do vậy tác dụng của hạt đu đủ chủ yếu để làm thuốc giải độc và làm mát gan.
Đặc biệt, lá đu đủ đực có chứa papain, một chất rất quý trong điều trị ung thư. Công dụng đầu tiên của papain là khả năng tiêu hóa chất đạm. Chất papain này có tác dụng như men papein của dạ dày, giống men trypsin của tuyến tuỵ trong tiêu hóa các chất thịt. Các chất này có khả năng phá hủy, chia các protein giúp cơ thể dễ dàng tiêu hóa hơn. Ngoài ra, chất Papain này còn có khả năng trung hòa các độc tố, tăng cường hệ miễn dịch chống lại dị ứng thức ăn và sự phát triển các khối u. Do vậy, ở một số nơi, lá đu đủ có thể được sử dụng góp phần hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây cũng chính là tác dụng của lá đu đủ mà nhiều người quan tâm nhất.
Tác dụng của hoa đu đủ đực cũng tốt không kém so với lá đu đủ. Đây cũng là một tác dụng của đu đủ mà ít người biết đến. Thành phần trong hoa đu đủ đực rất đa dạng. Chất isothiocyanates trong hoa có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư vú, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư tiền liệt tuyến. Ngoài ra, hoa đu đủ đực còn được dùng để hạ đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa nữa.
Cây đu đủ, một loại cây bình thường nhưng có thật nhiều tác dụng. Các tác dụng của đu đủ rất rộng và đa dạng. Từ làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hay làm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh. Quả thực còn rất nhiều tác dụng củ đu đủ khác đang chờ được khám phá.