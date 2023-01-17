5 thủ thuật bảo dưỡng sức khỏe, nâng tầm nhan sắc vừa dễ lại rẻ mà hội chị em ai cũng mê tít

Làm thế nào để một số phụ nữ có được làn da sáng, khỏe mạnh và mịn màng? Câu trả lời: làn da được tẩy tế bào chết. Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ da chết và để lộ lớp da tươi sáng hơn bên dưới. Trước khi bạn chạy ra ngoài và mua một sản phẩm tẩy tế bào chết đắt tiền, hãy đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra tủ bếp của mình trước vì bạn có thể có những nguyên liệu hoàn hảo để tự làm sản phẩm tẩy tế bào chết của riêng mình.

Tốt nhất bạn nên đứng trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa sen khi làm việc này, vì nó có thể trở nên khá lộn xộn. Khi bạn đã tẩy tế bào chết cho cơ thể, hãy rửa sạch hỗn hợp và chiêm ngưỡng làn da sáng rực rỡ của bạn. Bạn nên tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần.

Có rất nhiều công thức nấu ăn khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Ví dụ, bạn có thể làm hỗn hợp tẩy tế bào chết dưỡng ẩm bằng dầu ô liu và muối mỏ. Thêm ba thìa muối mỏ vào một cái bát, sau đó thêm một thìa rưỡi dầu ô liu. Trộn các thành phần lại với nhau rồi thoa hỗn hợp lên cơ thể theo chuyển động tròn.

2. Tráo đổi đồ ăn kém lành lạnh

Hạn chế số lượng đồ ăn vặt mà bạn có không phải là điều thú vị và đôi khi quá khắt khe với chế độ ăn kiêng có thể khiến bạn ăn vô độ và ăn nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe hơn bình thường. Một mẹo hay để học nếu bạn muốn ăn uống lành mạnh là học nghệ thuật hoán đổi.

Nghệ thuật hoán đổi là tìm ra loại thực phẩm thay thế lành mạnh (hoặc lành mạnh hơn) mà bạn có thể ăn khi thèm một trong những món ăn yêu thích của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, nếu bạn thưởng thức bữa ăn nhẹ sô cô la buổi chiều, tại sao không ăn một vài miếng sô cô la đen để thay thế? Hoặc nếu bạn thích khoai tây chiên giòn sốt phô mai, hãy thử khoai tây chiên giòn. Nếu điểm yếu của bạn là bánh ngọt, hãy thử làm một số bánh quy 'tốt cho sức khỏe' để ăn vặt. Những hoán đổi nhỏ này sẽ giúp bạn cảm thấy như mình đã được đãi ngộ, nhưng sẽ không khiến bạn đi quá xa khỏi con đường sống lành mạnh.

3. Tập luyện

Bây giờ hãy thành thật với chính mình, đã bao nhiêu lần bạn bỏ tập luyện vì hôm đó bạn chưa gội đầu hoặc tạo kiểu tóc? Tuy nhiên, có một số thủ thuật bạn có thể sử dụng để đảm bảo mái tóc của mình không bao giờ cản trở quá trình tập luyện của bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, hãy tìm một kiểu tóc không bị hỏng khi bạn tập luyện, chẳng hạn như kiểu tóc đuôi ngựa bóng mượt, kiểu tóc búi ba lê hoặc kiểu tết kiểu Pháp. Một thủ thuật hữu ích khác sẽ giúp bạn rèn luyện sức khỏe ngay cả trong ngày bạn đã làm tóc xong đó là dùng kẹp tăm thay vì dây buộc tóc. Những chiếc ghim sẽ giúp bạn tránh được những nếp gấp tóc đáng sợ sau khi cột đuôi ngựa. Bạn cũng có thể sử dụng băng đô làm mát để quét sạch tóc khỏi mặt và giữ cho mặt luôn sạch sẽ. Các sản phẩm tiện dụng khác có thể cứu bạn khỏi một ngày tồi tệ với mái tóc bao gồm dầu gội khô, xịt tăng độ dày để đánh thức chân tóc và nước hoa dành cho tóc, có thể che đi mùi tóc.

4. Da săn chắc

Nếu gần đây bạn giảm cân nhiều hoặc bạn đã ngoài 30 tuổi, bạn có thể nhận thấy rằng làn da của mình đã thay đổi và không còn săn chắc như trước. Da chảy xệ không phải là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đặc biệt mong muốn, nhưng có một số thủ thuật tuyệt vời giúp làm săn chắc và giúp da trở nên căng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách để chống lại làn da nhão ra là thực hiện các bài tập săn chắc, giúp hình thành các cơ bên dưới da của bạn. Hãy thử tập Pilates hoặc một số bài tập rèn luyện sức mạnh để làm săn chắc các cơ đó. Bạn cũng có thể uống đủ lượng nước được khuyến nghị mỗi ngày và dưỡng ẩm thường xuyên để giúp tăng cường độ đàn hồi cho da. Những thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn làm săn chắc làn da và giúp bạn lấy lại sự tự tin về cơ thể.

5. Thực phẩm bạn yêu thích

Tất cả mọi người thường bảo vệ mục tiêu ăn uống lành mạnh của họ bởi vì họ cảm thấy nhàm chán với thức ăn của họ hoặc chán ngấy vì không thể ăn những món họ thích. Ăn uống là một trải nghiệm mang tính cá nhân cao và thường rất thú vị, vì vậy việc loại bỏ yếu tố khoái cảm khỏi thức ăn thường sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh mất hiệu lực.

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần tìm những thực phẩm lành mạnh mà bạn thích ăn. Để làm điều này, bạn phải bắt đầu bằng cách thử nghiệm. Mua một cuốn sách dạy nấu ăn tốt cho sức khỏe hoặc tải xuống một số công thức nấu ăn mà bạn nghĩ mình có thể muốn thử. Sau đó nhận nấu ăn. Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu, hãy thử xem một số món cà ri tốt cho sức khỏe. Món cà ri là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bởi vì mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng chúng có thể đầy hương vị và có thể khiến bạn thoải mái. Nước sốt mật ong, pho mát kem và sữa chua tự nhiên với bạc hà và chanh đều là những nguyên liệu tuyệt vời để ăn cùng và chúng sẽ giúp bạn bắt đầu khơi dậy tình yêu với đồ ăn một lần nữa trong khi vẫn tuân thủ một kế hoạch ăn uống lành mạnh.

Theo Realbuzz