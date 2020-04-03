Theo Kathleen Dahlen deVos (một nhà trị liệu tâm lý ở San Francisco), khái niệm tự chăm sóc bản thân của đa số mọi người đang ngày càng lạc dần đi so với ý nghĩa cốt lõi ban đầu.

Tự chăm sóc bản thân có nghĩa là dành tiền bạc, thời gian cho những nhu cầu của bản thân.

Dịch bệnh COVID-19 gây ra những xáo trộn nhất định về kinh tế, xã hội. Chắc hẳn không ai muốn cách ly. Tuy nhiên, việc chúng ta cần làm đó là đứng yên khi tổ quốc cần. Bởi lẽ, hiện nay đất nước của chúng ta đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để cho người dân được đảm bảo an toàn nhất.

Đầu tư quá nhiều tiền bạc, thời gian cho những sở thích tốn kém, các hoạt động xã hội vô ích sẽ chỉ khiến chúng ta nhận thêm những cảm xúc tiêu cực như bất an, đau khổ, ăn mòn cảm xúc và hủy hoại tinh thần.

Dịch bệnh xảy ra cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cách sống, sống chậm lại, tự chăm sóc bản thân tốt hơn, hoàn thiện những việc chưa thể thực hiện trong đời sống náo nhiệt hằng ngày và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cách tự chăm sóc bản thân hiệu quả đó là:

1. Thay đổi cách sống, tạo thói quen lành mạnh

Không còn cảnh hú vía vì sát giờ chấm công, “vắt chân chạy” vì sợ trễ học, thời gian nghỉ dịch là lúc chúng ta được tách khỏi nhịp sống hối hả và tạo thói quen lành mạnh, học cách phân phối lại thời gian.

Nếu bạn thường thấy stress, căng thẳng bủa vây bởi những lo toan, đây lại càng là lúc thích hợp để bạn thanh lọc tâm hồn.

Đọc sách mỗi ngày là thói quen tốt sẽ giúp bạn tiếp thu tri thức và phát triển bản thân

Thời gian biểu hàng ngày của bạn sẽ dành cho những hoạt động bổ ích có lợi cho sức khỏe. Đơn giản như là ngủ đủ giấc, ăn đúng bữa, tập thể dục mỗi ngày, đọc sách. Đặc biệt, đọc sách mỗi ngày là thói quen tốt sẽ giúp bạn tiếp thu tri thức và phát triển bản thân.

2. Đầu tư cho một sở thích

Khởi động chiến dịch tự chăm sóc bản thân bằng thực hiện những hoạt động yêu thích như chơi đàn

Bạn quá bận rộn cho công việc, gia đình và nhiều nghĩa vụ đảm đương. Dường như bạn không thể dành thời gian để sống được với sở thích của bản thân. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy khởi động chiến dịch tự chăm sóc bản thân bằng thực hiện những hoạt động yêu thích như chơi đàn, viết lách,…

3. Dọn dẹp không gian sống

Tâm trạng của chúng ta có thể bị tác động tiêu cực nếu ở trong không gian sống bừa bộn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là cách giúp đánh bay những bụi bẩn tích tụ lâu ngày mà còn chính là cách hiệu quả để “refresh” tinh thần.

Dọn dẹp nhà cửa là cách hiệu quả để “refresh” tinh thần

Bạn có thể có nhiều ý tưởng hay ho để “tái cơ cấu” giúp những góc nhỏ trong nhà từ nhàm chán trở thành thú vị hơn. Đó có thể là từ chiếc bàn làm việc cũ kỹ trở nên sống động hẳn bằng cách bố trí thêm cây xanh, tượng gỗ,…

Đồng thời, việc dọn dẹp cũng sẽ giúp bạn có nhiều phá hiện ra nhiều điều thú vị, hiểu hơn về căn nhà, hoặc gợi nhớ lại những kỷ niệm thú vị đã trôi qua rất lâu.

4. Học nấu ăn

Nấu những món ăn ngon cũng là bạn đang học cách chăm sóc bản thân và gia đinh. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để học nấu những món ngon với "người thầy" đầy kinh nghiệm là mẹ hoặc chị gái. Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm những công thức món ăn mới, lạ đang được giới trẻ ưa chuộng.

Nấu những món ăn ngon cũng là bạn đang học cách chăm sóc bản thân và gia đình

Nếu bạn không chắc rằng mình đủ sức để làm “bếp chính” thì có thể bắt đầu từ khâu phụ bếp cũng là cách hay.

5. Chăm sóc, trông nom trẻ con

Trông nom và chơi cùng trẻ em là một thử thách thú vị, đòi hỏi trí tuệ, kiên nhẫn và sức bền, mang lại niềm vui cũng như giúp tiêu hao calo không thua gì dọn dẹp nhà cửa. Còn phần thưởng được trả lại không chỉ là tình cảm gia đình thêm khắng khít, mà còn là bao nhiêu bài học tinh tế khó nhận ra trong thế giới của người lớn.

