Ảnh hưởng xấu từ tia UV và cách bảo vệ mắt khi tiếp xúc trực tiếp với tia UV mạnh trong những ngày nắng gắt

Tia UV không chỉ nguy hiểm cho da mà còn cho mắt.

Mùa xuân và mùa hè là giai đoạn tia UV (tia cực tím) tác động rất mạnh. Trong mùa đông, chúng ta đã quen với việc tia UV yếu, sau đó sự gia tăng đột ngột của tia UV sẽ tạo ra sự kích thích mạnh mẽ cho cơ thể chúng ta. Bạn không chỉ nên thoa kem chống nắng cho da mà còn phải chú ý đến việc bảo vệ mắt. Khi mắt tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài, trong mắt sẽ tạo ra oxy hoạt tính, có thể gây ra các bệnh về mắt. Tất cả tia UVB được hấp thụ bởi giác mạc, còn UVA được hấp thụ một phần bởi giác mạc và thủy tinh thể, và thậm chí một phần còn ảnh hưởng đến võng mạc. Tia UV được giác mạc hấp thụ làm tăng nguy cơ viêm giác mạc và kết mạc. Các tia UV được thủy tinh thể hấp thụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt và phát triển các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể. Tia UV được võng mạc hấp thụ sẽ gây nên hiện tượng thoái hóa điểm vàng.

Ảnh minh họa Photokeratitis, một chứng viêm của giác mạc, là một bệnh mà biểu mô giác mạc bị cắt thành những chấm mỏng khi tia UV đốt cháy giác mạc. Hiện tại vết bỏng không có triệu chứng gì. Tuy nhiên, theo thời gian, mắt bị tổn thương và tầm nhìn bị mờ. Nước mắt có thể chảy ra nhiều hơn. Hầu hết mắt đều khỏe lại sau khi nghỉ ngơi khoảng 3 ngày. Nếu các triệu chứng kéo dài, bạn nên đi khám để được bác sĩ tư vấn. Đục thủy tinh thể (một bệnh về mắt khi thủy tinh thể bị đục) chủ yếu là do lão hóa, nhưng các yếu tố môi trường như tia UV cũng góp phần làm ảnh hưởng xấu đến mắt. Tia UV cũng có thể gây ra thoái hóa điểm vàng (một bệnh mà điểm vàng ở trung tâm của màng bị thoái hóa và gây suy giảm thị lực). Điều này là do tia UV gây ra stress oxy hóa trong biểu mô sắc tố võng mạc. Thoái hóa điểm vàng có ít triệu chứng trong giai đoạn đầu và đột ngột dẫn đến các triệu chứng giảm thị lực. Vì vậy, việc phòng ngừa và chăm sóc mắt triệt để hàng ngày là cần thiết, chẳng hạn như chú ý đến việc bảo vệ mắt khỏi tia UV.

Ảnh minh họa Để bảo vệ mắt, bạn nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào những ngày có chỉ số tia UV cao. Ngay cả những ngày nhiều mây, độ truyền qua tia UV đạt tới 80%, vì vậy bạn nên kiểm tra chỉ số tia UV ngày hôm đó hoặc thời điểm hiện tại là bao nhiêu trước khi quyết định có nên tham gia các hoạt động ngoài trời hay không. Nếu không thể không tham gia các hoạt động ngoài trời khi chỉ số tia UV cao, bạn nên bảo vệ mắt bằng cách đeo kính râm, sử dụng dù hoặc đội mũ. Kính râm quá tối sẽ làm giảm lượng ánh sáng truyền đến mắt, nhưng ngược lại làm cho đồng tử lớn hơn và cho phép hấp thụ một lượng lớn tia UV. Vì vậy, hãy lựa chọn mắt kính có độ dày vừa phải, không quá tối để mắt có thể điều tiết ổn định. Ảnh minh họa Trẻ em là đối tượng đặc biệt cần chú ý đến việc bảo vệ mắt. Ở trẻ sơ sinh, thủy tinh thể trong suốt hơn ở người lớn. Vì đến cả những bước sóng ánh sáng ngắn cũng không thể hấp thụ bởi thủy tinh thể nên tia UV có thể ảnh hưởng đến võng mạc dễ dàng.

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