Bất ngờ với những tác dụng của đu đủ được ít người biết đến

Cây đu đủ vốn thường chỉ được trồng lấy quả ăn nhưng thật ra nó còn có nhiều tác dụng hơn thế nữa đấy các bạn ạ. Cùng tìm hiểu những tác dụng của đu đủ từ tác dụng của lá đu đủ, hạt đu đủ, đến cả hoa đu đủ được giới thiệu rõ trong bài nhé, chắc hẳn các bạn sẽ bất ngờ lắm đấy.

Đu đủ là một loại cây quen thuộc với nhiều gia đình Tác dụng của đu đủ đầu tiên chính là làm thực phẩm. Các trái đu đủ chín mọng rất mềm và ngọt. Một trong những tác dụng của hoa đu đủ và quả đu đủ xanh là làm các món nộm rất ngon. Không chỉ có vậy tác dụng của đu đủ còn được ghi lại trong các sách thuốc Đông y cổ truyền. Theo Đông y, đu đủ còn có tên là mộc qua, tính hàn, vị ngọt, có thể hơi hắc, có tác dụng rất tốt trong việc thanh nhiệt, giải độc, bổ tỳ, mát gan, nhuận tràng, tiêu thũng,… Như vậy có rất nhiều tác dụng của đu đủ trong cuộc sống mà có thể các bạn vẫn chưa hề biết đến và tận dụng nó đâu. Hãy cùng tìm hiểu một số tác dụng của đu đủ, bao gồm cả các bộ phận khác như thân cây, lá, hoa, hay hạt đu đủ nhé. Những bất ngờ về tác dụng của đu đủ Tác dụng của cây đu đủ, một loại thực phẩm tuyệt vời

Theo nghiên cứu, đu đủ chín có khoảng 90% nước, 13% đường, và chứa rất ít tinh bột. Ngoài ra, đu đủ có chứa rất nhiều vitamine C, caroten (tiền vitamine A), các vitamine B1, B2 cùng các loại khoáng chất khác. Vitamine C có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt, khi kết hợp cùng vitamine E có thể tạo thành enzyme ức chế quá trình tạo ra cholesterol xấu (LDL). Điều này rất tốt cho hệ tim mạch. Một loại acid folic có trong đu đủ chín có khả năng ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Do đó, đu đủ chín không chỉ là một loại thực phẩm tuyệt vời mà còn rất tốt cho sức khỏe nữa. Còn đu đủ xanh thì sao? Chắc hẳn các mẹ vẫn nhớ cách làm nộm bằng đu đủ xanh chứ! Nó thật ngon phải không nào? Và cả khi thiếu sữa nữa nhỉ? Các bà, các mẹ thường hầm đu đủ xanh với chân giò để có thật nhiều sữa cho con bú. Tiết lộ một bí mật cho các mẹ nhé. Đu đủ xanh có chứa 4% nhựa latex màu trắng đục, cùng papain nữa. Nhựa latex này là một loại men tiêu hóa chất đạm rất tốt, còn papain có tác dụng làm đông sữa và giảm độc nữa. Chính tác dụng này sẽ kích sữa của các mẹ lên đấy.