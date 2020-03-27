7 dấu hiệu chứng tỏ bạn hấp dẫn hơn bản thân vẫn nghĩ

Phụ nữ yêu 27/03/2020 05:15

Đôi khi một người phụ nữ hấp dẫn lại không hề hay biết bản thân cuốn hút trong mắt người khác. Đây là 7 dấu hiểu chứng tỏ bạn cuốn hút hơn bản thân nghĩ.

Một người phụ nữ hấp dẫn trong mắt người khác đôi khi bản thân lại không hay biết. Liệu bạn có phải người phụ nữ như thế?

Mọi người hiếm khi khen bạn

Người khác không khen không có nghĩa là bạn không thu hút, không quyến rũ. Đừng nghĩ rằng đó là dấu hiệu bạn mờ nhạt trong mắt người khác.

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Việc không thường xuyên nhận lời khen từ người khác không có nghĩa là bạn kém thu hút - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì bạn nghĩ. Người khác không khen ngợi bạn vì họ nghĩ bạn thu hút là chuyện đương nhiên, và họ không muốn bạn thấy ngại ngần, áp lực khi lúc nào cũng nhận sự chú ý đặc biệt. Việc không thường xuyên nhận lời khen từ người khác không có nghĩa là bạn kém thu hút.

Lời khen thờ ơ

Bạn nhận được lời khen từ người khác, nhưng lại thấy không hài lòng với những lời khen đó. Bạn cho rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng, vẻ bề ngoài đủ ấn tượng để nhận một lời khen phô trương và thích thú hơn. Dù vậy, lời khen dù đơn giản hay phô trương cũng chỉ mang một ý nghĩa, là bạn thật sự hấp dẫn.

Người lạ muốn giao tiếp bằng mắt với bạn

Nếu bạn thấy một người lạ thường xuyên nhìn bạn, không rời mắt khỏi bạn dù bạn có biết hay không, hay quay lưng đi, thì có nghĩa là họ luôn bị thu hút bởi bạn. Một người nở nụ cười nhẹ với bạn dù chưa quen biết có nghĩa là họ muốn đến gần để làm quen với bạn. Đây là dấu hiệu người lạ muốn tiếp xúc với bạn, vì bị thu hút bởi điều gì đó ở bạn.

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Một người nở nụ cười nhẹ với bạn dù chưa quen biết có nghĩa là họ muốn đến gần để làm quen với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đối phương nhướn mày khi nhìn bạn

Đây là hành động vô thức của bất kì ai khi nhìn thấy một người đàn bà hấp dẫn. Bạn có khi không chú ý cử chỉ này. Nếu một người mở tròn mắt nhìn bạn, nhướn mày khi nói chuyện hay đối mặt với bạn thì có nghĩa là trong mắt họ bạn thật sự thu hút.

Liếm môi

Hành động liếm môi khi đang nói chuyện nói lên rằng đối phương đang cảm thấy bối rối trước sức hút của bạn. Dù rằng một người bị bạn thu hút thường không dễ bày tỏ, nhưng bạn có thể dựa vào lời nói, cử chỉ vô thức của họ để đoán biết.

Mọi người thường cố gắng tiến lại gần bạn

Bạn có thường phải cố gắng tiến lại gần đám đông hay người xung quanh? Hay họ thường xuyên cố gắng tiến lại gần bạn? Khi đàn bà thu hút, đám đông thường muốn xoanh quanh bạn. Dù trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không thấy mình trơ trọi một mình.

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Khi bạn có sức hút, đám đông thường muốn xoanh quanh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người ngạc nhiên khi bạn cho rằng bản thân thiếu tự tin

Bạn thở than vì bản thân thiếu tự tin, có nhiều khuyết điểm. Và phản ứng của người khác là hoàn toàn ngạc nghiên. Vì đây chỉ là những gì bạn nghĩ. Còn trong mắt họ, bạn là người phụ nữ hấp dẫn. Đó là cách đánh giá khách quan của người khác, họ thấy bạn tự tin và bề ngoài hay tính cách của bạn thu hút hơn bạn thường nghĩ.

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