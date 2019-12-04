Những thói quen xấu khiến vòng một ngày càng xập xệ, điều số 2 hầu như chị em nào cũng mắc

Lối sống hiện đại khiến chị em mắc phải nhiều thói quen xấu làm vòng 1 xuống cấp, thậm chí mắc bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, thường xuyên ngủ sấp sẽ gây áp lực lên phổi, tim, làm ảnh hưởng đến quá trình hô hấp.

Nhiều chị em quen nằm sấp khi ngủ, đặc biệt là ngủ trưa tại văn phòng khi không có điều kiện nằm ngủ đúng tư thế. Theo thời gian, thói quen này khiến ngực chảy xệ , bị lão hóa sớm hơn bình thường, da ở vùng ngực lỏng và biến dạng.

2. Thức khuya thường xuyên

Thường xuyên thức khuya gây tổn thương cho da, rối loạn nội tiết, phá vỡ nồng độ estrogen và gây những tổn thương không thể phục hồi cho vòng một của phụ nữ.

Muốn giữ gìn sức khỏe, bảo vệ vòng một, chị em hãy lập tức thay đổi giờ giấc sinh hoạt, hạn chế đi ngủ muộn.

3. Uống nhiều cà phê

Uống nhiều cà phê là thói quen không tốt cho vòng một của nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê đúng cách sẽ đem lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu phụ nữ uống nhiều hơn 1 tách cà phê mỗi ngày sẽ gặp nhiều vấn đề xấu. Đặc biệt uống quá nhiều cà phê là nguyên nhân khiến mô vú teo lại.

Các chất trong cà phê có tác dụng làm giảm mỡ, khiến lượng mỡ vòng một của phụ nữ bị tiêu hao dẫn đến tình trạng giảm kích cỡ.

4. Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn gây tác động xấu đến vòng một nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia, đồ uống có cồn dẫn đến sự thay đổi của các estrogen trong cơ thể nữ giới, tác động xấu đến vòng một của phụ nữ. Loại thức uống này còn được cho là có thể tăng nguy cơ mắc ung thư vú nếu lạm dụng.

5. Lạm dụng thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai làm giảm khả năng mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trong thành phần của thuốc tránh thai có chứa estrogen và progestin, khi phụ nữ sử dụng lâu dài sẽ làm phá vỡ cân bằng nội tiết, gây rối loạn kinh nguyệt và khiến vòng một nhỏ hơn.

Lạm dụng thuốc tránh thai không tốt cho vòng một của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

6. Thói quen mặc áo ngực khi ngủ

Có rất nhiều phụ nữ có thói quen mặc áo ngực đi ngủ. Thói quen này không có lợi cho vòng một. Mặc áo ngực đi ngủ có thể gây tình trạng hằn vết áo trên da, gây bí, khó thở và khiến ngực kém phát triển hơn so với việc thả rông.