Bạn sẽ thấy tâm hồn thoải mái hơn khi được tiếp xúc với sự thơ ngây và đơn giản của trẻ

Nếu không đủ kiên nhẫn và sức bền thì bạn khó mà chăm sóc, trông nom trẻ được. Đây cũng có thể xem là một thử thách thú vị, vừa mang đến niềm vui vừa giúp tiêu hao calo. Bạn sẽ thấy tâm hồn thoải mái hơn khi được tiếp xúc với sự thơ ngây và đơn giản của trẻ.

Để giải đáp được những thắc mắc của trẻ, không chỉ đòi hỏi ở bạn vốn kiến thức phong phú mà còn kỹ năng giải thích dễ hiểu. Khi dỗ trẻ thành thục hơn, bạn sẽ thấy ngạc nhiên về kỹ năng xoay chuyển và suy nghĩ nhanh nhạy của bản thân.

6. Hạn chế sử dụng mạng xã hội

Lướt mạng xã hội nhiều giờ liền không chỉ gây lãng phí thời gian mà còn gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe như gây mất tập trung, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng tinh thần.

Giảm tải thời gian dành cho các ứng dụng mạng xã hội

Do đó, bạn hãy giảm tải thời gian dành cho các ứng dụng mạng xã hội. Hoặc bạn cũng có thể cho các ứng dụng mạng xã hội vào thư mục không xuất hiện trên màn hình chính hoặc tạm thời vô hiệu hóa những thông báo nhất định.

Các thiết bị điện tử chỉ khiến bản thân mệt mỏi, thay vì dùng chúng, bạn hãy tiến hành ngay những hoạt động yêu thích nuôi dưỡng tâm hồn.

7. Viết nhật ký

Dịch bệnh kéo dài khiến cuộc sống của bạn đảo lộn, công việc đình trệ, việc học dở dang, không thể kiểm soát được các kế hoạch tương lai. Những dòng nhật ký sẽ giúp phản ánh chân thực nhất cảm xúc chân thực của bạn.

Viết nhật ký là liệu pháp hiệu quả cho sức khỏe tinh thần

Không chỉ giúp bạn hiểu được hơn về tư duy và lối hành xử của bản thân mà còn là cách để “ngoại hóa” những ý tưởng để từ đó bản thân có sự nhìn nhận, điềm tĩnh, lạc quan hơn trong suy nghĩ.

8. Lắng nghe bản thân

Những tất bật, lo toan thường ngày khiến bạn không có nhiều thời gian để lắng nghe cảm nhận của trái tim.

Nhìn theo một hướng tích cực hơn, thời gian dịch bệnh này lại là lúc chúng ta suy nghĩ kỹ về cuộc đời mình. Tận dụng đúng cách sẽ giúp đây trở thành một bước đệm để bạn chuẩn bị cho tương lai kỹ càng hơn.

Lắng nghe bản thân nhiều hơn

Với những bạn đang đi học và đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, hãy tranh thủ thời gian này để sàng lọc và định hướng kỹ càng cho bản thân.

Còn nếu bạn có muốn chuyển việc, hãy xem đây là thời điểm thích hợp để trau chuốt CV và sẵn sàng tâm lý cho môi trường mới. Bạn hài lòng với môi trường hiện tại, hãy tận dụng thời gian này để trau dồi kỹ năng hơn.

9. Chú trọng cho giấc ngủ hơn

Những ngày làm việc mệt nhoài khiến bạn thiếu ngủ. Hãy rèn luyện thói quen điều độ với giấc ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Giấc ngủ chất lượng sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tâm trạng, nâng cao hiệu suất công việc hơn.

Hãy rèn luyện thói quen điều độ với giấc ngủ từ 7-9 tiếng mỗi đêm

10. Tập thể dục

Tập thể dục điều độ là cách chăm sóc sức khỏe bản thân tốt, giúp tạo ra những cảm xúc tích cực, làm giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Không chỉ vậy, đây còn là hoạt động này giúp bạn kiểm soát sự thèm ăn và duy trì vóc dáng cân đối. Nên chọn những bài tập phù hợp với thể trạng và nhu cầu của mình để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tập thể dục điều độ là cách chăm sóc sức khỏe bản thân tốt và giúp tạo ra những cảm xúc tích cực

11. Thiền và các bài tập chánh niệm

Thiền định và các bài tập chánh niệm giúp hỗ trợ sức khỏe tinh thần và mang đến bạn những phút giây thư thái, bình an.

Đây được xem là cách chăm sóc bản thân đơn giản và tiết kiệm nhất. Rất đơn giản, chỉ cần một góc nhỏ trong phòng ngủ, hoặc phòng khách, bạn thực hiện tư thế xếp bằng tĩnh tâm trong 15-30 phút.

Thiền định tại nhà

Tự chăm sóc bản thân đúng cách sẽ giúp khôi phục tinh thần và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Tiếp thêm nhiều năng lượng hơn, thúc đẩy chúng ta có nhiều sáng tạo, đặc biệt là khi chúng ta đang có nhiều thời gian ở nhà như hiện nay. Hy vọng những thông tin vừa chia sẻ trên sẽ thật hữu ích với bạn đọc.