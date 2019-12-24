4 thời điểm chị em tuyệt đối không nên gội đầu kẻo RƯỚC BỆNH vào người

Sống khỏe 24/12/2019 06:08

Tưởng chừng là một hoạt động vệ sinh cá nhân đơn giản nhưng trên thực tế, có những thời điểm phụ nữ không nên gội đầu kẻo ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Bộ não sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bạn gội đầu. Vì thế, gội đầu đúng cách cũng là một vấn đề chị em cần lưu ý. 

Khi gội đầu, bạn không nên cào cấu da dầu quá mạnh, không nên gội đầu bằng nước quá nóng… Đặc biệt, có những thời điểm phụ nữ không nên gội đầu nếu không muốn gặp nguy cơ khôn lường về sức khỏe.

1. Gội đầu ngay sau khi thức dậy buổi sáng

Khi vừa thức dậy, các cơ quan trong cơ thể cần có thời gian để khôi phục và lưu thông máu. Nếu bạn lập tức gội đầu vào lúc này sẽ gây kích thích đột ngột các mạch máu não, gây ra cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

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Gội đầu ngay sau khi thức dậy dễ khiến cơ thể mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, thời điểm buổi sáng phụ nữ gội đầu dễ gặp phải gió độc, gây chóng mặt, đau đầu, thậm chí còn gây đột quỵ.

Ngoài ra, các lỗ chân lông trên da đầu thường giãn nở vào khoảng thời gian từ 3 giờ tới 10 giờ sáng. Nếu bạn gội đầu vào buổi sáng, quá trình mọc tóc sẽ bị gián đoạn, gây nên hiện tượng rụng tóc.

2. Gội đầu ngay sau khi ăn no

Các bác sĩ đều khuyến cáo, ngay sau khi ăn no, bạn không nên làm bất cứ việc gì mà hãy nghỉ ngơi, tập thể dục nhẹ nhàng để cơ thể tiêu hóa thức ăn. Nếu vội vã đi gội đầu, hệ tiêu hóa của bạn sẽ bị ảnh hưởng, gây ra các bệnh về dạ dày.

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Gội đầu ngay sau khi ăn no có thể khiển bạn gặp phải các vấn đề về dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có tiền sử mắc các bệnh về tim mạch, gội đầu ngay sau khi ăn no có thể gây thiếu máu cục bộ cho tim, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các mạch máu não.

3. Gội đầu trong kì kinh nguyệt

Kì kinh nguyệt là một trong những thời điểm phụ nữ nên lưu ý khi gội đầu. Trong những ngày “đèn đỏ”, cơ thể phụ nữ thường mệt mỏi, không thoải mái, sức đề kháng giảm sút. Vì vậy, nếu gội đầu thường xuyên trong những ngày này, bạn rất dễ bị mắc cảm lạnh, thậm chí gây nên tình trạng kinh nguyệt không đều do bị ngấm nước lạnh vào cơ thể.

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Phụ nữ không nên gội đầu trong những ngày hành kinh - Ảnh minh họa: Internet

4. Gội đầu trước khi ngủ

Chị em không nên gội đầu vào ban đêm bởi vì vùng đầu và vùng mặt là những vị trí rất dễ bị cảm lạnh. Thói quen gội đầu vào ban đêm và để tóc ướt khi đi ngủ sẽ khiến các dây thần kinh bị co lại. Khi mạch máu bị tắc nghẽn, các dây thần kinh trên mặt sẽ không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng liệt miệng, méo mặt.

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Gội đầu trước khi ngủ là nguyên nhân của bệnh đau đầu kinh niên - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, gội đầu trước khi ngủ cũng là nguyên nhân gây ra bệnh nấm da dầu, đau đầu kinh niên… thậm chí có thể gây nên tình trạng đột quỵ.

Đâu là thời điểm lí tưởng cho chị em phụ nữ gội đầu?

Thời điểm lí tưởng nhất để phụ nữ gội đầu là khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Lúc này, nhiệt độ đang ở mức cao nhất trong ngày, tóc dễ khô hơn, máu lưu thông ổn định.

Nếu công việc quá bận và bạn không thể gội đầu vào thời điểm này, bạn có thể gội đầu vào buổi tối nhưng phải trước 20h.

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