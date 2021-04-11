Các y bác sĩ tại bệnh viện sau khi kiểm tra sơ bộ đã lập tức tiến hành đặt ống thông dạ dày cho anh ta. Kết quả là một lượng lớn khí ga lẫn bã thức ăn được thải ra ngoài qua ống này. Trong dịch thức ăn này được xác định là mì gói và lượng khí từ nước ngọt có ga. Sau đó, tình trạng của bệnh nhân dần ổn định, nhưng anh vẫn phải nhập viện để nghỉ ngơi và theo dõi trong vài ngày.

Cách đây không lâu, một người đàn ông họ Wang 25 tuổi sống tại Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng chướng bụng, kèm theo cơn đau dạ dày dữ dội, anh ta lăn lộn trên mặt đất vì quá khó chịu và đau đớn.

Phía y bác sĩ đã giải thích về tình trạng trên của anh: "Uống nước ngọt có ga và ăn mì ăn liền thực sự là một sự kết hợp rất nguy hiểm. Điều này là do nước ngọt có ga chứa axit cacbonic, trong khi đó các thành phần keo trong mì ăn liền có tính kiềm, chúng kết hợp lại với nhau đồng thời có thể gây trướng bụng, đau bụng và ảnh hưởng lớn đến cơ thể".

Được biết, tình trạng trên xuất hiện khoảng 1 giờ sau khi anh Wang ăn bữa tối là mì gói và nước ngọt có ga .

Nguyên nhân khiến mì gói và nước có ga gây nguy hiểm

Nước ngọt có ga, dù là bất kỳ loại nào, chứa một lượng ga rất lớn - chính là CO2, ngoài ra còn chứa một lượng lớn axit (axit carbonic và axit citric).

Mì gói, đã có quá nhiều bằng chứng cho thấy khả năng sống dai trong dạ dày của chúng ta như thế nào - sau 2 tiếng trải qua các công đoạn tiêu hóa, mì vẫn còn nguyên sợi. Không những thế, đây là thực phẩm chiên rán nên trên bề mặt có rất nhiều vi hạt, chủ yếu là để nước nóng được hút vào nhanh, rút ​​ngắn thời gian pha.

Vì vậy, khi kết hợp đồ uống có ga và mì gói các vi hạt trong mì sẽ được nở ra. Hiệu ứng hấp thụ mạnh cho phép giải phóng carbon dioxide nhanh chóng, dẫn đến sự giãn nở mạnh mẽ, thậm chí là phát nổ.

Không những thế, áp lực của sự kết hợp đầy CO2 cũng khiến dạ dày đau nặng hơn, lở loét. Đặc biệt là vào buổi tối, khi dạ dày đã hoạt động yếu đi, quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn khiến khí thừa dồn ứ lại càng nhiều hơn...

Mì gói và nước ngọt có ga là sự kết hợp nguy hiểm nhưng ít ai biết - Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy ăn mì gói và uống nước ngọt có ga thật sự gây hại

Một cuộc thí nghiệm của tờ Nhật báo phụ nữ thành thị của Trung Quốc: Sử dụng một chiếc túi nhựa để mô phỏng không gian của dạ dày. Sau khi đun nước nóng và cho mì gói vào, nhóm thí nghiệm đã đổ nước ngọt có ga vào chung rồi đậy kín. Kết quả chỉ trong chốc lát các bong bóng tiếp tục nổi lên trong túi, chiếc túi nhựa nhanh chóng phồng to và gần như vỡ ra. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với dạ dày của con người khi ăn kết hợp mì ăn liền và nước ngọt có ga.

Hiện tượng phồng lên do khí CO2 quá nhiều trong túi zip tương tự trong dạ dày con người - Ảnh: Internet

Ăn mì gói như thế nào để không gây hại?

- Nên luộc qua mì một lần, bỏ nước luộc đi để giảm bớt lượng chất béo có trong mì.

- Bổ sung thêm đạm từ thịt, cá, trứng, nấm… và bổ sung nhóm rau. Đối với rau và thịt, cá… cần nấu chín trước khi thêm vào mì.

- Không nên thường xuyên sử dụng mì gói cho bữa chính.

- Không sử dụng kèm với các loại nước có ga, nước lên men.

- Không sử dụng quá 4 gói mì mỗi tuần.

Đối với rau và thịt, cá… cần nấu chín trước khi thêm vào mì - Ảnh minh họa: Internet

Mì gói và nước có ga là những sản phẩm được mua sắm thường xuyên nhất của các gia đình. Bản thân chúng vô hại nhưng khi kết hợp lại với nhau thì sẽ gây hậu quả khó lường. Vì vậy, hãy thận trọng khi sử dụng 2 loại thực phẩm này để tránh gây hại cho sức khỏe của chính mình.