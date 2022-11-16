5 nguy hại khôn lường của thói quen nhổ tóc bạc không phải ai cũng biết

Sống khỏe 16/11/2022 06:54

Thói quen nhổ tóc bạn mà nhiều chị em phụ nữ yêu thích tưởng vô hại nhưng lại mang đến những hệ lụy khôn lường đến da đầu.

Mọc lại nhiều tóc bạc

Nhổ tóc bạc chỉ là cách loại bỏ chúng tạm thời. Giống như sợi tóc rụng tự nhiên, tóc bạc cuối cùng cũng sẽ mọc lại. Khi xuất hiện, chúng vẫn có cùng màu với sợi tóc mà bạn đã nhổ đi trước đó. Điều này có nghĩa là sau khi nhổ, sợ tóc mọc ra ở vị trí đó vẫn sẽ là tóc bạc.

Tóc bạc khi già đi là do melanin không được duy trì ở tế bào chân tóc. Chúng hoạt động kém dần hoặc mất hoàn toàn. Tóc càng ít melanin thì càng bạc nhanh. Khi các tế bào sắc tố trong nang tóc đã mất hoàn toàn thì bạn có nhổ hết phần tóc bạc, tóc mới mọc ra vẫn sẽ là tóc bạc. Thậm chí chúng còn xuất hiện nhiều hơn trước.

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Ảnh minh họa: Internet

Lãng phí thời gian

Trên thực tế, nhổ tóc bạc chỉ là biện pháp tạm thời bởi sợi tóc mọc lại sẽ vẫn màu xám. Một khi các tế bào sắc tố trong nang tóc đã chết, tóc không thể đen trở lại. Cho nên, bạn có nhổ tóc bạc nhiều đến mấy đi nữa thì chúng vẫn sẽ quay lại.

Tổn thương nang lông

Việc giật mạnh các sợi tóc có thể gây ra tổn thương nang lông. Đó là một vết thương hở và rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu vết thương không được cơ thể chữa lành kịp thời và bị nhiễm khuẩn, nó có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm và để lại sẹo.

Tóc mỏng đi, bị hói

Khi nhổ tóc, bạn sẽ phải tác động một lực mạnh để sợi tóc rời khỏi da đầu. Bằng cách này, bạn đã gây tổn thương cho cả da đầu lẫn nang tóc. Lặp lại thói quen nhổ tóc nhiều lần sẽ khiến da đầu, nang tóc tổn thương nặng, làm tóc mọc chậm hơn và ngày càng mỏng đi.

Khi tóc mỏng đi, mái tóc của bạn trông sẽ thiếu sức sống và không tạo được nhiều kiểu tóc đẹp.

Ngoài ra còn phải kể đến nguy cơ bị hói. Nang tóc bị tổn thương có thể ngừng phát triển hoàn toàn. Càng nhiều nang tóc ngừng phát triển, nguy cơ hói đầu của bạn càng cao.

Tóc mọc ngược vào trong

Khi nhổ tóc, lớp màng mỏng bao quanh tóc có tác dụng định hướng mọc cho sợi tóc sẽ mất đi. Lúc này, tóc sẽ dễ dàng mọc ngược vào trong dẫn tới ngứa ngáy, khó chịu hoặc nổi mụn.

5 nguy hại khôn lường của thói quen nhổ tóc bạc không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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