5 thói quen buổi sáng giúp chị em khỏe mạnh, chống lão hóa, tăng tuổi thọ

Chỉ cần thực hiện đủ 5 thói quen tốt này khi vừa thức dậy vào buổi sáng, chắc chắn chị em vừa duy trì được sức khỏe vừa tăng tuổi thọ.

Nhiều người có thói quen vừa tỉnh giấc lập tức bật dậy đánh răng, rửa mặt. Điều này không tốt cho sức khỏe. Bạn nên vận động nhẹ trên giường khoảng 5 đến 10 phút để cơ thể dần thích nghi trước khi rời khỏi giường.

Mới thức dậy vào buổi sáng, cơ thể vẫn còn đang trong trạng thái nửa ngủ, nửa thức. Vội vàng bật dậy ra khỏi giường không phải là thói quen tốt vì khi đó cơ thể chưa kịp thích nghi. Bạn dễ bị chóng mặt, hoa mắt, cơ thể mệt mỏi.

Quá trình vận động chân tay không chỉ giúp lưu thông máu mà còn giúp điều chỉnh trạng thái tinh thần khiến não bộ tỉnh táo. Ngoài ra, thói quen này còn làm giảm thiểu tối đa nguy cơ tăng huyết áp, ngã hay đột tử.

2. Uống nước ấm

Uống một cốc nước ấm vào buổi sáng là thói quen vô cùng tốt cho sức khỏe phụ nữ. Uống nước ấm không chỉ giúp làm sạch đường ruột mà còn hỗ trợ giảm táo bón hiệu quả.

Phụ nữ nên uống một cốc nước ấm mỗi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể sẽ bị mất nước sau một đêm ngủ dài. Việc uống nước ấm vào buổi sáng đem lại nhiều tích cực, giúp bổ sung nước cho cơ thể, giữ ấm cho dạ dày, thanh lọc, khởi động đường ruột...

Thực tế, con người cần tới 2 lít nước mỗi ngày. Bạn cần cung cấp đủ nước mỗi ngày thì mới có thể khỏe mạnh, sống lâu.

3. Đi vệ sinh buổi sáng

Sau một đêm dài, ruột đã tích tụ chất thải. Thói quen đi đại tiện vào buổi sáng giúp bài tiết chất độc ra ngoài cơ thể, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón và giúp bảo vệ dạ dày khỏe mạnh.

Đi đại tiện buổi sáng giảm gánh nặng cho dạ dày, ruột - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi đại tiện không nên đọc báo, sử dụng điện thoại di động để tránh kéo dài thời gian đi vệ sinh gây bệnh trĩ, sa hậu môn.

4. Thể dục nhẹ, ngồi thiền, massage đầu và mặt

Buổi sáng thức dậy tập thể dục nhẹ nhàng bằng các bài tập giãn cơ, thả lỏng giúp cơ thể phụ nữ khỏe khoắn, dẻo dai.

Thói quen ngồi thiền giúp giảm đau, bớt căng thẳng, lo âu, cải thiện sự tập trung ở phụ nữ.

Massage da đầu và mặt buổi sáng giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Ngoài ra, thói quen này còn giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa.

5. Không bỏ bữa sáng

Ăn sáng đầy đủ giúp chị em khỏe mạnh, sống thọ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rất sợ béo, đặc biệt là khi tăng cân chị em thường có suy nghĩ bỏ bữa sáng để giảm cân. Tuy nhiên đây lại là một quyết định sai lầm.

Thực chất, bữa sáng vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Thói quen bỏ bữa sáng khiến bữa trưa bạn cần ăn nhiều hơn để lấp đầy dạ dày. Điều này không những không làm giảm cân mà còn khiến bạn tăng cân. Bạn có thể lựa chọn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng bằng các món quen thuộc như: trứng, phở, sữa, bánh mì... để bảo vệ hệ tiêu hóa và dạ dày.

Lưu ý khi thức dậy buổi sáng

- Không nên để chuông báo thức quá to vì âm thanh lớn có thể khiến bạn dễ tỉnh giấc nhưng lại dễ gây ức chế thần kinh, làm rối loạn tuần hoàn trong cơ thể. Nên lựa chọn chuông báo thức bằng nhạc nhẹ nhàng.

- Đừng quên gấp chăn khi ra khỏi giường nhưng không nên gấp ngay vì vi khuẩn trong chăn dễ sinh sôi nảy nở. Bạn nên trải chăn ra khoảng 5-10 phút sau khi đánh răng rửa mặt rồi mới gấp.