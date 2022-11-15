Ngủ trưa rất tốt nhưng thói quen vừa ăn trưa xong ngủ ngay lại hại sức khỏe vô cùng

Sống khỏe 15/11/2022 16:45

Nhiều người có thói quen ngủ ngay sau khi ăn trưa, nhất là dân văn phòng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài, nhất là các bệnh về tiêu hóa, nghiêm trọng hơn là làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Viêm thực quản

Trong quá trình dạ dày tiêu hóa thức ăn, axit sẽ được sản sinh. Nếu ngủ sau khi ăn triwa sẽ khiến cho cơ thắt thực quản dưới suy yếu, đóng mở bất thường tạo điều kiện cho axit trào ngược lên ống thực quản, gây viêm loét, thậm chí gây ra những biến chứng nguy hiểm như ung thư thực quản.

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Ảnh minh họa: Internet

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Nằm ngay sau khi vừa dùng bữa là thói quen khiến dân văn phòng dễ gặp phải tình trạng trao đổi chất chậm. Do việc tiêu hóa thức ăn sẽ bị đình trệ khi ngủ ngay khi vừa ăn no. Từ đó, dẫn đến tình trạng quá trình trao đổi chất cũng hoạt động kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ thực phẩm nạp vào. Chúng cũng làm tăng nguy cơ tích tụ những chất gây hại trong cơ thể nếu duy trì thói quen này thường xuyên.

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến dân phòng thường xuyên gặp phải các vấn đề cân nặng hay tình trạng mỡ bụng. Do nằm ngay sau khi ăn no làm gia tăng sức ép lên dạ dày. Chúng cũng là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa bị cản trở và làm gia tăng chất béo tích tụ, gây dư thừa.

Đau dạ dày

Đây là hậu quả dễ nhận thấy và nhiều người cũng đã biết nhưng không phải ai cũng ý thức được việc bỏ đi thói quen xấu nằm ngay sau khi ăn. Sau khi nạp thức ăn vào, máu cơ thể cần dồn về dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn ngủ ngay lúc này sẽ khiến các hoạt động bị ngưng trệ, máu dồn về dạ dày không đủ dẫn đến thức ăn chưa được tiêu hóa hết làm hoạt động của dạ dày bị ảnh hưởng. Thói quen này lặp lại thường xuyên, lâu dài có thể khiến bạn mắc bệnh đau dạ dày hay khó tiêu.

Hại tim

Sau khi ăn, dạ dày bạn căng to. Nếu đi nằm ngay lúc này sẽ khiến dạ dày to và nặng đó đè lên cơ hoành, chèn ép và cản trở hoạt động của cơ tim. Lâu ngày, tim hoạt động không hiệu quả và sẽ sinh bệnh.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Theo nghiên cứu của trường Đại học Hy Lạp, đi ngủ ngay sau khi ăn có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Trong 500 người tham gia khảo sát, có 250 người từng đột quỵ và 250 người được chẩn đoán mắc phải hội chứng mạch vành cấp. Kết luận, những người có khoảng thời gian đi ngủ sau bữa ăn kéo dài có nguy cơ đột quỵ rất thấp.

Ngủ trưa rất tốt nhưng thói quen vừa ăn trưa xong ngủ ngay lại hại sức khỏe vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gia tăng mỡ dư thừa

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến dân phòng thường xuyên gặp phải các vấn đề cân nặng hay tình trạng mỡ bụng. Do nằm ngay sau khi ăn no làm gia tăng sức ép lên dạ dày. Chúng cũng là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa bị cản trở và làm gia tăng chất béo tích tụ, gây dư thừa. Thường xuyên mắc phải thói quen này khiến dân văn phòng dễ có mỡ thừa ở các vị trí như đùi, bắp tay hay bụng dưới.

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Từ khóa:   sức khỏe thói quen ngủ trưa vừa ăn xong đi ngủ

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