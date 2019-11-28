Học thói quen này của Từ Hi Thái hậu, bạn sẽ có một sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn và sống lâu trăm tuổi

Ngâm chân bằng nước ấm có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Phương pháp này đã được dân gian sử dụng từ rất lâu, ngay cả những nhân vật nổi tiếng như Từ Hi Thái hậu cũng rất thích ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ. Vậy ngâm chân bằng nước ấm có tác dụng gì?

Quan trọng hơn cả là ngâm chân đúng cách sẽ giúp máu huyết trong cơ thể lưu thông, cải thiện giấc ngủ.

Bàn chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể. Ngâm chân bằng nước ấm sẽ tạo ra cảm giác thư thái, giảm stress, áp lực, giúp cân bằng giữa suy nghĩ và cảm xúc.

Ngâm chân bằng nước ấm giúp bạn ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

2. Ngâm chân bằng nước ấm giúp dưỡng sinh cho thận

Theo đông y, dưới bàn chân có huyệt dũng tuyền là nơi chứa chân dương của thận. Ngâm chân và mát xa huyệt này sẽ giúp ích cho thận. Cách làm đơn giản này giúp thận khí, thận thủy luôn tràn đầy khiến tinh thần và thể lực đều tốt lên.

Thận sẽ được dưỡng sinh nếu ngâm chân bằng nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngâm chân bằng nước ấm giúp xoa dịu những cơn đau

Khi bạn bị những cơn đau hành hạ, hãy thử ngâm chân bằng nước ấm. Bạn sẽ thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

Lưu ý, khi bị đau đầu, khi ngâm chân nên đứng thẳng người thay vì ngồi để khí huyết lưu thông tốt hơn.

Ngâm chân bằng nước ấm giúp xoa dịu những cơn đau đầu khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên ngâm chân bằng nước ấm

Ngâm chân rất tốt cho sức khỏe của lục phủ ngũ tạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng được phương pháp này. Những đối tượng sau không nên ngâm chân bằng nước ấm:

- Người bị viêm khớp dạng thấp.

- Người bị đái tháo đường.

- Người bị suy giãn tĩnh mạch.

Ngâm chân bằng nước ấm rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên ngâm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi ngâm chân, bạn có thể cho thêm muối trắng hoặc nấu với gừng, lá lốt… Đây là những nguyên liệu dễ kiếm và tốt cho sức khỏe.

“Giàu có có thuốc bổ, nghèo khó có ngâm chân”, đây vừa là một phương pháp đơn giản dễ thực hiện mà lại rất tốt cho sức khỏe.