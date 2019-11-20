Giải mã bí quyết sống thọ của người Nhật được lưu truyền qua nhiều thập kỷ

Sống khỏe 20/11/2019 12:26

Nhật Bản luôn được mệnh danh là đất nước có tỷ lệ người sống thọ nhất thế giới. Vậy bí quyết sống thọ của người Nhật là gì và làm sao họ có thể duy trì được sức khỏe tốt đến như vậy?

Không phải bỗng dưng người Nhật lại có tỷ lệ dân số già và sống thọ nhất trên thế giới suốt nhiều thập kỷ qua. Để làm được điều đó, người dân xứ sở mặt trời mọc luôn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe

Uống trà xanh mỗi ngày

Bí quyết sống thọ đầu tiên phải kể đến chính là uống trà xanh mỗi ngày. Đây được xem là loại trà được yêu thích nhất tại Nhật Bản và còn được coi là nét văn hóa nơi đây.

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Uống trà xanh thường xuyên là bí quyết sống thọ của người Nhật - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, trà xanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, trà xanh còn hỗ trợ chống ung thư.

Theo một nghiên cứu khoa học, trung bình mỗi ngày người Nhật uống khoảng 5 tách trà xanh. Điều này đã giúp tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch giảm đi rất nhiều.

Đi bộ nhiều

Không chỉ uống trà, văn hóa đi bộ được người Nhật thực hiện mỗi ngày. Xét về mặt khoa học đây là một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi. Trung bình mỗi ngày người Nhật đi bộ khoảng 1 giờ đồng hồ.

Việc đi bộ thường xuyên là cách giúp người Nhật có được sức khỏe dẻo dai. Đây được xem là một trong những bí quyết sống thọ của người Nhật mà chúng ta nên học hỏi.

Sử dụng thực phẩm lên men

Những món ăn lên men như: bắp cải chua, kim chi hay miso… rất được người Nhật ưa chuộng. Quá trình lên men sẽ giúp cho những dưỡng chất trong thực phẩm được đảm bảo và tạo ra các loại enzyme có lợi có sức khỏe.

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Sử dụng sản phẩm lên men là bí quyết sống thọ của người dân xứ sở mặt trời mọc - Ảnh minh họa: Internet

Các món ăn lên men không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn là cách người Nhật giảm cân một cách khoa học.

Ngâm nước nóng

Thói quen ngâm nước nóng cũng là cách giúp người Nhật kéo dài tuổi thọ. Khi ngâm mình trong bồn nước nóng, toàn bộ cơ thể sẽ được làm ấm giúp giảm căng thẳng, dễ ngủ và đặc biệt rất tốt cho làn da.

Đây cũng là một trong những nét văn hóa nổi tiếng của xứ sở hoa Anh đào. Việc giữ cơ thể sạch sẽ còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

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Ngâm mình trong bồn nước nóng là nét văn hóa của người Nhật, đồng thời rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nấu nướng khoa học

Người Nhật rất chú trọng đến chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là cách nấu nướng. Họ thích dùng thực phẩm tươi sống và chế biến bằng những phương pháp đơn giản để giữ nguyên hương vị và độ dinh dưỡng. Việc sử dụng dầu mỡ bị hạn chế tối đa.

Yêu lao động

Thay vì sống dựa vào lương hưu, nhiều người Nhật dù đã qua độ tuổi về hưu nhưng vẫn tiếp tục lao động. Đa số họ sẽ tham gia những việc làm bán thời gian hoặc làm những công việc bàn giấy văn phòng. Ngoài ra, họ còn thường xuyên tham gia những hoạt động tình nguyện xã hội. Việc duy trì lao động đã giúp họ có một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn và sống lâu trăm tuổi.

Bí quyết sống thọ không ở đâu xa mà do những thứ bạn đang ăn mỗi ngày quyết định: Để ý thì khỏe, bỏ qua thì bệnh!

Bí quyết sống thọ không ở đâu xa mà do những thứ bạn đang ăn mỗi ngày quyết định: Để ý thì khỏe, bỏ qua thì bệnh!

Bất cứ ai cũng muốn sống thọ, có một cuộc đời tốt đẹp, khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, năng động và độc lập. Nhiều người dù ở tuổi 70 hay 80 thậm chí còn khỏe mạnh hơn thế hệ trẻ bây giờ.

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Từ khóa:   bí quyết người Nhật sống thọ chế độ ăn uống

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