Áp dụng 5 NÊN này vào buổi tối, phụ nữ sẽ trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sở dĩ phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông, ngoài các nguyên nhân liên quan tới sinh học, còn có nguyên nhân về hành vi con người. Theo đó, đàn ông thường mắc nhiều thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, lười tập tuyện và thừa cân.

Nhờ có sự phát triển của y học, tuổi thọ trung bình của con người đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo các báo cáo trên toàn cầu, tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới.

Trong khi đó, phụ nữ lại thường kiên trì áp dụng nhiều bí quyết sống khỏe để có một cơ thể dẻo dai và một đời sống tinh thần hạnh phúc. Khoa học chỉ ra rằng, chỉ cần tuân thủ 5 điều này vào buổi tối, chị em vừa duy trì được nhan sắc vừa sống lâu.

Nếu bạn ăn những món nhẹ nhàng vào ban đêm như canh nấm, súp, rau.. thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Ngược lại, nếu ăn nhiều chất béo vào ban đêm, cơ thể dễ bị mắc bệnh mỡ máu và tiểu đường.

Hơn nữa, bạn nên lưu ý thời gian lí tưởng để ăn bữa tối là trước khi đi ngủ tầm 3 tiếng. Nếu bạn đi ngủ vào lúc 11h, bạn nên ăn vào lúc 8h. Thời gian ăn xong bữa tối tốt nhất chỉ nên khoảng 20-30 phút. Nếu ăn quá lâu, dạ dày sẽ phải hoạt động nhiều và điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

2. Nên tập thể dục nhẹ nhàng

Bí quyết sống khỏe tiếp theo là bạn nên thường xuyên tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi tối. Việc này không chỉ giúp cơ thể tiêu thụ năng lượng mà còn ngăn chặn các bệnh cao huyết áp, phòng ngừa lượng đường và choresterol trong máu cao.

Ngoài ra, tập thể dục nhẹ nhàng còn giúp chị em kiểm soát được cân nặng và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không nên tập những động tác quá mạnh vào buổi tối. Vì điều này có thể khiến não rơi vào trạng thái hưng phấn, tuy bạn dễ ngủ nhưng chất lượng giấc ngủ lại không cao.

Tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi tối giúp phụ nữ sống khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Nên tắm nước ấm

Thói quen tắm nước ấm vào buổi tối rất tốt. Nó giúp kích thích hệ tuần hoàn máu và các dây thần kinh. Hơn nữa, tắm nước ấm còn giúp bạn có cảm giác thư giãn hơn. Tuy nhiên, lưu ý không tắm nước quá nóng.

Ngoài ra, bạn chỉ nên tắm sau khi ăn khoảng 2 giờ hoặc tắm trước khi ăn 1 giờ. Tắm khi quá no hoặc quá đói, bạn sẽ dễ mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày. Từ sau 23h, bạn tuyệt đối không nên tắm, đặc biệt là vào mùa đông lạnh.

4. Nên ngủ sớm

Bí quyết sống khỏe, sống lâu là không bao giờ được thức khuya. Bạn nên tạo thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ để có tinh thần thoải mái, minh mẫn vào hôm sau.

Theo các nghiên cứu, một người ngủ đủ 8-9 giờ mỗi đêm và đi ngủ trước 23h sẽ có sức khỏe tốt hơn những người thường xuyên thức khuya hay có giấc ngủ không chất lượng. Vì vậy, đến giờ đi ngủ, bạn nên gác lại mọi công việc, để tinh thần thoái mái và ngủ thật ngon giấc. Chỉ một việc làm đơn giản như vậy, bạn không những có sức khỏe dẻo dai hơn mà còn tăng tuổi thọ.

Ngủ sớm, ngủ đủ giấc là bí quyết sống khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Nên tránh ăn khuya

Những người sống thọ không bao giờ ăn khuya vì điều này ảnh hướng xấu tới dạ dày. Ăn khuya nhiều và thường xuyên có thể gây viêm hoặc đau dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày.

Hơn nữa, ăn đêm còn khiến bạn dễ mắc các bệnh về tim mạch hay tiểu đường vì thói quen này đã phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể. Thói quen này còn gây béo phì, cao huyết áp… bởi vậy, bạn nên sắp xếp công việc để ăn bữa tối đúng giờ.