4 thói quen BỨC TỬ dạ dày mà nhiều người Việt vẫn thản nhiên làm

Sống khỏe 10/12/2019 13:17

Có nhiều nguyên nhân khiến bệnh dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến. Chế độ ăn uống không lành mạnh được xem là thủ phạm lớn nhất.

Dạ dày đảm bảo chức năng đặc biệt quan trọng trong việc trao đổi, chuyển hóa các chất thành năng lượng đi nuôi các tế bào trong cơ thế. Ông bà ta có câu “dạ dày không khỏe nan trường thọ”. Vì thế, nếu muốn sống lâu, sống khỏe, việc đầu tiên là phải giữ dạ dày khỏe mạnh.

Tuy nhiên, rất nhiều người Việt đang mắc phải những thói quen có hại, gây bệnh dạ dày mỗi ngày.

1. Ăn quá no

Các bác sĩ đều khuyến cáo mọi người nên ăn uống điều độ. Nếu ăn quá no, dạ dày của bạn sẽ bị quá tải, gây đầy bụng. Về lâu dài, thói quen này còn có thể khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương.

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Ăn quá no có thể khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, một phần nhờ chế độ ăn uống lành mạnh. Trên thực tế, người Nhật chỉ ăn no khoảng 80%. Do đó, bạn chỉ nên ăn vừa đủ, không nên ăn quá nhiều nếu muốn bảo vệ dạ dày.

2. Ăn quá muộn

Do công việc bận rộn, rất nhiều người thường xuyên không ăn đúng giờ. Thậm chí bữa ăn diễn ra rất muộn. Việc ăn trưa hay ăn tối quá muộn đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Ăn quá muộn khiến lượng dịch tiết ra từ sớm của dạ dày không được trung hòa, từ đó gây ra chứng loét dạ dày. Hơn nữa, khi ăn tối quá muộn, bạn sẽ lên giường đi ngủ luôn sau khi ăn. Điều này rất có hại cho hệ tiêu hóa.

Vì thế, dù khối lượng công việc có nhiều tới đâu, bạn hãy cố gắng đảm bảo ăn uống đúng giờ.

3. Thói quen ăn đồ ăn sống

Đồ ăn sống là món ăn yêu thích của nhiều người hiện nay. Nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân khiến bạn dễ mắc phải bệnh dạ dày hơn.

Thực tế, đồ ăn sống không có nguồn gốc rõ ràng hoặc không được rửa sạch rất dễ nhiễm khuẩn và sán. Loại thức ăn này sẽ gây hại cho dạ dày của bạn.

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Ăn đồ ăn sống rất dễ nhiễm khuẩn và sán - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, nếu muốn sống khỏe, hãy làm theo lời khuyến cáo “ăn chín, uống sôi” của các bác sĩ.

4. Ăn nhiều đồ ăn lạnh

Rất nhiều người thích đồ ăn lạnh. Tuy nhiên, thói quen này cực hại cho dạ dày. Khi gặp lạnh, các mạch máu trong dạ dày sẽ co lại, dẫn đến rối loạn tiêu hóa và rất dễ đau bụng.

Muốn dạ dày khỏe, không nên ăn đồ quá lạnh, nhất là với những bệnh nhân có tiền sử bị bệnh dạ dày. Trong những ngày lạnh giá, chúng ta phải chú ý giữ ấm vùng bụng.

Những thói quen giúp bảo vệ dạ dày

Sau mỗi bữa ăn cần hình thành thói quen thực hiện 3 việc dưới đây để bảo vệ dạ dày của mình.

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Xoa bụng dưới sau khi ăn tối sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi ăn sáng 30 phút: Bạn hãy xoa bóp đầu gối, bắp chân để dạ dày hoạt động trơn tru hơn.

- Sau bữa trưa 30 phút: Hãy uống một cốc sữa chua. Đây là thực phẩm chứa nhiều men vi sinh và các vitamin tốt cho cơ thể. Uống một cốc sữa chua sau khi ăn sẽ giúp giữ độ ẩm của ruột và hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

- Sau bữa tối 30 phút: Vỗ nhẹ và xoa phần bụng dưới nhằm tốt cho hệ tiêu hóa.

Chỉ cần những bí quyết đơn giản này, bạn sẽ sống khỏe, sống lâu và không lo mắc căn bệnh dạ dày.

Ngoài ra, hãy lập tức đi khám khi có những biểu hiện bất thường xảy ra như: chướng bụng, khó tiêu... để kiểm tra dạ dày có đang khỏe mạnh hay không.

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